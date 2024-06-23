Принц Уильям поддержал сборную Англии после 1:1 с Данией. Он зашел к игрокам и сказал им, что это не конец света

Принц Уильям поддержал игроков сборной Англии после 1:1 с Данией.

Старший сын короля Великобритании Карла III зашел в раздевалку команды после матча с датчанами на Евро-2024.

Игра команды на турнире была подвергнута критике в стране. Принц посоветовал игрокам не слишком остро реагировать на ситуацию.

«Он попытался подбодрить нас. Сказал, что это не конец света.

Мы по-прежнему лидируем в группе, мы не проиграли, а сыграли вничью. Нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, за счет чего мы можем стать лучше. С нетерпением ждем следующей игры. Это все, что мы можем сделать на таком турнире», – сказал полузащитник Адам Уортон.

В третьем матче на групповом этапе англичане сыграют со сборной Словении 25 июня.

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