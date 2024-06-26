Словакия — Румыния, 26.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Группа Е еще до начала чемпионата Европы представлялась одной из наиболее интересных. Особняком стояли бельгийцы, но при этом все остальные команды имели одинаковые шансы пройти в плей-офф. В первом же туре фаворит потерпел поражение, а сборная Румынии разгромила команду Украины, и ситуация стала абсолютно запутанной. Победитель предстоящей встречи получит путевку в плей-офф. Матч состоится во Франкфурте-на-Майне на Франкфурт Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Словакии

Сборную Словакии тренирует итальянский специалист Франческо Кальцона, который пользуется полным доверием футболистов. Команда отлично выступила в отборочном турнире, где уступила только португальцам. При этом словаки единственная команда, которая забивала в ворота лидера группы. В каждой линии словацкой сборной действуют опытные игроки, но нельзя выделить кого-то отдельно. Успехи приходит благодаря слаженным командным взаимодействиям. Сборная удивила уже в первом туре, когда смогла нанести поражение бельгийцам. Словаки открыли счет на седьмой минуте, и можно было предположить, что в дальнейшем они не выдержат давления «красных дьяволов», но в итоге три очка в копилке. До начала второго тайма все шло хорошо и в матче против сборной Украины, но тут не удалось вовремя среагировать на перестроения соперника, что привело к поражению. Сейчас предстоит встреча с не менее организованной командой, чем сами словаки.

Сборная Румынии

Сборную Румынии после первого тура можно было бы назвать главным открытием чемпионата. Когда-то команда была грозной силой в Европе, но в нынешнем составе «трехцветные» совершенно не рассматривались в качестве сборной, которая сможет столь успешно провести поединок против украинцев. Мало кто из любителей футбола может назвать сходу хотя бы несколько футболистов румынской команды. Разве что Раду Дрэгушина из лондонского «Тоттенхэма», который изредка выходит на замену. Про тренера Эдварда Иорданеску по большому счету вообще ничего не известно, он тренировал в основном у себя на родине. Но страсть и огромное желание делают чудеса. Правда, в матче против сборной Бельгии нужно было доказать, что победа в первом туре была не случайна. Получилось отчасти. Несмотря на поражение команда смотрелась уверенно, создавала голевые моменты, правильно отреагировала на первый пропущенный мяч. Забить не удалось, но пропустили два мяча. Разница мячей может сыграть ключевую роль.

Коэффициенты букмекеров

В группе Е за исключением сборной Бельгии все остальные команды географические соседи и встречаются друг с другом довольно часто. В истории сборных Румынии и Словакии даже есть товарищеские матчи, которые были сыграны в годы Второй мировой войны. В 1990-е годы команды дважды пересекались в отборочных турнирах к чемпионатам Европы, а в новом веке сыграли еще четыре товарищеских матча, последний из которых датирован 2013 годом. Если не брать во внимание поединки 1940-х годов, то сборная Словакии не выигрывала ни разу. Букмекеры справедливо ожидают равную игру. Вряд ли нас ждет результативный матч, хотя многое будет зависеть от параллельной игры. Любое изменение счета там может активизировать действия соперников во Франкфурте. Ничья вряд ли устроит какую-либо команду, поэтому ждем бескомпромиссную борьбу с целью победить. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ 2 ТБ 2 Лига Ставок 3,00 2,50 3,35 1,81 1,97 1,99 1,80 Fonbet 3,10 2,40 3,35 1,85 1,98 1,95 1,85 Winline 3,10 2,50 3,30 1,84 1,97 1,98 1,89 Olimpbet 3,06 2,50 3,31 1,84 2,00 2,00 1,82 Pari 3,10 2,40 3,35 1,85 1,98 1,95 1,85 BetBoom 3,20 2,29 3,31 1,88 1,96 1,94 1,90 Leon 3,00 2,41 3,25 1,83 1,99 2,01 1,81 1Win 3,10 2,35 3,30 1,85 1,96 1,99 1,88 Tennisi 3,14 2,38 3,24 1,86 1,94 1,94 1,86 Бетсити 3,20 2,40 3,30 1,90 1,96 1,90 1,90

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