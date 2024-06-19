Кавазашвили о Грузии: «Несправедливое поражение, Турции как будто помогали свыше. Кварацхелия разочаровал, обводка совсем не шла у него»

Теги серия А Италия Сборная Турции по футболу Наполи Сборная Грузии по футболу Анзор Кавазашвили Евро-2024 Р-Спорт Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Грузия не заслужила поражение от Турции.

Грузинская сборная уступила турецкой команде (1:2) в 1-м туре Евро-2024. 22 июня Грузия сыграет с Чехией. 

«Несправедливое поражение сборной Грузии. Турции как будто помогали свыше. Те мячи, которые не шли в их ворота, в итоге залетели в противоположные. К сожалению, грузины не использовали те «дохлые» моменты, которые обязаны были реализовать.

Если взять в целом игру, то они должны были выигрывать со счетом 3:2. Честно говоря, грузинская команда удивила тем, как достойно и спокойно играла. Особенно в защите и на средней линии.

Разве что разочаровал наш талант – Кварацхелия. Много старался, проделал большой объем работы, но обводка у него совсем не шла. Скорее всего, турецкие защитники специально играли с ним максимально внимательно. И отметил бы грузинского вратаря, которого нельзя обвинить ни в одном из голов.

В любом случае я получил огромное наслаждение от матча, как, уверен, и все, кто его смотрел. Если так продолжится, сборная Грузии точно не будет «мальчиками для битья». Ничего подобного», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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30 комментариев
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Хвича сегодня был мертвым. Вовремя его отец с агентом распетушились.
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-2
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Грузия порадовала итоговым результатом. Так и дальше радуйте.
+28
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+19
Ответ Ostin Pavel
1:3 вообще-то проиграли, откуда в статье про 1:2?
Грузины откупили один гол
+20
-1
+19
У вас грузин только один отмаз, всё свыше. А что дно что ты что хвича, так это норм. Респект 👏
+22
-7
+15
А спортс не хочет написать, что скандировали грузинские фанаты во время матча? Или это неудобная информация?
+21
-9
+12
Ответ Temirlahn
А что они скандировали?
Украинская нецензурная кричалка про президента РФ, из двух слов.
Турцию с победой!
+19
-7
+12
Ответ Neromog
А спортс не хочет написать, что скандировали грузинские фанаты во время матча? Или это неудобная информация?
Ну так Бог наказал.
+12
-3
+9
Ответ aek4
Хоть кто-то может себе позволить свободно высказать мнение.
На этом сайте нет
+9
-3
+6
Конечно, это колдовство!
+5
0
+5
1:3 вообще-то проиграли, откуда в статье про 1:2?
+7
-2
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Кавазашвили всегда рассуждает, как малое дитя, а не прошедший серьёзный футбольный путь аксакал. Примитивен до неприличия.
+3
0
+3
На верхний Ларс деда
+3
-1
+2
Ответ aek4
Хоть кто-то может себе позволить свободно высказать мнение.
Хоть кто-то из "свободомнениевых"получил по мордасам от турок
+6
-4
+2
Помогали свыше? Это кто? Старик в Стратосфере, или земные верха? Хвича плохо играл потому как в сне накануне приснился страшный русский лес😂 Он же привык к горам, а лес это так плохо, повырубить бы☺ Терпеть не могу турков, но результат справедлив, это называется класс
+2
0
+2
Ответ Neromog
А спортс не хочет написать, что скандировали грузинские фанаты во время матча? Или это неудобная информация?
Хоть кто-то может себе позволить свободно высказать мнение.
+7
-6
+1
Степ бай степ. Если не выгонят тренера, сохранят настрой - будут сильнее, прийдут победы
+1
0
+1
Ответ Neromog
А спортс не хочет написать, что скандировали грузинские фанаты во время матча? Или это неудобная информация?
А что они скандировали?
+1
0
+1
Ответ Neromog
А спортс не хочет написать, что скандировали грузинские фанаты во время матча? Или это неудобная информация?
А зачем?
И зачем скандировали? Они играли против сборной России? Нет.
+5
-4
+1
Если оставить за скобками тот факт, что товарищ Анзор Кавазашвили уже давно ничего вменяемого не молвит, нужно сказать что грузины, будь у них ноги поровнее, могли и должны были еще 2-3 засандалить туркам.
Один момент с перекладиной и два момента когда перед воротами и осталось только попасть.
Будь на их месте такие напы как Мбаппе или Кейн это были бы голы.
А так с кривыми ногами отлетят и от чехов и тем более от португалов.
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Если убрать-... "должны были выигрывать со счетом 3:2"... адекватное мнение.
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Может таки лучше поблагодарить кого-то свыше, что проиграли только 1-3 а не 1-5?
Где вы были первые полчаса? Ждали помощи свыше?
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Кому свыше, а кому из кабинетов УЕФА)
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А что этот грузинский патриот в России делает ?
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В одном Кавазашвили прав. Звездочка вчера не тянула
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Автор не дождался третьего мяча турок-заснул
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Ответ Neromog
А спортс не хочет написать, что скандировали грузинские фанаты во время матча? Или это неудобная информация?
Только у вас вся информация удобная. Наслаждайся футболом. Порадуйся за других. Нет все равно должны всех грязью облить.
0
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Конечно разочаровал. Сезон в Наполи провёл как попало 11голов , из которых 10 всяким Веронам-Сасуоллам, и 6 пасов. И теперь еще клуб его не устраивает..
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Ответ Александр Александрович
А что этот грузинский патриот в России делает ?
Как что? Как и все не русские в России. Живут работают бабки зарабатывают и при этом поливают и ненавидят😂
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