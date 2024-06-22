Роналду, Пепе, Бруну, Леау, Чалханоглу, Йылмаз – в старте на матч Турции и Португалии на Евро

Опубликованы составы сборных Турции и Португалии на матч Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тур группового этапа. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Состав сборной : , , , Акайдин, Айхан, Кадыоглу, , Кекчю, Акгюн, Актюркоглу, Йылмаз.

Состав сборной Португалии: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Леау, Роналду.

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