Защитник Канады Джонстон ответил на твит, в котором рост числа темнокожих в сборной назвали «трагическим»: «Наша сила – в разнообразии, оно делает страну особенной»

Теги высшая лига Шотландия Селтик Сборная Канады по футболу Алистер Джонстон дискриминация Футбол

Игрок сборной Канады отреагировал на пост о темнокожих футболистах.

Активист Кит Вудс, характеризуемый в различных источниках как человек ультраправых взглядов, опубликовал фотографии сборных Канады в 2000 и 2024 годах.

«Как трагично. Немногие страны проходят через процесс замены населения так стремительно, как Канада», – написал Вудс.

Фото x.com/KeithWoodsYT

Защитник сборной Канады и «Селтика» Алистер Джонстон отреагировал на этот комментарий.

«А что, если я скажу вам, что я и два других «белых» игрока, изображенных здесь, тоже сыновья иммигрантов?

Это Канада. Наша сила – в нашем разнообразии, и именно оно делает нашу страну такой особенной, а не трагической», – написал уроженец Ванкувера.

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27 комментариев
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А где он на втором фото увидел разнообразие?
+43
-4
+39
Ну справедливости ради такие страны как Канада или США не коренные белые, чтобы возмущаться. Канадцы это собирательная нация.
Но вот во Франции или Англии такое видеть конечно не очень приятно.
+18
-9
+9
Ответ За Валенсию с 1999
Мало кто знает, что негры, вернувшиеся из США в Либерию в 19 веке (якобы из рабства), устроили геноцид своих же негров и дичайшую форму рабовладения
Негры и африканцы люди не святые , это понятно. Но откровенную чушь нести тоже не стоит ) «якобы рабство?» а с какой целью их вывозили в США по твоему ? На экскурсии по хлопковым полям ?🤣
+10
-3
+7
Ответ Gerald1
А где он на втором фото увидел разнообразие?
Это просто речекряк такой.

"Разнообразие" означает, что белых должно быть по минимуму. Чем меньше, тем разнообразнее. В остальном даже если состав чего-либо будут составлять 10 однояйцевых чернокожих близнецов, это уже вполне "разнообразно".
+7
-1
+6
куколд
+5
-1
+4
Негры в команде делают страну особенной? Не такой как все, да? Точно?
+6
-2
+4
На ЕВРО кстати есть совсем белые команды, поляки, сербы, словенцы, румыны, грузины, украинцы, даже шотландцы, это как бы подчеркивает национальную идентичность. А когда играют африканцы натурализованные или в 1м поколении, то уже не сборные напоминает, а клубный футбол.
+4
0
+4
Ответ Gerald1
А где он на втором фото увидел разнообразие?
Это еще не предел судя по детским командам.
Через 20 лет играть будут исключительно негры и латиносы везде.
Для белых в Канаде остаётся лишь хоккей.
В НХЛ почти тысяча канадцев, и негров там нет (может один или два).
+6
-2
+4
Честно говоря, такие процессы в Канаде и США , особо не вызывают какого-то сочувствия или понимания , как скажем в Европе или вообще где-нибудь еще. Просто потому что в северной Америке и нет коренного населения в привычном понимании этого слово , вернее оно есть, но его истребило то белое население которое себя считает коренным , и эти их как они считают корни уходят максимум лет эдак так на 150-200 - мизер по историческим меркам.
+8
-5
+3
Сила в силе, а не в искусственном "разнообразии"...
+3
-1
+2
Особенной 🤣🤣🤣
Да уж, это особенно, ничего подобного не видел, ни Франция, ни Англия, ни Бельгия и т.д.
+2
0
+2
Сила футбольной сборной должна быть в футболистах, а не в разнообразии, инклюзивности, толерантности и тд. В футболистах, их навыках и характере. Ну и в тренере.
+2
0
+2
Ответ Netto Brutto
Это еще не предел судя по детским командам. Через 20 лет играть будут исключительно негры и латиносы везде. Для белых в Канаде остаётся лишь хоккей. В НХЛ почти тысяча канадцев, и негров там нет (может один или два).
Ну так, значит белые Канадцы слабые в футболе
+2
0
+2
А что возмущаться? Кто такие канадцы, нация такая? Возмущаться должны белые французы у которых в составе 2-3 белых
+6
-5
+1
Ответ Gerald1
А где он на втором фото увидел разнообразие?
49 оттенков черного.
+1
0
+1
Ответ CONST_VAN_G
Сила в силе, а не в искусственном "разнообразии"...
В чем сила, брат?
В ньютонах, брат.
+1
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+1
Ответ RembaXXX
На ЕВРО кстати есть совсем белые команды, поляки, сербы, словенцы, румыны, грузины, украинцы, даже шотландцы, это как бы подчеркивает национальную идентичность. А когда играют африканцы натурализованные или в 1м поколении, то уже не сборные напоминает, а клубный футбол.
и сосут все поголовно, твои "белые" команды)) кому нужна национальная идентичность, если эти бездарности из группы выйти не могут?
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Ответ CONST_VAN_G
Сила в силе, а не в искусственном "разнообразии"...
А что в нём искусственного, если они выигрывают конкуренцию за место в сборной?
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Ответ Don_Krebs
Наблюдая за матчем Германии и Франции, поймал себя на мысли, что смотрю какой-то кубок Африки. Футбольная идентичность сборных уходит в прошлое, все превращается, и уже почти превратилось, в медийное шоу, за которым ничего не стоит, все понарошку. Многим из этих африканцев или потомков африканских эмигрантов глубоко плевать на флаги, которые они представляют, они не воспринимают их как свои, им давно уже важен только личный пиар. А канадцы пусть скажут спасибо, что так не выглядит их хоккейная сборная. Пока не выглядит.
лови расиста)
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Ответ people people
Ну так, значит белые Канадцы слабые в футболе
В общем-то да, слабые, но прикол в том, что черные канадцы не сильнее белых, их результаты говорят об этом. Но привлекать будут все равно черных, время такое.
0
0
0
Ответ Netto Brutto
Это еще не предел судя по детским командам. Через 20 лет играть будут исключительно негры и латиносы везде. Для белых в Канаде остаётся лишь хоккей. В НХЛ почти тысяча канадцев, и негров там нет (может один или два).
Практически в каждой команде уже есть черные, ты отстал от жизни.
0
0
0
Наблюдая за матчем Германии и Франции, поймал себя на мысли, что смотрю какой-то кубок Африки. Футбольная идентичность сборных уходит в прошлое, все превращается, и уже почти превратилось, в медийное шоу, за которым ничего не стоит, все понарошку. Многим из этих африканцев или потомков африканских эмигрантов глубоко плевать на флаги, которые они представляют, они не воспринимают их как свои, им давно уже важен только личный пиар. А канадцы пусть скажут спасибо, что так не выглядит их хоккейная сборная. Пока не выглядит.
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Если разнообразие лишь в оттенках чёрного - это какое-то ненастоящее разнообразие (но режим Трюдо объяснит, что настоящее).
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