Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «С Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Он тренер, который нужен «Краснодару»

Теги премьер-лига Россия Урарту Владимир Ивич Краснодар Леон Сабуа Мурад Мусаев Футбол

Леон Сабуа верит, что «Краснодар» может стать чемпионом.

– «Краснодар» уволил Владимира Ивича по ходу весенней части. С чем вы связываете такой шаг боссов клуба?

– Раз так решили, значит, на то была причина. Мусаев – мой первый тренер. Я очень рад, что именно он возглавил команду после Ивича. Может, концовка не была идеальной, но думаю, что Мусаев – тренер, который нужен «Краснодару». Я смотрел на команду при Ивиче со стороны, но не знаю, как обстояли дела внутри.

Когда Мусаев тренировал команду в предыдущий заход, все видели, что он отличный специалист. Он вывел команду в Лигу чемпионов. Думаю, с Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Главное, чтобы игроки доверяли тренерскому штабу и выкладывались по полной. Он умеет ставить игру и настраивать команду на важные матчи, – сказал форвард «Урарту», ранее выступавший за «Краснодар».

Напомним, в марте 2024 года Владимира Ивича в «Краснодаре» сменил Мусаев. 

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10 комментариев
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С Мусаевым Краснодар может выиграть только первенство водокачки Краснодарского края, не более

Команда с 0 титулов начиная с ПФЛ, назначает второй раз карманного тренера из системы клуба, который не знает что такое первое место в принципе
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Ответ Netto Brutto
На спортсе принято не замечать тот факт, что за последние три игры при Ивиче Краснодар не создал ни одного момента. Также принято не замечать, что после прихода Мусаева и перехода на 4-3-3 с каждой игрой рос показатель xG и зрелищность. Матч с Динамо был как вишенка на торте. Ивич ушел когда Краснодар на очко отставал от Зенита. В принципе также и закончили несмотря на пробуксовку в первых играх при Мусаеве. Но кругом все (кроме фанов Краснодара кстати) орут, что "при Ивиче бы точно взяли золото". Хотя у Ивича в 15-19 турах в календаре были одни аутсайдеры, а все топы достались Мусаеву. Ну и мнение игроков в этой новости стоит больше , чем мнение экспертов со спортса.
>>>>На спортсе принято не замечать тот факт, что за последние три игры при Ивиче Краснодар не создал ни одного момента.<<<<

это откровенная ложь, должны были забивать второй мяч рубину - моменты были, и против химок точно так же, моментов было много
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На спортсе принято не замечать тот факт, что за последние три игры при Ивиче Краснодар не создал ни одного момента.
Также принято не замечать, что после прихода Мусаева и перехода на 4-3-3 с каждой игрой рос показатель xG и зрелищность.
Матч с Динамо был как вишенка на торте.

Ивич ушел когда Краснодар на очко отставал от Зенита. В принципе также и закончили несмотря на пробуксовку в первых играх при Мусаеве.
Но кругом все (кроме фанов Краснодара кстати) орут, что "при Ивиче бы точно взяли золото".
Хотя у Ивича в 15-19 турах в календаре были одни аутсайдеры, а все топы достались Мусаеву.

Ну и мнение игроков в этой новости стоит больше , чем мнение экспертов со спортса.
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Подключились пиарщики !! Ждем следующих адекватных высказываний !!!!
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Он тренер который нужен Галицкому.
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Ответ Учитель математики
Так выскажи своё, а мы оценим.
Мусаев не уровень Краснодара , его потолок молодежная команда , но только с хорошими помощниками!!
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Ответ imaginary
>>>>На спортсе принято не замечать тот факт, что за последние три игры при Ивиче Краснодар не создал ни одного момента.<<<< это откровенная ложь, должны были забивать второй мяч рубину - моменты были, и против химок точно так же, моментов было много
Ты про домашний матч, когда случайный гол первого тайма охраняли и в итоге пропустили на 90-й минуте? Лол.
В середине второго тайма там Сперцян что то ткнул с 15-метров вот и весь момент.
В итоге Рубин додавил и сравнял, один из самых унылых матчей. Да уж, точно бы золото.взяли с таким футболом.
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Ответ Netto Brutto
На спортсе принято не замечать тот факт, что за последние три игры при Ивиче Краснодар не создал ни одного момента. Также принято не замечать, что после прихода Мусаева и перехода на 4-3-3 с каждой игрой рос показатель xG и зрелищность. Матч с Динамо был как вишенка на торте. Ивич ушел когда Краснодар на очко отставал от Зенита. В принципе также и закончили несмотря на пробуксовку в первых играх при Мусаеве. Но кругом все (кроме фанов Краснодара кстати) орут, что "при Ивиче бы точно взяли золото". Хотя у Ивича в 15-19 турах в календаре были одни аутсайдеры, а все топы достались Мусаеву. Ну и мнение игроков в этой новости стоит больше , чем мнение экспертов со спортса.
еслиб можно было поставил бы 10 плюсов, ятожет об этом твержу всё время.
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