Боуэн о критике сборной Англии: «У нас 4 очка, мы лидируем в группе. А шум такой, будто мы проиграли два матча и идем внизу»

Теги Вест Хэм Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер Евро-2024 Джеррод Боуэн Футбол

Джеррод Боуэн отреагировал на критику сборной Англии.

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер ранее назвал игру команды «дерьмом».

«Я не знал, что критика [Линекера] настолько жесткая. Хотя они [игроки вроде Линекера] имеют полное право говорить о матчах. Ведь они выступали за страну и делали это на высоком уровне.

Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть. У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы.

Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать. С нетерпением ждем вызова во вторник вечером», – сказал вингер сборной Англии и «Вест Хэма».

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21 комментарий
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И играете как Гэ
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Первый более менее сборная выкинет Англию. Подбор состава основан на пиаре и такого дисбаланса нет у других стран
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Критикуют за игру которую сборная Англии показывает с таким составом
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С таким составом и так вяло играть … ужасная игра
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Ответ ТрактоПоктер
И играете как Гэ
В точку. Критикуют то за игру
+3
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Ответ Carasa
Крайне интересно будет на реакцию английской общественности посмотреть, если они с таким блевотным антифутболом евро выиграют. Одно дело греки или португальцы, у них не такие пафосные болельщики, а у англичан с их гонором и ожиданиями видимо случится когнитивный диссонанс, прямо сейчас на реддите саутгейта поносят, как видно, до экспертов тоже дошло, но вот если чашку добудет - все же замолчат скорее всего
если 💁‍♂
+2
0
+2
Крайне интересно будет на реакцию английской общественности посмотреть, если они с таким блевотным антифутболом евро выиграют. Одно дело греки или португальцы, у них не такие пафосные болельщики, а у англичан с их гонором и ожиданиями видимо случится когнитивный диссонанс, прямо сейчас на реддите саутгейта поносят, как видно, до экспертов тоже дошло, но вот если чашку добудет - все же замолчат скорее всего
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Он прав, результат есть, но с такой игрой в плей-офф будет очень тяжело)
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Если мыслить в этом направлении, то футбол вообще не надо смотреть - узнал счет, видишь, что победили - радуешься. Все.
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Ответ cektor
С таким составом и так вяло играть … ужасная игра
Думаю даже Румыния сможет чпокнуть эту Англию. ) или Венгрия
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Так этого клоуна и компанию критикуют не за результат а за уровень и качество игры. Играть таким составом так ссыкливо это позор
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щас заменят келвина и все будет нормас))) ахахахахаха
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Не удивлен, что все это говорит игрок Вест Хэма, но вместе с ним играют лидеры из топ 6 команд АПЛ + игрок Реала, которые с Боуэном надеюсь не согласны!
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Сначала я думал что чемпионский менталитет это чушь для людей, любящих рассуждать постфактум о верности принятых решений. Но я оказался слегка неправ. Потому что здесь я вижу речь послематчевую речь игрока Вест Хэма, после очередного тура АПЛ.

Даже объяснения как игрока Вест Хэма, а не как одного из фаворитов Евро: "Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть."
Признак хорошей команды заключается в том, что эта команда играет в качественный футбол. Со сборной Англии, как с одного из фаворитов, требуют качественного футбола. Ведь игроки собранные в этой сборной выдали качественный клубный сезон. Но тактика тренера ломает этот атакующий потенциал.

Чем менее качественный футбол на поле, тем больше шансов вылететь раньше финала. И тогда уже не получится отмазаться так: "У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы. Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать".
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Фоден-кейн-сака равно боуен, откинс, азе.шикарная замена была))))
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Играют также ******, как поколения бэкхемов, Джерардов и Рунь.
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К сожалению Англия играет в самый скучный футбол на этом Чемпионате Европы из-за этого и критика .
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Ответ Доктор Щульц
К сожалению Англия играет в самый скучный футбол на этом Чемпионате Европы из-за этого и критика .
А где написано, что надо играть в веселый футбол? Надо выиграть турнир, а не веселить фанатов.
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Ответ Raduga
А где написано, что надо играть в веселый футбол? Надо выиграть турнир, а не веселить фанатов.
А зачем эти турниры и вообще футбол нужны, если не для фанатов? За все в конечном итоге платит болельщик, напрямую или нет.
Если для себя футболисты играют - пускай получают 3500 евро в месяц и медальки из картона.

Это уже не говоря про то что с такой игрой им турнир едва ли светит.
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Ответ Великолепный Пеп
А зачем эти турниры и вообще футбол нужны, если не для фанатов? За все в конечном итоге платит болельщик, напрямую или нет. Если для себя футболисты играют - пускай получают 3500 евро в месяц и медальки из картона. Это уже не говоря про то что с такой игрой им турнир едва ли светит.
В футболе есть разная тактика. Правильная та, которая приносит результат. А у Англии и так титулов кот наплакал. Катеначчо хоть и дырявый, но научатся). А веселят фанатов пусть клоуны. Готова болеть за сборную Англии, если они продолжат играть в "блевотный антифутбол"))). А у остальных пусть подгорает.
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