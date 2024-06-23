Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «С Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Он тренер, который нужен «Краснодару»

Леон Сабуа верит, что «Краснодар» может стать чемпионом.

– «Краснодар» уволил Владимира Ивича по ходу весенней части. С чем вы связываете такой шаг боссов клуба?

– Раз так решили, значит, на то была причина. Мусаев – мой первый тренер. Я очень рад, что именно он возглавил команду после Ивича. Может, концовка не была идеальной, но думаю, что Мусаев – тренер, который нужен «Краснодару». Я смотрел на команду при Ивиче со стороны, но не знаю, как обстояли дела внутри.

Когда Мусаев тренировал команду в предыдущий заход, все видели, что он отличный специалист. Он вывел команду в Лигу чемпионов. Думаю, с Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Главное, чтобы игроки доверяли тренерскому штабу и выкладывались по полной. Он умеет ставить игру и настраивать команду на важные матчи, – сказал форвард «Урарту», ранее выступавший за «Краснодар».

Напомним, в марте 2024 года Владимира Ивича в «Краснодаре» сменил Мусаев.

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