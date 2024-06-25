сборная Украины – сборная Бельгии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 26 июня
В среду, 26 июня, сыграют сборная Украины и сборная Бельгии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «МХП-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Украины – сборная Бельгии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Украины
- Словакия – Украина : 0 – 0
- Румыния – Украина : 0 – 0
- Молдова – Украина : 0 – 0
- Польша – Украина : 0 – 0
- Германия – Украина : 0 – 0
Последние матчи сборная Бельгии
- Бельгия – Румыния : 0 – 0
- Бельгия – Словакия : 0 – 0
- Бельгия – Люксембург : 0 – 0
- Бельгия – Черногория : 0 – 0
- Англия – Бельгия : 2 – 2
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