Байдачный о легионерах в РПЛ: «Хватит их возить пачками из-за границы. Лучше своим дайте деньги, детям школы откройте»

Теги Динамо Киев премьер-лига Россия Динамо Москва детский футбол Анатолий Байдачный лимит на легионеров Политика деньги Футбол

Анатолий Байдачный высказался против легионеров в российском футболе.

«Сейчас тот период, когда мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Сейчас момент для развития собственного футбола. Люди, которые руководят в клубах, должны смотреть, что происходит со страной, с экономикой, и вставать на другие рельсы.

Из-за санкций мы можем развивать своих футболистов. Можно не забывать про иностранцев, но иметь в составе двух-трех легионеров. Не надо создавать иностранную команду, где играют два человека из России. Зачем нам тогда школы, академии?

Я в 19 лет играл в финале чемпионата Европы, взял серебряные медали. Все играли в московском, киевском «Динамо», туда было сложно попасть. Тренеры нам давали шанс развиваться. 

Сейчас дают шанс в первых или вторых дивизионах в лучшем случае. Сейчас такие бесподобные возможности для тренировок, нам такое и не снилось. Надо развивать свое. Хватит их возить пачками из-за границы.

Лучше своим дайте деньги, детям школы откройте. Тем более сейчас никто не требует европейских кубков. Развивайте футбол, привлекайте зрителей на стадионы, чтобы люди приходили смотреть на ребят, кто рядом с ними живет и ходит по улицам, а не живет в коттеджах и непонятно на каком языке разговаривает», – сказал бывший игрок «Динамо». 

