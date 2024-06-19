Кавазашвили о Грузии: «Несправедливое поражение, Турции как будто помогали свыше. Кварацхелия разочаровал, обводка совсем не шла у него»

Анзор Кавазашвили считает, что Грузия не заслужила поражение от Турции.

Грузинская сборная уступила турецкой команде (1:2) в 1-м туре . 22 июня сыграет с Чехией.

«Несправедливое поражение сборной Грузии. Турции как будто помогали свыше. Те мячи, которые не шли в их ворота, в итоге залетели в противоположные. К сожалению, грузины не использовали те «дохлые» моменты, которые обязаны были реализовать.

Если взять в целом игру, то они должны были выигрывать со счетом 3:2. Честно говоря, грузинская команда удивила тем, как достойно и спокойно играла. Особенно в защите и на средней линии.

Разве что разочаровал наш талант – . Много старался, проделал большой объем работы, но обводка у него совсем не шла. Скорее всего, турецкие защитники специально играли с ним максимально внимательно. И отметил бы грузинского вратаря, которого нельзя обвинить ни в одном из голов.

В любом случае я получил огромное наслаждение от матча, как, уверен, и все, кто его смотрел. Если так продолжится, сборная Грузии точно не будет «мальчиками для битья». Ничего подобного», – сказал бывший вратарь сборной СССР.