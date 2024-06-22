Роналду, Пепе, Бруну, Леау, Чалханоглу, Йылмаз – в старте на матч Турции и Португалии на Евро

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Сборная Турции по футболу Евро-2024 Каан Айхан Хакан Чалханоглу Жоау Канселу Бруну Фернандеш Абдюлькерим Бардакджи Бернарду Силва Жоау Пальинья Зеки Челик Рубен Диаш Диогу Кошта Ферди Кадыоглу Рафаэл Леау Алтай Байындыр Оркун Кекчю Витинья Юнус Акгюн Самет Акайдин Нуну Мендеш Керем Актюркоглу Барыш Йылмаз Футбол

Опубликованы составы сборных Турции и Португалии на матч Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тур группового этапа. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Состав сборной Турции: Байындыр, Челик, Бардакджи, Акайдин, Айхан, Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю, Акгюн, Актюркоглу, Йылмаз.

Состав сборной Португалии: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Леау, Роналду.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

8 комментариев
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Гюлер и Йылдыз почему на скамейке интересно
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А где Арда?
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надеюсь потом не будем жалеть что Гулер и Йылдыз не вышли в старте. Я зол если честно
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что за трусливая тактика у тренера турков сразу выпустить больше оборонительных игроков, не ставя в старт своих сильных молодых игроков. сам себе приговор подписывает
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Витинья сегодня имеет хорошие шансы догнать Канте по признанию лучшим игроком матча ( 2 из 2)чего мы ему и желаем
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Хорошо и плотно пробил с левой Силва.
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Вратарь выходя, кричи я или мой. Ну и в створ ворот защитник не должен пасовать вратарю, а тем более не глядя. Такой привоз сделали.
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Ответ La Corsa
Гюлер и Йылдыз почему на скамейке интересно
Там тренер тактический гик, по его мнению они против Португалии смогут хорошо сыграть только выйдя со скамейки
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