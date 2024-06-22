Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»
Роберто Мартинес недоволен проблемами с безопасностью на Евро-2024.
Во время игры Португалии с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с Криштиану Роналду.
«Это вызывает беспокойство, потому что сегодня нам повезло, что намерения фанатов были хорошими.
Мы все любим фанатов, которые отдают должное большим звездам и кумирам, но вам должно быть понятно, что ситуация будет очень, очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Сейчас скажут, что мы за 15₽ работаем. Хотя, о таком тарифе уже почти лет 10 говорят. Але, у нас инфляция бешеная! Пора рублей по 100 платить за нужные комменты)