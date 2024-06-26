Украина — Бельгия, 26.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с Бельгией, в матче квартета E. Встреча пройдет в среду, 26 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Арена МХП» в Штутгарте.
➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!
Сборная Украины
Украина квалифицировалась на главный турнир ЕВРО-2024, благодаря успешному выступлению в плей-офф продвижения, где они сначала обыграли Боснию и Герцеговину (2:1), а в решающем матче вырвали победу в битве с Исландией, с тем же счетом (2:1). В своей группе же украинцы заняли 3 строчку, набрав по 14 баллов с Италией, но те оказались выше за счет лучших дополнительных показателей.
В текущем турнире украинская команды стартовала неудачно и крупно проиграла Румынии (0:3). Мало кто ожидал такого результата от румынской сборной, но в атаке и обороне они в этот день показали себя прекрасно и забивали голы на любой вкус, несмотря на то что украинцы владели мячом в 2 раза больше.
Во втором туре Украина реабилитировалась и взяла вверх над Словакией (2:1). Словаки забили первыми в начале встречи, но это не подкосило украинцев и им удалось в начале 2 тайма сравнять счет, а в концовке игры вырвать победу.
Сейчас украинская команда занимает в турнирной таблице 4 место и у всех команд в группе по 3 очка, но у них худшая разница забитых и пропущенных мячей (-2).
Сборная Бельгии
Сборная Бельгии в квалификации к ЕВРО-2024 не испытала проблем и уверенно закончила ее на первой строчке, набрав 20 баллов в 8 турах, победив в 6 играх и дважды сыграв вничью. По итогу бельгийцы обогнали вторых австрийцев на 1 очко и шведов на 10. Показала команду и хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (22:4).
А на текущем европейском первенстве бельгийцы неудачно стартовали и уступили в первом матче Словакии (0:1). Команду подкосил быстрый пропущенный гол, после которого их шквал атак не достигал цели. Лукаку в этом матче дважды забивал, но VAR эти взятия ворот отменял.
Во втором туре Бельгия уверенно уже разобралась с Румынией (2:0). Счет в матче открыл Тилеманс уже на 2 минуте встречи с ассиста Лукаку. А точку в матче поставил Де Брюйне, который положил свой мяч на 80 минуте игры. Бельгия выглядела в этом матче хорошо и смогла уверенно сохранить победный счет.
После двух туров бельгийцы занимают 2 строчку в таблице. Сейчас в группе все очень запутано и все 4 команды набрали по 3 балла, и все решится в последнем туре.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Украина – Бельгия
Букмекеры фаворитом в предстоящей встрече выставляют Бельгию, с довольно приличной разницей в коэффициентах и на них дают коэффициент 1.70. А на викторию украинской команды БК дают очень жирный коэффициент, около 5.
Команды в истории очных противостояний еще не встречались и это будет их первая официальная встреча.
Хороший вариант, чтобы заключить пари, здесь будет событие П2, на которое дают неплохой коэффициент около 1.70. У бельгийцев более интересный игровой состав и им в этом матче очень важно победит, чтобы занять место, как можно выше в группе.
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 1
|
Ф2 -1
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
4.80
|
4.30
|
1.70
|
1.75
|
2.13
|
1.70
|
2.15
|
1.75
|
2.13
|
Fonbet
|
5.00
|
4.00
|
1.70
|
1.78
|
2.05
|
1.68
|
2.20
|
1.77
|
2.08
|
Liga Stavok
|
4.70
|
4.30
|
1.70
|
1.75
|
2.13
|
1.65
|
2.20
|
1.78
|
1.97
|
BetBoom
|
5.00
|
4.00
|
1.70
|
1.78
|
2.05
|
1.68
|
2.20
|
1.77
|
2.08
|
Olimpbet
|
4.62
|
4.21
|
1.74
|
1.78
|
2.07
|
1.66
|
2.26
|
1.77
|
2.08
➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!
Еще по теме
- Дата проведения
- 26 июня, 19.00, «МХП-Арена»