«Локомотив» интересуется хавбеком «Сочи» Кравцовым (Metaratings)
«Локомотив» контактировал с «Сочи» по трансферу полузащитника Кирилла Кравцова.
Московский клуб проявляет к 22-летнему игроку серьезный интерес.
По данным Metaratings, «Локомотив» направил запрос на предмет возможности трансфера.
В минувшем сезоне Кравцов провел 26 матчей за сочинцев в Мир РПЛ и забил 3 мяча.
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В Краснодаре Кривцов. Он там как был, так и играет.
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Так поэтому Зенит и шестикратно подряд действующий чемпион, действующий победитель кубка и суперкубка.
А Локомотив со своими воспитанниками сидит без трофеев и борется со Спартаком за 4-е место в РПЛ.