Мартинес о выбегающих к Роналду фанатах: «Это беспокоит. Сегодня нам повезло, но ситуация будет очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными»

Роберто Мартинес недоволен проблемами с безопасностью на Евро-2024.

Во время игры Португалии с Турцией (3:0) на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них удалось сфотографироваться с .

«Это вызывает беспокойство, потому что сегодня нам повезло, что намерения фанатов были хорошими.

Мы все любим фанатов, которые отдают должное большим звездам и кумирам, но вам должно быть понятно, что ситуация будет очень, очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными», – сказал главный тренер сборной .

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