Принц Уильям поддержал сборную Англии после 1:1 с Данией. Он зашел к игрокам и сказал им, что это не конец света

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 принц Уильям Адам Уортон Футбол

Принц Уильям поддержал игроков сборной Англии после 1:1 с Данией.

Старший сын короля Великобритании Карла III зашел в раздевалку команды после матча с датчанами на Евро-2024. 

Игра команды на турнире была подвергнута критике в стране. Принц посоветовал игрокам не слишком остро реагировать на ситуацию. 

«Он попытался подбодрить нас. Сказал, что это не конец света.

Мы по-прежнему лидируем в группе, мы не проиграли, а сыграли вничью. Нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, за счет чего мы можем стать лучше. С нетерпением ждем следующей игры. Это все, что мы можем сделать на таком турнире», – сказал полузащитник Адам Уортон. 

В третьем матче на групповом этапе англичане сыграют со сборной Словении 25 июня. 

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37 комментариев
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Ну всё,раз бездельник их поддержал,то теперь всех рвать будут)
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+65
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
Я врач-хирург одной из центральных районных больниц Алтайского края
+72
-9
+63
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Вы путаете Алтайский край и Республику Алтай. А кладбище,к сожалению,есть у каждого хирурга, но,к большому счастью, оно у меня совсем маленькое.
+29
-5
+24
И спел, Хей Джуд
+19
0
+19
Все по учебникам: вымучили победу, отскочили на ничью. Но "Мы по-прежнему лидируем в группе ... " . Распиареные пустышки.
+15
-5
+10
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
Теперь ты)
+10
-2
+8
«Конец света будет чуть позже» - философски добавил принц, и пошел гладить футболку Астон Виллы
+7
-1
+6
Ответ Крыло советов
Тем что такой же результат можно получать с этим же составом, но реализуя его потенциал. По сути Саутгейт боролся бы за выживание в любой из топ 5 лиг. Или был середняком. То, что он у руля ТАКОГО поколения - это какой-то пранк
Плюс тебе за комментарий.
Беда в том, что ты споришь с человеком (с ригго), который имеет очень дилетантское представление о футболе.
У Испании было шикарное поколение, у Германии, у Франции. И все эти команды играли в атаку, первым номером, и так добились успеха. А не учились оберегать 1:0 на групповой стадии ради тренировки навыка перед плей-офф.
+5
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+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Тем что такой же результат можно получать с этим же составом, но реализуя его потенциал. По сути Саутгейт боролся бы за выживание в любой из топ 5 лиг. Или был середняком. То, что он у руля ТАКОГО поколения - это какой-то пранк
+6
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+5
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
хозяйство Газзаева охраняет... притворяется врачом, но по сути — работает тб ...
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Конец света - это то, что их тренирует школьный физрук
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Ответ Трусы Газзаева
Ну всё,раз бездельник их поддержал,то теперь всех рвать будут)
Он же вроде глава футбольной ассоциации.
+4
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Ответ Wayne Gretzky 99
Бот типа хирург. Странно, что не космонавт.
На вопрос не ответил. Какой класс?
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Ответ rigobersong
Можно получить 4-0 от Германии или 5-0 от Испании!:)
То есть ты типа веришь что Саутгейт это тренер который на 100% подходит Англии и ставит ей совершенную игру ? Возьми например Клоппа и попробуй представить какой результат и игра будет на поле
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если вы с амерами так продолжите ,то он настанет
+5
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В опу всех этих принцев да королей. Нахлебники...
+5
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Ответ Трусы Газзаева
Вы путаете Алтайский край и Республику Алтай. А кладбище,к сожалению,есть у каждого хирурга, но,к большому счастью, оно у меня совсем маленькое.
Спасибо Вам за труд . У меня по материнской линии врачебная семья, я не понаслышке знаю - быть хирургом - это подвиг !
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Ответ Трусы Газзаева
Я врач-хирург одной из центральных районных больниц Алтайского края
Мы все тут работяги, но почему-то у нас море времени читать новости и строчить комментарии.
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Ответ Диандерталец
Он же вроде глава футбольной ассоциации.
Так и есть. Он глава футбольной ассоциации Англии.
Многие думают, что семья Виндзоров - это так, бутафория. А они так-то реальные конечные бенефициары многих прибыльных бизнесов.

Многие забыли, а то и не обратили внимание, на то, как английские клубы вышли из создаваемой Суперлиги.

Принц Гарри публично сказал, что это зло.
В течение суток все английские клубы вышли в инфо-поле с официальными извинениями, мол, извините бес попутал. Потому что где Кадыровы учились, там Виндзоры преподавали -)
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Они и сами себя так поддерживают, даже когда проигрывают.
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Конец света впереди сказал принц)
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Ответ Трусы Газзаева
Я врач-хирург одной из центральных районных больниц Алтайского края
Какой район?
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Ответ FETISH
Все по учебникам: вымучили победу, отскочили на ничью. Но "Мы по-прежнему лидируем в группе ... " . Распиареные пустышки.
это всё последствия межродственных браков,вырожденцы, черчиль в гробу наверно 20 раз в день переворачивается ,глядя какой сейчас премьер в бывшей "владычице морей",
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Можно получить 4-0 от Германии или 5-0 от Испании!:)
С Фоденом и Белингемом и другими умудриться получить 4-0 от Германии может только как раз Саутгейт. От Испании любая команда может получить 5. По факту 5 эта Англия должна забивать тем соперникам с которыми играла только что :) :) :) :) 🤡
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Ответ Kolyan19
Принц-страпон ))
аххха ,у них вся семейка такая,то со свастикой на вечеринке ,то сипаев к стволам пушек привязывать для расстрела, династия каперов и хапуг, сколько они из других стран интересно, выкачали крови и золота,походу немеряно прынцы....
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Ответ kvint(ksk)
Спасибо Вам за труд . У меня по материнской линии врачебная семья, я не понаслышке знаю - быть хирургом - это подвиг !
Спасибо
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Трусы Газзаева
Я врач-хирург одной из центральных районных больниц Алтайского края
Комментарий удален модератором
Ответ Трусы Газзаева
Ну всё,раз бездельник их поддержал,то теперь всех рвать будут)
Комментарий удален пользователем
Ну хоть принц географию знает.
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