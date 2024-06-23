Морган о выбегающих к Роналду фанатах: «Возмутительно. Игроки должны быть лучше защищены, иначе случится что-то более серьезное»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о выбегающих к Криштиану Роналду фанатах.

Во время игры Португалии с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с Роналду.

«Возмутительно. Игроки должны быть лучше защищены, иначе случится что-то более серьезное», – сказал журналист и телеведущий.

Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ AprasidzE
Почему фанаты Рона бегают быстрее Месси?
Нужно спросить у Ригоберки
+9
-3
+6
Ну с одной стороны правильно. Вдруг выбежит какой то пьяный тип, или под чем то, и сделает что то ужасное. Вообще ситуация с Грилишем, когда фанат выбежал и ударил его сзади, должно было стать всем уроком. Но почему то глаза сразу на это закрыли.
+6
-2
+4
Полностью согласен уже в каждом матче на поле видим этих идиотов .
+1
0
+1
вдруг с кислотой выбежит
+1
0
+1
Ответ Annamengli
вдруг с кислотой выбежит
Ригоберка может
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Фанат может и на улице подбежать с плохими намерениями
+1
-1
0
пока какой-нибудь выбежавший идиот не пырнет ножом спортсмена не будут приняты никакие меры
0
0
0
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
понятно)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий