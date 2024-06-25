сборная Словакии – сборная Румынии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 26 июня
В среду, 26 июня, сыграют сборная Словакии и сборная Румынии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Словакии – сборная Румынии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Словакии
- Словакия – Украина : 0 – 0
- Бельгия – Словакия : 0 – 0
- Словакия – Уэльс : 0 – 0
- Словакия – Сан-Марино : 0 – 0
- Норвегия – Словакия : 1 – 1
Последние матчи сборная Румынии
- Бельгия – Румыния : 0 – 0
- Румыния – Украина : 0 – 0
- Румыния – Лихтенштейн : 0 – 0
- Румыния – Болгария : 0 – 0
- Колумбия – Румыния : 3 – 2
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