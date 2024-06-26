Словакия — Румыния, 26.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

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26 июня 2024 года в немецком городе Франкфурт состоится матч 3 тура группового этапа финального турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Матч пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Кто же все таки сможет пройти дальше в плей-офф из этой непредсказуемой фантастической четверки, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 0, ТБ (2).

Словакия

 

 

Сборная Словакии сейчас достаточно неплохая, учитывая несколько их последних лет выступлений на международной арене. В ее составе есть несколько игроков с очень крепких Европейских клубов, Среди которых: Шкриняьр (ПСЖ), Лоботка («Наполи»), Дубравка («Ньюкасл»). Да и другие футболисты достаточно квалифицированные и имеют за плечами много игр.

На последнем Евро-2020 словаки участвовали в главном турнире, но не смогли выйти из группы и набрали всего 3 очка в трех матчах. Они стали третьими в группе и обогнали Польшу, но вот Испания Швеция оказались сильнее.

А вот в 2018 году они играли в одной группе с Россией и заняли там 3 строчку, которая позволила им выйти в плей-офф турнира. Там уже в 1/8 финала они сразу отлетели Германии (0:3).

Словаки попали в главную стадию текущего Европейского первенства за счет успешного прохождения отборочного турнира, в котором стали вторыми в группе J. Всего же тогда удалось набрать 22 очка в 10 турах, и было 2 проигрыша только от лидера таблицы Португалии. В остальных играх было 7 побед и 1 ничья. По итогу получилась неплохая разница по забитым и пропущенным мячам (17:8).

В текущем Европейском первенстве Словакия стартовала с неожиданной и очень сложной победы над Бельгией (1:0). Игрок словаков Шранц забил быстрый гол с передачи Куцки, который поставил в ступор бельгийцев, и те полетели вперед, и у них ничего не получалось в атаке. Гол назревал от бельгийцев, но оборона словаков выстояла.

Во второй встрече словаки забили первыми, но не смогли удержать победный счет. Украинцам очень важно было набрать очки и они все таки закамбэчили игру и вытащили ее в концовке, победив словаков (2:1). И сейчас в группе очень запутанная ситуация, ввиду того что все команды после 2 туров набрали по 3 балла, но именно у украинцев худшее положение, все же у них худшая разница и им еще играть в последнем туре с Бельгией.

Результаты Словакии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 21.06.24 Словакия — Украина 1:2 (Евро-2024);
  • 17.06.24 Бельгия — Словакия 0:1 (Евро-2024);
  • 09.06.24 Словакия — Уэльс 4:0 (товарищеская);
  • 05.06.24 Словакия — Сан-Марино 4:0 (товарищеская);
  • 26.03.24 Норвегия — Словакия 1:1(товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Словакии:

  • В 7 из 9 последних матчах команды не проигрывает и одерживает в них 6 викторий;
  • В 3 из 4 последних играх сборной обе команды не забивают в одной встрече;
  • В 8 последних матчах команды было забито более 1 гола за игру, а в 5 более 2;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 2 мячей за игру;
  • Команда отличается голом в 5 последних поединках.

Румыния

 

 

У Румынии нет в команде футболистов, которые бы играли за ведущие клубы ТОП-чемпионатов. Но в целом достаточно интересная команда с очень боевым характером, способная каждому навязать борьбу.

На последний Евро в 2020 году румыны не прошли квалификацию и заняли лишь 4 место в своей группе. А вот на предпоследнем им удалось попасть на главный турнир, но в плей-офф тогда не удалось выбраться с одним набранным баллом. А на Чемпионаты Мира сборная Румынии уже начиная с 2002 года не может попасть, не квалифицируясь в отборочном турнире.

В главную стадию Евро-2024 Румыния отобралась за счет прекрасного прохождения отборочного турнира и занятой там первой строчки. В 10 матчах они ни разу не проигрывали оппонентам и победили в 6 матчах. Причем не сказать, что группа у них была слабая, наоборот даже очень с приличным набором участников, была Швейцария, Израиль, Косово, Беларусь и Андорра.

В стартовом матче текущего Европейского первенства сборная Румынии уверенно разобралась с Украиной, учинив им разгром (3:0). Все эти 3 мяча удалось забить к 57 минуте матча, на что соперник ничего уже не смог противопоставить.

Во втором туре не удалось поддержать победный наплыв и случился проигрыш (0:2) от Бельгии, которой кровь из носа как нужны были очки.

После двух туров румынская команда возглавляет таблицу своей группы, имея лучшие дополнительные показатели относительно других команд, при равном количестве очков.

Результаты Румынии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 22.06.24 Бельгия — Румыния 2:0(Евро-2024);
  • 17.06.24 Румыния — Украина 3:0(Евро-2024);
  • 07.06.24 Румыния — Лихтенштейн 0:0(товарищеская);
  • 04.06.24 Румыния — Болгария 0:0 (товарищеская);
  • 26.03.24 Румыния — Колумбия 2:3 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Румынии:

  • В 15 из 17 последних матчах команда не проигрывает, побеждая при этом 8 раз;
  • В 4 последних матчах сборной не забивают обе команды;
  • В 2 последних поединках за игру было забито 2 мяча и более;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает 1 мяч за игру;
  • Команда отличается забитыми голами в 6 из 9 последних противостояниях.

История личных встреч сборных Словакии и Румынии

 

 

Сборные команды в истории очных противостояний провели между собой 11 поединков. 5 из них стали победным для румын, 1 раз победили словаки и 5 игр завершились вничью.

Словакия в этих матчах забивала в среднем 1,09 голов (12 мячей), а Румыния 1.82 голов (20 мячей).

Самая крупная победа была на счету Румынии (5:1), в отборочном турнире на ЧЕ-2000.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 14.08.13 Румыния – Словакия (1:1), товарищеская.
  • 09.02.05 Словакия – Румыния (2:2), товарищеская.
  • 25.04.01 Румыния – Словакия (0:0), товарищеская.
  • 04.09.99 Словакия – Румыния (1:5), отборочные к Евро.
  • 27.03.99 Румыния – Словакия (0:0), отборочные к Евро.

В 4 из 5 последних очных матчах команд была ничья, а в одной встрече победы румынской сборной.

К тому же в 2 последних сыгранных очных поединках обе команды забивали друг другу. И при этом в 2 последних встречах было забито более 1 мяча за основновное время игры.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Словакии и Румынии

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Словакии — 3.45;
  • Ничья — 2.08;
  • Победа Румынии — 3.81;
  • Ф1 0 — 1.82;
  • Ф2 0 — 2.03;
  • ТБ (2) — 2.22;
  • ТМ (2) — 1.69;
  • ТБ (2,5) — 2.98;
  • ТМ (2,5) — 1.40;
  • ОЗ (да) — 1.96;
  • ОЗ (нет) — 1.85.

В этой паре нет явного фаворита и с точки зрения турнирной мотивации очки нужны будут каждой из команд. Все же состав словаков на бумаге сильнее и вероятнее всего уровень некоторых игроков скажется на этой игре. Здесь хорошим вариантом будет сделать ставку на Ф1 0, за приличный коэффициент 1.82.

Последние матчи команд зачастую получаются результативными и чаще всего забивается 2 гола и более. Неплохо будет заключить пари на ТБ (2), на которое дают шикарный кэф 2.22.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

Словакия – Румыния
Дата проведения
26 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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