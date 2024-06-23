Байдачный о легионерах в РПЛ: «Хватит их возить пачками из-за границы. Лучше своим дайте деньги, детям школы откройте»
Анатолий Байдачный высказался против легионеров в российском футболе.
«Сейчас тот период, когда мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Сейчас момент для развития собственного футбола. Люди, которые руководят в клубах, должны смотреть, что происходит со страной, с экономикой, и вставать на другие рельсы.
Из-за санкций мы можем развивать своих футболистов. Можно не забывать про иностранцев, но иметь в составе двух-трех легионеров. Не надо создавать иностранную команду, где играют два человека из России. Зачем нам тогда школы, академии?
Я в 19 лет играл в финале чемпионата Европы, взял серебряные медали. Все играли в московском, киевском «Динамо», туда было сложно попасть. Тренеры нам давали шанс развиваться.
Сейчас дают шанс в первых или вторых дивизионах в лучшем случае. Сейчас такие бесподобные возможности для тренировок, нам такое и не снилось. Надо развивать свое. Хватит их возить пачками из-за границы.
Лучше своим дайте деньги, детям школы откройте. Тем более сейчас никто не требует европейских кубков. Развивайте футбол, привлекайте зрителей на стадионы, чтобы люди приходили смотреть на ребят, кто рядом с ними живет и ходит по улицам, а не живет в коттеджах и непонятно на каком языке разговаривает», – сказал бывший игрок «Динамо».
В 16 клубах Мир РПЛ в сезоне-2023/24 выступали 172 иностранных футболиста. Это 40,2% от количества россиян.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Чем лучше то?
Лично мне больше нравится смотреть на хороший футбол легионеров типа Клаудиньо, Кордобы, Гарре, чем на бездарные потуги отечественных паспортистов - Умяровых, Карапузовых и всяких прочих Набабкиных. Я не понимаю, почему паспортистам платят такие деньги, а Байдачный требует, чтобы платили еще больше.
Действительно, и что же мне мешает пару раз каждый месяц ездить на матчи в Барселону, на Камп Ноу? Даже ума не приложу, Вы меня просто обезоружили!
И почему просмотр РПЛ должен идти "в нагрузку" к просмотру европейских чемпионатов? Это уже какой-то "совок" получается, когда в магазине тебе "в нагрузку" к новогодней баночке игры выдавали полное собрание мемуаров незабвенного генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Которое потом девать было некуда, и на помойку было просто так не выкинуть.
Это похоже на дискуссию "Топор: за и против". Одни будут говорить, что топоры надо запретить, потому что ими можно человека убить, и другие, что топор нужен всем и каждому, ведь с его помощью можно дом выстроить.
Вопрос-то не в легионерах, а в том, как и с какой целью их приглашать. А тут уже все упирается в то, в чем, по большому счету, заинтересованы сами клубы и другие участники системы. Если они не нацелены на долгосрочный результат, то будут отмывать деньги хоть через Мукунку, хоть через Васю Иванова и итог будет один - слабый футбол. Легионер, как и топор - это лишь инструмент усиления клуба/чемпионата. И смотреть надо на то, кто и как им пользуется.
Легионеры есть у всех.
Про школы другой вопрос.