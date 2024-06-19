Кавазашвили о Грузии: «Несправедливое поражение, Турции как будто помогали свыше. Кварацхелия разочаровал, обводка совсем не шла у него»
Анзор Кавазашвили считает, что Грузия не заслужила поражение от Турции.
Грузинская сборная уступила турецкой команде (1:2) в 1-м туре Евро-2024. 22 июня Грузия сыграет с Чехией.
«Несправедливое поражение сборной Грузии. Турции как будто помогали свыше. Те мячи, которые не шли в их ворота, в итоге залетели в противоположные. К сожалению, грузины не использовали те «дохлые» моменты, которые обязаны были реализовать.
Если взять в целом игру, то они должны были выигрывать со счетом 3:2. Честно говоря, грузинская команда удивила тем, как достойно и спокойно играла. Особенно в защите и на средней линии.
Разве что разочаровал наш талант – Кварацхелия. Много старался, проделал большой объем работы, но обводка у него совсем не шла. Скорее всего, турецкие защитники специально играли с ним максимально внимательно. И отметил бы грузинского вратаря, которого нельзя обвинить ни в одном из голов.
В любом случае я получил огромное наслаждение от матча, как, уверен, и все, кто его смотрел. Если так продолжится, сборная Грузии точно не будет «мальчиками для битья». Ничего подобного», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Турцию с победой!
И зачем скандировали? Они играли против сборной России? Нет.
Один момент с перекладиной и два момента когда перед воротами и осталось только попасть.
Будь на их месте такие напы как Мбаппе или Кейн это были бы голы.
А так с кривыми ногами отлетят и от чехов и тем более от португалов.
Где вы были первые полчаса? Ждали помощи свыше?