В 16 клубах Мир РПЛ в сезоне-2023/24 выступали 172 иностранных футболиста. Это 40,2% от количества россиян. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Лучше своим дайте деньги"
Чем лучше то?
Лично мне больше нравится смотреть на хороший футбол легионеров типа Клаудиньо, Кордобы, Гарре, чем на бездарные потуги отечественных паспортистов - Умяровых, Карапузовых и всяких прочих Набабкиных. Я не понимаю, почему паспортистам платят такие деньги, а Байдачный требует, чтобы платили еще больше.
+24
-4
+20
Пожилой вроде, но ничего не понял - никто ничего развивать в стране не собирается. Только прикрывают воровство и свою некомпетентность.
+22
-5
+17
Куда им еще денег, нашим то?
+17
-3
+14
Очередной, до тошноты тупоголовый популизм . Школы есть и их более чем достаточно , и даже игроки выпускаются , почти весь молодняк в лиге это выпускники академий клубов топ 6 РФПЛ , что еще нужно то ? То, что они не соответствуют уровню клуба , это вопрос качества подготовки, а не количества школ . А вот то, что любой , кто в состоянии попасть по мячу дважды , стоит как чугунный мост, это ужасно , и здесь нужно сказать спасибо лимиту, от которого профита так никто не увидел . Все успехи нашего футбола связаны с игроками, которые выросли вне лимита , что факт . Хотите играть своими только, убирайте вообще легионеров, закрывайте лигу и варитесь в собственном соку. Нельзя пытаться играть с европейцами , которые живут в другой системе координат и которые привозят себе в состав сильнейших , где у тебя одни местные , это так не работает . И не нужно бредить про Советский Союз, у России сейчас нет столько республик, нельзя в один чемпионат собрать столько лучших команд и игроков …. Надоели эти бредни пенсии, которая хочет и у кормушки быть и попу соломой вытирать , как раньше … И так развалили все, такой подьем ЦСКА и Зенит нашему футболу устроили взяв кубки, потому что этих функционеров никто не подпускал на выстрел к клубам, но они после все просрали ….
+11
-3
+8
Ответ NIK7478
Нравится смотреть на иностранных мастеров?! А что мешает смотреть матчи Барселоны, МС и других топ-клубов Европы?!
Мешает часовой пояс и отсутствие многих трансляций на ТВ
+3
0
+3
Смешно это слышать на протяжение всего существования рф. Помню ещё разговор в 2006: зачем мы платим Бразилии? Лучше бы вложили в школы и детей.
+3
0
+3
Забыл про квалифицированных детских тренеров. Пора в РПЛ делать потолок зарплат.
+2
0
+2
Своим уже столько денег дали, что они на футбол вообще забили. Совсем из ума выжил, живёт прошлым, несёт всякую ахинею. По мне так лучше пусть 11 легионеров играют в классный футбол, чем 11 наших буратин, от игры которых тошнит.
+5
-3
+2
хватит платить нашим пачками лучше легионеров привозите а то паспортисты не знают что такое конкуренция
+1
0
+1
зениту скажи сначала
+1
0
+1
Ответ Не уверен!!
Так вроде в этом и проблема.Русским деревяшкам дают деньги из-за паспорта и на них никто не хочет идти смотреть,так как интересней смотреть игры еврорейких чемпионатом,где играют профи.
какие профи?
0
0
0
Ответ NIK7478
Нравится смотреть на иностранных мастеров?! А что мешает смотреть матчи Барселоны, МС и других топ-клубов Европы?!
"А что мешает смотреть матчи Барселоны"
Действительно, и что же мне мешает пару раз каждый месяц ездить на матчи в Барселону, на Камп Ноу? Даже ума не приложу, Вы меня просто обезоружили!
И почему просмотр РПЛ должен идти "в нагрузку" к просмотру европейских чемпионатов? Это уже какой-то "совок" получается, когда в магазине тебе "в нагрузку" к новогодней баночке игры выдавали полное собрание мемуаров незабвенного генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Которое потом девать было некуда, и на помойку было просто так не выкинуть.
+1
-1
0
Вот бы Байдачного гл.тренером в Зенит.😂
0
0
0
25 лет слежу за футболом и 25 лет слышу это нытье про легионеров, которые "не нужны, только места наших ребят занимают".
Это похоже на дискуссию "Топор: за и против". Одни будут говорить, что топоры надо запретить, потому что ими можно человека убить, и другие, что топор нужен всем и каждому, ведь с его помощью можно дом выстроить.
Вопрос-то не в легионерах, а в том, как и с какой целью их приглашать. А тут уже все упирается в то, в чем, по большому счету, заинтересованы сами клубы и другие участники системы. Если они не нацелены на долгосрочный результат, то будут отмывать деньги хоть через Мукунку, хоть через Васю Иванова и итог будет один - слабый футбол. Легионер, как и топор - это лишь инструмент усиления клуба/чемпионата. И смотреть надо на то, кто и как им пользуется.
0
0
0
Популист.
0
0
0
Что значит дайте? Может начнут работать хотя бы на уровне завозимых? Они и так сейчас не обижены деньгами, если показывают подобный (хотя зачастую всё-таки ниже) уровень.
Легионеры есть у всех.
Про школы другой вопрос.
0
0
0
Своим не надо, лучше детям школы, поля, мячи и т. д.
0
0
0
гыыы....со школы много не возьмёшь, а вот с Кокоряна. можно нехило наварить..
0
0
0
своим деньгихорошие плотите,а они не играют.пусть играть научаться.
+1
-1
0
что же этот Анатолий молчал про развития своих футболистов когда тренировал Терек и Ростов? полсостава легионеров было
+1
-1
0
Расскажите такое в ГосДуме. Сразу признают иноагентом !
0
0
0
А чего же раньше молчал? Все устраивало ? Что сейчас не так?
0
0
0
Полностью поддерживаю.
+4
-4
0
Сразу скажу - я за сокращение количества легионеров. Но этот кондовый популизм просто достаёт. «Детям школы откройте». Их что, недостаточно? В каждом городе от 100 тыс. населения, и не только, есть как минимум одна школа. Из этих школ ежегодно выпускается 10 000 футболистов. Где они?
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий