Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «С Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Он тренер, который нужен «Краснодару»
Леон Сабуа верит, что «Краснодар» может стать чемпионом.
– «Краснодар» уволил Владимира Ивича по ходу весенней части. С чем вы связываете такой шаг боссов клуба?
– Раз так решили, значит, на то была причина. Мусаев – мой первый тренер. Я очень рад, что именно он возглавил команду после Ивича. Может, концовка не была идеальной, но думаю, что Мусаев – тренер, который нужен «Краснодару». Я смотрел на команду при Ивиче со стороны, но не знаю, как обстояли дела внутри.
Когда Мусаев тренировал команду в предыдущий заход, все видели, что он отличный специалист. Он вывел команду в Лигу чемпионов. Думаю, с Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Главное, чтобы игроки доверяли тренерскому штабу и выкладывались по полной. Он умеет ставить игру и настраивать команду на важные матчи, – сказал форвард «Урарту», ранее выступавший за «Краснодар».
Напомним, в марте 2024 года Владимира Ивича в «Краснодаре» сменил Мусаев.
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Команда с 0 титулов начиная с ПФЛ, назначает второй раз карманного тренера из системы клуба, который не знает что такое первое место в принципе
это откровенная ложь, должны были забивать второй мяч рубину - моменты были, и против химок точно так же, моментов было много
Также принято не замечать, что после прихода Мусаева и перехода на 4-3-3 с каждой игрой рос показатель xG и зрелищность.
Матч с Динамо был как вишенка на торте.
Ивич ушел когда Краснодар на очко отставал от Зенита. В принципе также и закончили несмотря на пробуксовку в первых играх при Мусаеве.
Но кругом все (кроме фанов Краснодара кстати) орут, что "при Ивиче бы точно взяли золото".
Хотя у Ивича в 15-19 турах в календаре были одни аутсайдеры, а все топы достались Мусаеву.
Ну и мнение игроков в этой новости стоит больше , чем мнение экспертов со спортса.
В середине второго тайма там Сперцян что то ткнул с 15-метров вот и весь момент.
В итоге Рубин додавил и сравнял, один из самых унылых матчей. Да уж, точно бы золото.взяли с таким футболом.