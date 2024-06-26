Словакия — Румыния, 26.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч
26 июня 2024 года в немецком городе Франкфурт состоится матч 3 тура группового этапа финального турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Матч пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кто же все таки сможет пройти дальше в плей-офф из этой непредсказуемой фантастической четверки, это мы узнаем совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: Ф1 0, ТБ (2).
Словакия
Сборная Словакии сейчас достаточно неплохая, учитывая несколько их последних лет выступлений на международной арене. В ее составе есть несколько игроков с очень крепких Европейских клубов, Среди которых: Шкриняьр (ПСЖ), Лоботка («Наполи»), Дубравка («Ньюкасл»). Да и другие футболисты достаточно квалифицированные и имеют за плечами много игр.
На последнем Евро-2020 словаки участвовали в главном турнире, но не смогли выйти из группы и набрали всего 3 очка в трех матчах. Они стали третьими в группе и обогнали Польшу, но вот Испания Швеция оказались сильнее.
А вот в 2018 году они играли в одной группе с Россией и заняли там 3 строчку, которая позволила им выйти в плей-офф турнира. Там уже в 1/8 финала они сразу отлетели Германии (0:3).
Словаки попали в главную стадию текущего Европейского первенства за счет успешного прохождения отборочного турнира, в котором стали вторыми в группе J. Всего же тогда удалось набрать 22 очка в 10 турах, и было 2 проигрыша только от лидера таблицы Португалии. В остальных играх было 7 побед и 1 ничья. По итогу получилась неплохая разница по забитым и пропущенным мячам (17:8).
В текущем Европейском первенстве Словакия стартовала с неожиданной и очень сложной победы над Бельгией (1:0). Игрок словаков Шранц забил быстрый гол с передачи Куцки, который поставил в ступор бельгийцев, и те полетели вперед, и у них ничего не получалось в атаке. Гол назревал от бельгийцев, но оборона словаков выстояла.
Во второй встрече словаки забили первыми, но не смогли удержать победный счет. Украинцам очень важно было набрать очки и они все таки закамбэчили игру и вытащили ее в концовке, победив словаков (2:1). И сейчас в группе очень запутанная ситуация, ввиду того что все команды после 2 туров набрали по 3 балла, но именно у украинцев худшее положение, все же у них худшая разница и им еще играть в последнем туре с Бельгией.
Результаты Словакии в 5 последних сыгранных матчах:
- 21.06.24 Словакия — Украина 1:2 (Евро-2024);
- 17.06.24 Бельгия — Словакия 0:1 (Евро-2024);
- 09.06.24 Словакия — Уэльс 4:0 (товарищеская);
- 05.06.24 Словакия — Сан-Марино 4:0 (товарищеская);
- 26.03.24 Норвегия — Словакия 1:1(товарищеская).
Интересные статические факты последних матчей Словакии:
- В 7 из 9 последних матчах команды не проигрывает и одерживает в них 6 викторий;
- В 3 из 4 последних играх сборной обе команды не забивают в одной встрече;
- В 8 последних матчах команды было забито более 1 гола за игру, а в 5 более 2;
- В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 2 мячей за игру;
- Команда отличается голом в 5 последних поединках.
Румыния
У Румынии нет в команде футболистов, которые бы играли за ведущие клубы ТОП-чемпионатов. Но в целом достаточно интересная команда с очень боевым характером, способная каждому навязать борьбу.
На последний Евро в 2020 году румыны не прошли квалификацию и заняли лишь 4 место в своей группе. А вот на предпоследнем им удалось попасть на главный турнир, но в плей-офф тогда не удалось выбраться с одним набранным баллом. А на Чемпионаты Мира сборная Румынии уже начиная с 2002 года не может попасть, не квалифицируясь в отборочном турнире.
В главную стадию Евро-2024 Румыния отобралась за счет прекрасного прохождения отборочного турнира и занятой там первой строчки. В 10 матчах они ни разу не проигрывали оппонентам и победили в 6 матчах. Причем не сказать, что группа у них была слабая, наоборот даже очень с приличным набором участников, была Швейцария, Израиль, Косово, Беларусь и Андорра.
В стартовом матче текущего Европейского первенства сборная Румынии уверенно разобралась с Украиной, учинив им разгром (3:0). Все эти 3 мяча удалось забить к 57 минуте матча, на что соперник ничего уже не смог противопоставить.
Во втором туре не удалось поддержать победный наплыв и случился проигрыш (0:2) от Бельгии, которой кровь из носа как нужны были очки.
После двух туров румынская команда возглавляет таблицу своей группы, имея лучшие дополнительные показатели относительно других команд, при равном количестве очков.
Результаты Румынии в 5 последних сыгранных матчах:
- 22.06.24 Бельгия — Румыния 2:0(Евро-2024);
- 17.06.24 Румыния — Украина 3:0(Евро-2024);
- 07.06.24 Румыния — Лихтенштейн 0:0(товарищеская);
- 04.06.24 Румыния — Болгария 0:0 (товарищеская);
- 26.03.24 Румыния — Колумбия 2:3 (товарищеская).
Интересные статические факты последних матчей Румынии:
- В 15 из 17 последних матчах команда не проигрывает, побеждая при этом 8 раз;
- В 4 последних матчах сборной не забивают обе команды;
- В 2 последних поединках за игру было забито 2 мяча и более;
- В последних 5 встречах команда в среднем забивает 1 мяч за игру;
- Команда отличается забитыми голами в 6 из 9 последних противостояниях.
История личных встреч сборных Словакии и Румынии
Сборные команды в истории очных противостояний провели между собой 11 поединков. 5 из них стали победным для румын, 1 раз победили словаки и 5 игр завершились вничью.
Словакия в этих матчах забивала в среднем 1,09 голов (12 мячей), а Румыния 1.82 голов (20 мячей).
Самая крупная победа была на счету Румынии (5:1), в отборочном турнире на ЧЕ-2000.
В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:
- 14.08.13 Румыния – Словакия (1:1), товарищеская.
- 09.02.05 Словакия – Румыния (2:2), товарищеская.
- 25.04.01 Румыния – Словакия (0:0), товарищеская.
- 04.09.99 Словакия – Румыния (1:5), отборочные к Евро.
- 27.03.99 Румыния – Словакия (0:0), отборочные к Евро.
В 4 из 5 последних очных матчах команд была ничья, а в одной встрече победы румынской сборной.
К тому же в 2 последних сыгранных очных поединках обе команды забивали друг другу. И при этом в 2 последних встречах было забито более 1 мяча за основновное время игры.
Коэффициенты букмекеров на матч сборных Словакии и Румынии
Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа Словакии — 3.45;
- Ничья — 2.08;
- Победа Румынии — 3.81;
- Ф1 0 — 1.82;
- Ф2 0 — 2.03;
- ТБ (2) — 2.22;
- ТМ (2) — 1.69;
- ТБ (2,5) — 2.98;
- ТМ (2,5) — 1.40;
- ОЗ (да) — 1.96;
- ОЗ (нет) — 1.85.
В этой паре нет явного фаворита и с точки зрения турнирной мотивации очки нужны будут каждой из команд. Все же состав словаков на бумаге сильнее и вероятнее всего уровень некоторых игроков скажется на этой игре. Здесь хорошим вариантом будет сделать ставку на Ф1 0, за приличный коэффициент 1.82.
Последние матчи команд зачастую получаются результативными и чаще всего забивается 2 гола и более. Неплохо будет заключить пари на ТБ (2), на которое дают шикарный кэф 2.22.
💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽
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- Дата проведения
- 26 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»