Украина — Бельгия, 26.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

В заключительном туре в группе Е на Евро-2024 свой поединок проведут сборные Украины и Бельгии, которые в соответствии с коэффициентами букмекеров должны были занимать первые два места в квартете. Но украинцы удивили в матче с командой Румынии своей беспомощностью и отсутствием мысли в атаке. Соперник сделал ставку на игру от обороны и отлично проводил контратаки. В результате румыны забили три безответных мяча. Большое преимущество по владению мячом украинцами не вылилось ни во что конкретное. Замены тоже не сработали. Во втором матче против сборной Словакии нужно было реабилитироваться. Но по первым минутам игры складывалось впечатление, что победа больше нужна сопернику. Неудивительно, что команда Реброва вновь пропустила первой. Лишь после этого она активизировалась.

Перевернуть ход матча удалось во втором тайме. Победа сохранила шансы на попадание в плей-офф, но настораживает отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Бельгийцы на старте турнира тоже удивили со знаком минус. Первую игру они проводили против тех же словаков, создавали голевые моменты, но мяч в ворота не шел. Положение было тем более серьезным, что соперник открыт счет в самом начале игры. Вообще сборная Бельгии в первом туре могла сетовать на VAR, поскольку два мяча команде забить удалось. В старые добрые времена никто бы не заметил офсайда в первом случае и игры рукой во втором. Но отмененные голы и упущенные возможности привели к поражению. Во втором туре удалось переиграть сборную Румынии и набрать три очка, но все будет решаться в предстоящей игре. Нужно побеждать украинцев. Матч состоится на Штутгарт Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 2,5

Украина

Сборная Украины стала регулярно выступать в финальных турнирах чемпионатов Европы начиная с 2012 года. Причем пробиваться через отбор в тот год ей не пришлось, поскольку команда была хозяйкой турнира наряду с Польшей. На Евро 2012 и на Евро 2016 все закончилось на групповом этапе, а вот три года назад украинская сборная сразу смогла пробиться в четвертьфинал, хотя там уступили англичанам со счетом 0 : 4.

Нынешнее поколение игроков сборной называют самым талантливым за весь постсоветский период. Сейчас на Евро 2024 из того состава сборной находятся 16 человек. За это время на новый уровень игры вышли Артем Довбик, Виктор Цыганков, Илья Забарный и другие футболисты, которым в тот период было около или чуть больше двадцати лет. Украинские клубы они сменили на команды английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги. Довбик и вовсе в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Некоторые специалисты говорят, что на проектную мощь команда должна выйти к чемпионату мира 2026 года, но определенный опыт у нее есть, и болельщики уже ждут побед. Первый матч на Евро 2024 года закончился полным провалом. Можно кивать на травму ключевого левого защитника Виталия Миколенко, его попросту некем заменить, но это объяснение было бы слишком простым. Отсюда вопросы к тренерскому штабу. Во втором туре украинцы вновь заставили поволноваться своих болельщиков, но добыли три очка. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Украины.

Чемпионат Европы. 21.06.2024, Словакия — Украи на — 1 : 2

— 1 : Чемпионат Европы. 17.06.2024, Румыния — Украина — 3 : 0

— Украина — : 0 Товарищеский. 11.06.2024, Молдавия — Украина — 0 : 4

— 0 : Товарищеский. 07.06.2024, Польша — Украина — 3 : 1

— Украина — : 1 Товарищеский. 03.06.2024, Германия — Украина — 0 : 0

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 22 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

В квалификации голами отличились 10 разных футболистов, на счету Виктора Цыганкова 3 забитых мяча, он лучший бомбардир

Примерно такая же ситуация и среди ассистентов, тут лучший Михаил Мудрик, на его счету 2 результативные передачи

Бельгия

В отношении сборной Бельгии разговоров про талантливое поколение игроков было в разы больше. На протяжении десяти последних лет перед каждым большим турниром команда котировалась в качестве фаворита, а большинство специалистов говорили, вот-вот, сейчас она выиграет что-то серьезное. Но максимум чего удалось добиться, это третье место на чемпионате мира 2018 года. После был Евро 2020, новые надежды, которые были подкреплены результатами выступлений на групповом этапе — три победы в трех матчах и первое место в квартете. Выход в четвертьфинал и поражение от будущих чемпионов итальянцев.

