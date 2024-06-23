Боуэн о критике сборной Англии: «У нас 4 очка, мы лидируем в группе. А шум такой, будто мы проиграли два матча и идем внизу»

Джеррод Боуэн отреагировал на критику сборной Англии.

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер ранее назвал игру команды «дерьмом».

«Я не знал, что критика [Линекера] настолько жесткая. Хотя они [игроки вроде Линекера] имеют полное право говорить о матчах. Ведь они выступали за страну и делали это на высоком уровне.

Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть. У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы.

Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать. С нетерпением ждем вызова во вторник вечером», – сказал вингер сборной Англии и « ».

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