Роналду, Пепе, Бруну, Леау, Чалханоглу, Йылмаз – в старте на матч Турции и Португалии на Евро
Опубликованы составы сборных Турции и Португалии на матч Евро-2024.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тур группового этапа. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
Состав сборной Турции: Байындыр, Челик, Бардакджи, Акайдин, Айхан, Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю, Акгюн, Актюркоглу, Йылмаз.
Состав сборной Португалии: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Леау, Роналду.
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