Роналду сделал фото с выбежавшим на поле мальчиком во время игры с Турцией. Другие фанаты тоже прорывались к Криштиану: стюард упал на Рамуша, пытаясь остановить болельщика

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция Сборная Турции по футболу происшествия болельщики Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Гонсалу Рамуш Футбол

Криштиану Роналду сделал трогательный жест во время матче чемпионата Европы.

Португалец остановился, чтобы сфотографироваться с юным фанатом, выбежавшим на поле, во время матча Португалии против Турции (3:0) на Евро-2024.

После этого второй болельщик попытался попасть к Роналду, выбежав на поле после окончания матча, но был остановлен охраной. Еще один фанат попытался сделать то же самое в последние минуты основного времени.

Когда игроки Португалии покидали поле, стюарды образовали круг вокруг Роналду и его партнеров.

Один из стюардов, участвовавших в попытке остановить нарушителя, упал на ногу Гонсалу Рамушу.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Роналду всегда с удовольствием фотографировался с фанатами.
+24
-3
+21
Глоры бчк и глоры Месси стали самыми молодыми фанатами Роналду, которые не добежали до Роналду.
+24
-7
+17
Ответ Dexter Morgan
Благородно. Ригоберка пытался. Не добежал. Ну ничего. Рано или поздно сможешь сфоткаться с лучшим игроком в истории.
Ригоберка сфоткался как раз)
+9
-1
+8
ритаберга этаки осуществил мечту.
+7
-3
+4
Ответ ДимГриКад
Говноновость, кто-то куда то прибежал, кто-то кого то остановил.
Когда ты подписан на Лянеля Месси, то все новости о Роналду как-то раздражают.
+4
-2
+2
надеюсь, Рамуш травму не получил))
+1
0
+1
Ответ Алексей Рыбаков
Ригоберка сфоткался как раз)
Я думал, что ему лет 40.
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Глоры бчк и глоры Месси стали самыми молодыми фанатами Роналду, которые не добежали до Роналду.
Которые не добежали до Роналду. Где они сейчас? 🤷‍♂️
+2
-1
+1
Ответ Master haus
Которые не добежали до Роналду. Где они сейчас? 🤷‍♂️
Ждём статью на спортсе)))
+1
0
+1
Ответ superbro
А ригобекака самым старым 😁
Лучший просто.
+1
0
+1
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
несколько раз попадал?
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
Спасибо за комплимент. Можешь поплакать.
Пожалуйста, можешь покакать😂😂😂
0
0
0
Ответ ДимГриКад
Каждый второй комментарий декстер морган, это да какой же степени нужно быть отстраненным от реальности чтобы просто писать всякую чушь.
Спасибо за комплимент. Можешь поплакать.
0
0
0
Ответ Роман
Когда ты подписан на Лянеля Месси, то все новости о Роналду как-то раздражают.
Потому что не подписываюсь аьы на что. Нужно уметь выбирать и разделять. Среди моих подписок ты увидел только Месси. А остальное пропустил, но это не особо важно. Вы все фантики Португезы, даже не желаете понимать, что кроме Месси существуют и существали, другие игроки у которых даже ваш криро, автограф просил-бы. А лучшим игроком футбола считаю Рональдинье. Это реально лучший игрок всех времен.
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Глоры бчк и глоры Месси стали самыми молодыми фанатами Роналду, которые не добежали до Роналду.
А ригобекака самым старым 😁
+1
-1
0
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Воу, я тебя вижу в каждой новости про Португалию и Роналду. Ты главный фанат?
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
Я думал, что ему лет 40.
40 это IQ его.
+1
-1
0
Каждый второй комментарий декстер морган, это да какой же степени нужно быть отстраненным от реальности чтобы просто писать всякую чушь.
0
0
0
С одной стороны круто, с другой стороны уровень безопасности на Евро оставляет желать лучшего
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий