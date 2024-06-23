На матчах Евро-2024 усилят меры безопасности, чтобы помешать фанатам выбегать на поле. К Роналду пытались прорваться 6 человек

УЕФА усилит меры безопасности на матчах Евро из-за инцидентов с фанатами на поле.

Во время игры с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с .

В УЕФА заявили, что безопасность на поле и стадионе – главный приоритет. В связи с этим на играх Евро появятся дополнительные меры безопасности, чтобы такие инциденты не повторялись.

В УЕФА отказались уточнять, какие меры будут применяться.

Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»

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