Агкацев верит, что «Краснодар» станет когда-нибудь чемпионом: «Никто не сомневается в этом» 

Станислав Агкацев верит, что в будущем «Краснодар» выиграет титул Мир РПЛ.

— Что почувствовали, когда узнали, что «Зенит» выигрывает у «Ростова» и чемпионство уплывает у «Краснодара»?

— Расстроился, конечно... Как и все те ребята из нашей команды, кто был на скамейке запасных. Те, кто в этот момент играл на поле, понятное дело, все внимание уделяли игре против «Динамо» и не могли следить за параллельным матчем.

А я следил. И, конечно, надеялся, что шанс есть. Хоть перед последним туром далеко не все зависело от «Краснодара». Когда мы повели в матче с «Динамо», а «Зенит» не мог выиграть у «Ростова» и тем более проигрывал, надежды на золото появились. И еще на 80-й минуте они были, когда в Питере была ничья. Поэтому расстроился, когда узнал, что «Зенит» повел в концовке. Что тут еще можно было почувствовать...

— На ваш взгляд, в каком матче «Краснодар» упустил чемпионство? За какую из потерь очков наиболее обидно?

— Не знаю, сложно сказать... Думаю, по весне мы проиграли и потеряли очки в нескольких матчах, где могли побеждать. В Премьер-лиге такие осечки нельзя допускать, если хочешь побеждать в чемпионате.

— Наверное, вас еще долго будут спрашивать, как бы «Краснодар» закончил сезон, не случись в марте увольнения с поста главного тренера.

— Я не знаю, как бы мы закончили. Можно только гадать. И никто не знает. Тем более я бы не сказал, что что-то кардинально поменялось после смены тренера. По крайней мере для меня как вратаря. Мы как раньше играли через розыгрыш мяча, так и продолжили это делать с приходом .

Конечно, где-то в деталях каждый специалист привносит что-то свое — свои требования, свои идеи. Но такого, чтобы прям какие-то ощутимые изменения произошли, не могу сказать.

— «Краснодар» когда-нибудь станет чемпионом России?

— Конечно, станет! Никто не сомневается в этом, – сказал вратарь « ».