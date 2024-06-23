Защитник Канады Джонстон ответил на твит, в котором рост числа темнокожих в сборной назвали «трагическим»: «Наша сила – в разнообразии, оно делает страну особенной»
Игрок сборной Канады отреагировал на пост о темнокожих футболистах.
Активист Кит Вудс, характеризуемый в различных источниках как человек ультраправых взглядов, опубликовал фотографии сборных Канады в 2000 и 2024 годах.
«Как трагично. Немногие страны проходят через процесс замены населения так стремительно, как Канада», – написал Вудс.
Фото x.com/KeithWoodsYT
Защитник сборной Канады и «Селтика» Алистер Джонстон отреагировал на этот комментарий.
«А что, если я скажу вам, что я и два других «белых» игрока, изображенных здесь, тоже сыновья иммигрантов?
Это Канада. Наша сила – в нашем разнообразии, и именно оно делает нашу страну такой особенной, а не трагической», – написал уроженец Ванкувера.
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Но вот во Франции или Англии такое видеть конечно не очень приятно.
"Разнообразие" означает, что белых должно быть по минимуму. Чем меньше, тем разнообразнее. В остальном даже если состав чего-либо будут составлять 10 однояйцевых чернокожих близнецов, это уже вполне "разнообразно".
Через 20 лет играть будут исключительно негры и латиносы везде.
Для белых в Канаде остаётся лишь хоккей.
В НХЛ почти тысяча канадцев, и негров там нет (может один или два).
Да уж, это особенно, ничего подобного не видел, ни Франция, ни Англия, ни Бельгия и т.д.
В ньютонах, брат.