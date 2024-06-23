«Локомотив» интересуется хавбеком «Сочи» Кравцовым (Metaratings)

«Локомотив» контактировал с «Сочи» по трансферу полузащитника Кирилла Кравцова.

Московский клуб проявляет к 22-летнему игроку серьезный интерес.

По данным Metaratings, «Локомотив» направил запрос на предмет возможности трансфера.

В минувшем сезоне Кравцов провел 26 матчей за сочинцев в Мир РПЛ и забил 3 мяча.

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