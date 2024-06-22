Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу болельщики Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес недоволен проблемами с безопасностью на Евро-2024.

Во время игры Португалии с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с Криштиану Роналду.

«Это вызывает беспокойство, потому что сегодня нам повезло, что намерения фанатов были хорошими.

Мы все любим фанатов, которые отдают должное большим звездам и кумирам, но вам должно быть понятно, что ситуация будет очень, очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В основном понятно, выбегающие болельщики настроены позитивно, добродушно. А что, если выбежит какой-нибудь дурак с ножом
+17
-2
+15
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален модератором
Их за границей не выпустят, только дома строчат всякую чушь.
+12
-1
+11
Ответ Омичёв
В основном понятно, выбегающие болельщики настроены позитивно, добродушно. А что, если выбежит какой-нибудь дурак с ножом
Ну всё равно их должны стюарды (полиция) останавливать - ведь только Месси Инфантино разрешил с телохранителем играть☝🏻🤣
+8
-4
+4
Давали бы по 5 лет в тюряжке - не выбегали бы. ) А так им мало что грозит кроме штрафа, который они оплатят мамкиными деньгами.
+3
-2
+1
Ответ Омичёв
В основном понятно, выбегающие болельщики настроены позитивно, добродушно. А что, если выбежит какой-нибудь дурак с ножом
Нож еще надо умудриться пронести с собой
+1
0
+1
видос: https://x.com/i/status/1804572788113522790
0
0
0
Комментарий удален модератором
Если мы говорим о плохих намерениях фанатов, то на самом деле если какой-нибудь идиот из числа выбегающих на поле замыслит что-то ужасное, то легко исполнит, ведь чем угодно можно убить - если не ножом и не кулаком, так массивным часами, кольцами (получится практически костет), да хоть телефоном и ключами от дома (их вообще вместо ножа использовать можно) достаточно хорошего удара по голове, тем более, когда человек этого не ждёт. Подобным выходкам фанатов однозначно надо положить конец. Вспомнить хотя бы историю с Гранатом - слава Богу, что обошлось, но ведь когда-то и с кем-то не обойдётся
0
0
0
Мой недавний пост о том, что в Германии полный бардак с защитой и порядком, заминусовали - но реальность не заминусуешь.
0
0
0
Ответ Messi GOAT
Потому что Месси — единственный в своем роде, он исключение из всех правил, он Величайший Всех Времен... 😌 как говорится что дозволено 🐐 не дозволено 🐪
- Бобер! Выдыхай!! Выдыхай!!!
+2
-2
0
Ответ Угараю_с_вас
Нож еще надо умудриться пронести с собой
А что тут умудрятся? Файеры же как-то пронесли... Вот и нож легко, особенно, если керамический.
+1
-1
0
Ответ Фан Рубина
Давали бы по 5 лет в тюряжке - не выбегали бы. ) А так им мало что грозит кроме штрафа, который они оплатят мамкиными деньгами.
Режим он такой
0
0
0
Ответ Фан Рубина
Давали бы по 5 лет в тюряжке - не выбегали бы. ) А так им мало что грозит кроме штрафа, который они оплатят мамкиными деньгами.
наверное, как в России надо, косо посмотрел на силовика - на десятку улетел
0
0
0
Ответ daladno?
В целом как я посмотрю организация на днищенском уровне, сравнивая с ЧМ 2018 в России. Толерастика не знает границ уже - бутылки летят в футболистов, каждый матч с полит скандалами, драками фанатов, выбеганием на поле. Мде
Хаха, прям одновременно у нас с тобой по поводу стаканчиков и организации в целом подгорело))))

Сейчас скажут, что мы за 15₽ работаем. Хотя, о таком тарифе уже почти лет 10 говорят. Але, у нас инфляция бешеная! Пора рублей по 100 платить за нужные комменты)
+1
-1
0
Ответ Вальдано
Тяжёлая ситуация для Авейру будет когда начнут кричать : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Авейра к этому уже привык, почти 2 года как никак слышит это и впитывает)) Уже скоро начнется стадия принятия 😀
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий