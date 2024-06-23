Морган о выбегающих к Роналду фанатах: «Возмутительно. Игроки должны быть лучше защищены, иначе случится что-то более серьезное»

Пирс Морган высказался о выбегающих к Криштиану Роналду фанатах.

Во время игры Португалии с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с .

«Возмутительно. Игроки должны быть лучше защищены, иначе случится что-то более серьезное», – сказал журналист и телеведущий.

Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»

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