Чемпионат мира в Катаре многие поклонники бельгийской сборной предпочитают не вспоминать, там команда не смогла выйти из группы и больше запомнилась скандалами и распрями. После распался многолетний союз с тренером Роберто Мартинесом, и пост наставника довольно неожиданно занял Доменико Тедеско. Все снова пошло на лад, страсти утихли, бельгийцы уверенно прошли отборочный турнир без единого поражения.

Вообще при Тедеско до Евро 2024 «красные дьяволы» провели 14 поединков и ни в одном не проиграли. Но вот новый турнир, и сначала тренер объявил, что не будет включать в заявку голкипера Тибо Куртуа, мол, тот не успеет набрать форму, хотя вратарь играл в финале Лиги чемпионов. Открытое недовольство тренером высказал Аксель Виксель, хотя проблему удалось решить, и игрок попал в состав команды. Перед заключительным туром у бельгийцев три набранных очка и придется играть на победу. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Бельгии.

Чемпионат Европы. 22.06.2024, Бельгия — Румыния — 2 : 0

— Румыния — : 0 Чемпионат Европы. 17.06.2024, Бельгия — Словакия — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 08.06.2024, Бельгия — Люксембург — 3 : 0

— Люксембург — : 0 Товарищеский. 05.06.2024, Бельгия — Черногория — 2 : 0

— Черногория — : 0 Товарищеский. 26.03.2024, Англия — Бельгия — 2 : 2

Факты и цифры

Лучшим достижением бельгийской сборной на чемпионатах Европы является второе место в 1980 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 3 позиции, самое высокое место она занимала в разные периоды с 2015 по 2022 год — 1

Лучшим бомбардиром всего квалификационного турнира стал Ромелу Лукаку, на его счету 14 забитых мячей

Лучший ассистент квалификации полузащитник Жереми Доку, на его счету 4 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч сборных Украины и Бельгии

Редко бывает так, что участники финального турнира чемпионата Европы ранее друг с другом не встречались, но этот как раз наш случай. За время независимости Украины жребий не сводил эти две сборные на официальных турнирах, не было и товарищеских поединков. Тем интереснее будет наблюдать за первой страницей этой истории. Уже после первого тура команды попали под сильное давление. Вряд ли кто-то предполагал, что фаворит группы F уступит сборной Словакии. Все прогнозы в матче со сборной Румынии были на стороне украинцев, но они и вовсе уступили с крупным счетом.

Ситуация в группе Е выглядит самой любопытной и запутанной. Все четыре команды набрали по три очка. Сборная Румынии несмотря на поражение занимает первое место по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Бельгии вторая. У обеих команд разница — плюс один. При этом худшее положение у сборной Украины, у нее минус два, иона перед последним туром занимает четвертое место. В группе Е развязка может получиться самой непредсказуемой. В каждом из матчей третьего тура ситуация выглядит таким образом, что каждый, кто выигрывает, тот и выходит в плей-офф. Букмекеры на стороне сборной Бельгии. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Украины — 3,95

Ничья — 3,38

Победа сборной Бельгии — 2,07

Команде Сергея Реброва предстоит совершить маленький подвиг. Во-первых, нужна страсть и желание выиграть, как это было в поединках с бельгийцами у сборных Словакии и Румынии, во-вторых, план на игру с самого ее начала. До сих пор не было ни того, ни иного. «Красные дьяволы» уязвимы, но сможет ли этим воспользоваться команда Украины, большой вопрос.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