Анатолий Байдачный высказался против легионеров в российском футболе.

«Сейчас тот период, когда мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Сейчас момент для развития собственного футбола. Люди, которые руководят в клубах, должны смотреть, что происходит со страной, с экономикой, и вставать на другие рельсы.

Из-за санкций мы можем развивать своих футболистов. Можно не забывать про иностранцев, но иметь в составе двух-трех легионеров. Не надо создавать иностранную команду, где играют два человека из России. Зачем нам тогда школы, академии?

Я в 19 лет играл в финале чемпионата Европы, взял серебряные медали. Все играли в московском, киевском «Динамо», туда было сложно попасть. Тренеры нам давали шанс развиваться.

Сейчас дают шанс в первых или вторых дивизионах в лучшем случае. Сейчас такие бесподобные возможности для тренировок, нам такое и не снилось. Надо развивать свое. Хватит их возить пачками из-за границы.

Лучше своим дайте деньги, детям школы откройте. Тем более сейчас никто не требует европейских кубков. Развивайте футбол, привлекайте зрителей на стадионы, чтобы люди приходили смотреть на ребят, кто рядом с ними живет и ходит по улицам, а не живет в коттеджах и непонятно на каком языке разговаривает», – сказал бывший игрок « ».

В 16 клубах Мир в сезоне-2023/24 выступали 172 иностранных футболиста. Это 40,2% от количества россиян.

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