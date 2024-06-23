«Локомотив» интересуется хавбеком «Сочи» Кравцовым (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Сочи Кирилл Кравцов Футбол

«Локомотив» контактировал с «Сочи» по трансферу полузащитника Кирилла Кравцова.

Московский клуб проявляет к 22-летнему игроку серьезный интерес. 

По данным Metaratings, «Локомотив» направил запрос на предмет возможности трансфера.

В минувшем сезоне Кравцов провел 26 матчей за сочинцев в Мир РПЛ и забил 3 мяча.

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24 комментария
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Ответ ractorosan527@gmail.com
в процентном соотношении в Локомотиве играют большинство воспитанников а в зенитиньо кто играет ? из воспитанников
Как кто!? Вендел, Педро, Дуглас сантос, Клаудиньо, Бариос, Мантуан, Касьера, Нино, Родригао, Артур!!! Это все чистокровные воспитанники из филиала академии расположенного в фавелах Рио де жанейро 🤣🤣🤣
+24
-7
+17
Ответ Netto Brutto
Классный игрок. А Краснодар снова почти бесплатно двух своих восппитанников упустил - Кравцова и Латышонка.
Эм, давно ли воспитанник Зенита Кирилл Кравцов стал воспитанником быков?

В Краснодаре Кривцов. Он там как был, так и играет.
+15
-2
+13
Ответ SMART789
«У ФК Зенит нет воспитанников» как нам говорят
У фк зенит по сути нет воспитанников играющих за фк зенит.Это вам все и говорят.
+10
-4
+6
Ответ Кирилл Захаров
А говорят у зенита нет воспитанников . Один за одним они выкупаются клубами РПЛ
в процентном соотношении в Локомотиве играют большинство воспитанников а в зенитиньо кто играет ? из воспитанников
+13
-7
+6
«У ФК Зенит нет воспитанников» как нам говорят
+19
-15
+4
Ответ Netto Brutto
Классный игрок. А Краснодар снова почти бесплатно двух своих восппитанников упустил - Кравцова и Латышонка.
Учи матчасть.
+4
-1
+3
Ответ Celsius
"в Локомотиве играют большинство воспитанников" Так поэтому Зенит и шестикратно подряд действующий чемпион, действующий победитель кубка и суперкубка. А Локомотив со своими воспитанниками сидит без трофеев и борется со Спартаком за 4-е место в РПЛ.
абсолютно верно но я как болельщик Локо горд что в рпл Локо является самой русской командой )))
+3
0
+3
Этот трансфер, скорее всего, надо согласовывать с Зенитом. Парень вполне может рассчитывать на возвращение домой. Если не сейчас, то через сезон-другой, если не сбавит игровой прогресс.
+3
-2
+1
Ответ ractorosan527@gmail.com
спасибо пусть Локо не чего не выиграет за то 90 процентов русские фамилии
Хорошо!
Развивать российских игроков - достойная уважения цель!
+1
0
+1
Ответ ractorosan527@gmail.com
в процентном соотношении в Локомотиве играют большинство воспитанников а в зенитиньо кто играет ? из воспитанников
"в Локомотиве играют большинство воспитанников"
Так поэтому Зенит и шестикратно подряд действующий чемпион, действующий победитель кубка и суперкубка.
А Локомотив со своими воспитанниками сидит без трофеев и борется со Спартаком за 4-е место в РПЛ.
+1
0
+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
Этот трансфер, скорее всего, надо согласовывать с Зенитом. Парень вполне может рассчитывать на возвращение домой. Если не сейчас, то через сезон-другой, если не сбавит игровой прогресс.
У Зенита было прописано право приоритетного выкупа при продаже в Сочи.
0
0
0
Ответ Celsius
Хорошо! Развивать российских игроков - достойная уважения цель!
вот и я о том же
0
0
0
Ответ Celsius
Уважаю Вашу гордость!
спасибо пусть Локо не чего не выиграет за то 90 процентов русские фамилии
0
0
0
Ответ ractorosan527@gmail.com
абсолютно верно но я как болельщик Локо горд что в рпл Локо является самой русской командой )))
Уважаю Вашу гордость!
0
0
0
Ответ ractorosan527@gmail.com
в процентном соотношении в Локомотиве играют большинство воспитанников а в зенитиньо кто играет ? из воспитанников
))))))) воспитанники хотя бы за РФ играют
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Калибабчук
Эм, давно ли воспитанник Зенита Кирилл Кравцов стал воспитанником быков? В Краснодаре Кривцов. Он там как был, так и играет.
Кривцов не воспитанник Краснодара
0
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Ответ Netto Brutto
Классный игрок. А Краснодар снова почти бесплатно двух своих восппитанников упустил - Кравцова и Латышонка.
а локомотиву что сказать даром отпускают своих лидеров
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Ну это чисто на замену выходить
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