Боуэн о критике сборной Англии: «У нас 4 очка, мы лидируем в группе. А шум такой, будто мы проиграли два матча и идем внизу»
Джеррод Боуэн отреагировал на критику сборной Англии.
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер ранее назвал игру команды «дерьмом».
«Я не знал, что критика [Линекера] настолько жесткая. Хотя они [игроки вроде Линекера] имеют полное право говорить о матчах. Ведь они выступали за страну и делали это на высоком уровне.
Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть. У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы.
Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать. С нетерпением ждем вызова во вторник вечером», – сказал вингер сборной Англии и «Вест Хэма».
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Даже объяснения как игрока Вест Хэма, а не как одного из фаворитов Евро: "Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть."
Признак хорошей команды заключается в том, что эта команда играет в качественный футбол. Со сборной Англии, как с одного из фаворитов, требуют качественного футбола. Ведь игроки собранные в этой сборной выдали качественный клубный сезон. Но тактика тренера ломает этот атакующий потенциал.
Чем менее качественный футбол на поле, тем больше шансов вылететь раньше финала. И тогда уже не получится отмазаться так: "У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы. Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать".
Если для себя футболисты играют - пускай получают 3500 евро в месяц и медальки из картона.
Это уже не говоря про то что с такой игрой им турнир едва ли светит.