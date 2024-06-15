Мусаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей не хуже Доннаруммы на линии, сильнее на выходах. Не вижу явных плюсов у Джанлуиджи»

Мурад Мусаев высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Сафонов официально перешел в «ПСЖ». Как отнеслись к этому трансферу?

– Мы гордимся Матвеем, тем, что наш воспитанник перешел в один из сильнейших клубов Европы.

Особенно ценно, что он у нас с первого класса, прошел все ступени – школу, академию, молодежную команду, сборную, основной состав в клубе, сыграл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, уже долгое время является капитаном команды.

Матвей всегда был предан « ». У него никогда не было агента, подписывал контракты сам и клуб был к нему максимально уважителен, создавал все условия для прогресса и роста, игрок также правильно относился к клубу.

В итоге, когда пришло предложение из «ПСЖ», клуб пошел навстречу и сделал все, чтобы трансфер прошел максимально хорошо для футболиста.

Хотя для меня как для главного тренера уход Сафонова – большая потеря, ведь Матвей был лучшим вратарем чемпионата, капитаном и просто хорошим человеком, которого знаю с его детства.

Но это футбольная жизнь. Сегодня мы только рады за Сафонова. Он будет играть в Лиге чемпионов и бороться за самый высокий трофей в европейском футболе.

– Сафонов способен конкурировать с Доннаруммой?

– Я на 100% уверен, что это реально. Я говорю это, не потому, что работаю с ним много лет. У Матвея очень устойчивая психика, для него нет никаких авторитетов.

В самых сложных матчах, например, как в заключительной игре чемпионата с «Динамо», он чувствует себя очень комфортно. Устойчив в плане давления. Чем выше ставки, тем лучше играет. Это хорошее качество.

Что касается Доннаруммы, да, он очень сильный вратарь. Мое мнение: он хорош на линии, но есть проблемы на выходах и в игре ногами. Матвей ничем не хуже на линии.

На мой взгляд, играет сильнее на выходах, над игрой ногами обоим голкиперам есть над чем работать. Но я не вижу явных плюсов у Джанлуиджи по отношению к Матвею, разве что опыт игры на самом высоком уровне.

Сейчас будем болеть за сборную Италии, чтобы она прошла как можно дальше на чемпионате Европы, чтобы Матвей начинал сбор, чтобы было больше возможностей проявить себя, а Доннарумма приехал как можно позже (смеется).

Уверен, что у Сафонова будет шанс, я спокоен за него, – сказал главный тренер «Краснодара» .