Принц Уильям поддержал сборную Англии после 1:1 с Данией. Он зашел к игрокам и сказал им, что это не конец света
Принц Уильям поддержал игроков сборной Англии после 1:1 с Данией.
Старший сын короля Великобритании Карла III зашел в раздевалку команды после матча с датчанами на Евро-2024.
Игра команды на турнире была подвергнута критике в стране. Принц посоветовал игрокам не слишком остро реагировать на ситуацию.
«Он попытался подбодрить нас. Сказал, что это не конец света.
Мы по-прежнему лидируем в группе, мы не проиграли, а сыграли вничью. Нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, за счет чего мы можем стать лучше. С нетерпением ждем следующей игры. Это все, что мы можем сделать на таком турнире», – сказал полузащитник Адам Уортон.
В третьем матче на групповом этапе англичане сыграют со сборной Словении 25 июня.
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Беда в том, что ты споришь с человеком (с ригго), который имеет очень дилетантское представление о футболе.
У Испании было шикарное поколение, у Германии, у Франции. И все эти команды играли в атаку, первым номером, и так добились успеха. А не учились оберегать 1:0 на групповой стадии ради тренировки навыка перед плей-офф.
Многие думают, что семья Виндзоров - это так, бутафория. А они так-то реальные конечные бенефициары многих прибыльных бизнесов.
Многие забыли, а то и не обратили внимание, на то, как английские клубы вышли из создаваемой Суперлиги.
Принц Гарри публично сказал, что это зло.
В течение суток все английские клубы вышли в инфо-поле с официальными извинениями, мол, извините бес попутал. Потому что где Кадыровы учились, там Виндзоры преподавали -)