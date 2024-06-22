Роналду сделал фото с выбежавшим на поле мальчиком во время игры с Турцией. Другие фанаты тоже прорывались к Криштиану: стюард упал на Рамуша, пытаясь остановить болельщика
Криштиану Роналду сделал трогательный жест во время матче чемпионата Европы.
Португалец остановился, чтобы сфотографироваться с юным фанатом, выбежавшим на поле, во время матча Португалии против Турции (3:0) на Евро-2024.
После этого второй болельщик попытался попасть к Роналду, выбежав на поле после окончания матча, но был остановлен охраной. Еще один фанат попытался сделать то же самое в последние минуты основного времени.
Когда игроки Португалии покидали поле, стюарды образовали круг вокруг Роналду и его партнеров.
Один из стюардов, участвовавших в попытке остановить нарушителя, упал на ногу Гонсалу Рамушу.