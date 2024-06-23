На матчах Евро-2024 усилят меры безопасности, чтобы помешать фанатам выбегать на поле. К Роналду пытались прорваться 6 человек

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу УЕФА происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

УЕФА усилит меры безопасности на матчах Евро из-за инцидентов с фанатами на поле.

Во время игры Португалии с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с Криштиану Роналду.

В УЕФА заявили, что безопасность на поле и стадионе – главный приоритет. В связи с этим на играх Евро появятся дополнительные меры безопасности, чтобы такие инциденты не повторялись.

В УЕФА отказались уточнять, какие меры будут применяться.

Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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24 комментария
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Сделайте штраф 10 000 евро и всё. Нет бабок, пусть отрабатывают на чистке толчков на стадионах.
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Ответ Си Эм Панк
Комментарий скрыт
ох уж этот аналитик с нотками "юмора"
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Достаточно этих мер на матчах Португалии, потому что другие звёзды не интересны хулиганам.
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Пока не начнут прямо там же избивать их дубинками и сажать на профилактику хотя бы на пару месяцев, то ничего кардинального не поменяется.
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Ответ Xasan Kattabekov
Ты капля в море. Думаешь они за фотки выбегают?
А за что? За трусики любимого футболиста?
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Ответ Pato07
Пока не начнут прямо там же избивать их дубинками и сажать на профилактику хотя бы на пару месяцев, то ничего кардинального не поменяется.
А ты не омоновец из среднерусской полосы случаем?
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Ответ Виткот
Комментарий скрыт
С поляками без соплей разобрались
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Пусть бегают. В некоторых матчах они заметно оживили бы игру.
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Ответ Arty K.
Ригоберку задержали, да?(((
Причем самое смешное было в полицейском участке,Ригобеке говорят,сейчас составим протокол и отпустим вас,но вам придется оплатить штраф,а Ригобека с удивленным лицом - как?разве меня не будут наказывать?мальчики,я требую наказания и начинает раздеваться!☝️
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Ригоберку задержали, да?(((
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Ответ Log in
А накажут стюарда
К счастью там не Россия
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Ответ Nek Nek
Комментарий удален модератором
Они только брызгают во все стороны от упоминаний, что Месси, что Роналду
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6 человек какого пола? Нет, ну это важно.. 😃
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Немного странно. У уефа на коште прекрасная дорогостоящая юридическая служба. Один раз выкатить взвешенный ценник за паузу в матче с убытками по вещанию и ценой испуга футболистов за свою безопасность. Там сотни тысяч евро будет. Редкий Гулливер после такого рискнет до конца жизни выплачивать. Зачем сущности плодить? Искренне недоумеваю.
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Мелстрой ещё вкинет как на финал лч и сорвет евро
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А накажут стюарда
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Комментарий удален модератором
Скоро дроны с электрошокерами появятся, думаю
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