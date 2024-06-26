Украина — Бельгия, 26.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с Бельгией, в матче квартета E. Встреча пройдет в среду, 26 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Арена МХП» в Штутгарте.

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Сборная Украины

Украина квалифицировалась на главный турнир ЕВРО-2024, благодаря успешному выступлению в плей-офф продвижения, где они сначала обыграли Боснию и Герцеговину (2:1), а в решающем матче вырвали победу в битве с Исландией, с тем же счетом (2:1). В своей группе же украинцы заняли 3 строчку, набрав по 14 баллов с Италией, но те оказались выше за счет лучших дополнительных показателей.

В текущем турнире украинская команды стартовала неудачно и крупно проиграла Румынии (0:3). Мало кто ожидал такого результата от румынской сборной, но в атаке и обороне они в этот день показали себя прекрасно и забивали голы на любой вкус, несмотря на то что украинцы владели мячом в 2 раза больше.

Во втором туре Украина реабилитировалась и взяла вверх над Словакией (2:1). Словаки забили первыми в начале встречи, но это не подкосило украинцев и им удалось в начале 2 тайма сравнять счет, а в концовке игры вырвать победу.

Сейчас украинская команда занимает в турнирной таблице 4 место и у всех команд в группе по 3 очка, но у них худшая разница забитых и пропущенных мячей (-2).

Сборная Бельгии

Сборная Бельгии в квалификации к ЕВРО-2024 не испытала проблем и уверенно закончила ее на первой строчке, набрав 20 баллов в 8 турах, победив в 6 играх и дважды сыграв вничью. По итогу бельгийцы обогнали вторых австрийцев на 1 очко и шведов на 10. Показала команду и хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (22:4).

А на текущем европейском первенстве бельгийцы неудачно стартовали и уступили в первом матче Словакии (0:1). Команду подкосил быстрый пропущенный гол, после которого их шквал атак не достигал цели. Лукаку в этом матче дважды забивал, но VAR эти взятия ворот отменял.

Во втором туре Бельгия уверенно уже разобралась с Румынией (2:0). Счет в матче открыл Тилеманс уже на 2 минуте встречи с ассиста Лукаку. А точку в матче поставил Де Брюйне, который положил свой мяч на 80 минуте игры. Бельгия выглядела в этом матче хорошо и смогла уверенно сохранить победный счет.

После двух туров бельгийцы занимают 2 строчку в таблице. Сейчас в группе все очень запутано и все 4 команды набрали по 3 балла, и все решится в последнем туре.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Украина – Бельгия

Букмекеры фаворитом в предстоящей встрече выставляют Бельгию, с довольно приличной разницей в коэффициентах и на них дают коэффициент 1.70. А на викторию украинской команды БК дают очень жирный коэффициент, около 5.

Команды в истории очных противостояний еще не встречались и это будет их первая официальная встреча.

Хороший вариант, чтобы заключить пари, здесь будет событие П2, на которое дают неплохой коэффициент около 1.70. У бельгийцев более интересный игровой состав и им в этом матче очень важно победит, чтобы занять место, как можно выше в группе.

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 1 Ф2 -1 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 4.80 4.30 1.70 1.75 2.13 1.70 2.15 1.75 2.13 Fonbet 5.00 4.00 1.70 1.78 2.05 1.68 2.20 1.77 2.08 Liga Stavok 4.70 4.30 1.70 1.75 2.13 1.65 2.20 1.78 1.97 BetBoom 5.00 4.00 1.70 1.78 2.05 1.68 2.20 1.77 2.08 Olimpbet 4.62 4.21 1.74 1.78 2.07 1.66 2.26 1.77 2.08

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