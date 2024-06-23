Защитник Канады Джонстон ответил на твит, в котором рост числа темнокожих в сборной назвали «трагическим»: «Наша сила – в разнообразии, оно делает страну особенной»

Игрок сборной Канады отреагировал на пост о темнокожих футболистах.

Активист Кит Вудс, характеризуемый в различных источниках как человек ультраправых взглядов, опубликовал фотографии сборных Канады в 2000 и 2024 годах.

«Как трагично. Немногие страны проходят через процесс замены населения так стремительно, как Канада», – написал Вудс.

Фото x.com/KeithWoodsYT

Защитник сборной Канады и « » отреагировал на этот комментарий.

«А что, если я скажу вам, что я и два других «белых» игрока, изображенных здесь, тоже сыновья иммигрантов?

Это Канада. Наша сила – в нашем разнообразии, и именно оно делает нашу страну такой особенной, а не трагической», – написал уроженец Ванкувера.

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