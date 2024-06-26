Чехия — Турция, 26.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Команда группы F двумя матчами закрывают групповой этап на Евро 2024. В заключительном туре будут играть сборные Чехии и Турции. Первым нужно во что бы то ни стало побеждать, вторые могут довольствоваться ничьей. В первом матче чешской команде сразу пришлось играть против одного из фаворитов турнира сборной Португалии, но она нисколько не стушевалось. Понятно, что преимущество было у соперника, но именно чехи в середине второго тайма открыли счет. Отличный удар в девятку из-за пределов штрафной площади удался Лукашу Проводу. Правда, спустя семь минут команда Ивана Гашека забила в свои ворота, а в компенсированное время пропустила еще. Второй матч против сборной Грузии проходил с огромным преимуществом чешской команды. Она больше атаковала, больше била по воротам, больше создавала опасных моментов, но пропустила мяч с пенальти. Отыграться удалось, но не более.

Сборная Турции в первом матче играла против того же дебютанта турнира команды Грузии, для которой выход на Евро 2024 уже является большой победой. Но такой соперник опасен всегда. На него не давит турнирный результат, и можно показать все свои лучшие качества. Матч стал украшением первого тура. Турки открыли счет, но вскоре пропустили ответный мяч. Во втором тайме Арда Гюлер забил великолепный гол с дальней дистанции, который оказался победным. Третий, как в хоккее, команда Монтеллы забила в пустые ворота. Во второй игре можно было сравнить силу сборной Турции на фоне более грозного соперника. Но запомнилась команда только курьезным автоголом. Матч состоится в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 2,5

Чехия

Сборной Чехии пока не удается дотянуться по результатам до команды предшественницы — Чехословакии, но, как минимум, на чемпионатах Европы есть чем гордиться. Во-первых, после распада страны сборная Чехии является одной из немногих команд, которые начиная с 1996 года вообще не пропустили ни одного финального турнира Евро. Во-вторых, уже тогда в 1996 году Чехия смогла выйти в финал, где уступила сборной Германии. Но и это не все. В 2004 году сборная вышла в полуфинал и смогла завоевать бронзовые медали.

С тех пор чехи чередуют удачные выступления — неизменно выход в четвертьфинал, либо останавливаются на групповом этапе. На Евро 2020 они играли в 1/4 финала, где уступили датчанам. Данные результаты говорят о том, что команде присуща стабильность. В ее составе всегда есть несколько опытных и сильных по меркам европейских чемпионатов игроков. Иногда поколение бывает более талантливым, иногда менее, но ниже определенной планки чехи не опускаются. Правда, в отборочном турнире были серьезные опасения.

В группе были команды Польши, Албании, Молдавии и Фарерских островов. Все прочили первые два места славянским командам, но сюрприз преподнесла Албания, а чехам удалось занять второе место. В марте и июне сборная Чехии провела четыре товарищеских матча и во всех одержала победу. Нападающий Патрик Шик вместе с Криштиану Роналду стали лучшими бомбардирами Евро 2020. Игрок леверкузенского «Байера» забил в игре против сборной Грузии, но покинул поле из-за травмы. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Чехии.

Чемпионат Европы. 22.06.2024, Грузия — Чехия — 1 : 1

Чемпионат Европы. 18.06.2024, Португалия — Чехия — 2 : 1

— Чехия — : 1 Товарищеский. 10.06.2024, Чехия — Северная Македония — 2 : 1

— Северная Македония — : 1 Товарищеский. 07.06.2024, Чехия — Мальта — 7 : 1

— Мальта — : 1 Товарищеский. 26.03.2024, Чехия — Армения — 2 : 1

Факты и цифры

Лучшим достижением сборной Чехии на чемпионатах Европы является второе место в 1996 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 36 позиции, самое высокое место она занимала в разные периоды с с сентября 1999 по май 2006 года — 2

Лучшими бомбардирами команды в отборочном турнире стали Вацлав Черны и Томаш Соучек, на счету обоих по 3 забитых мяча

На счету девяти игроков сборной Чехии в квалификации оказалось по 1 результативной передаче

Турция

Если сборная Чехии в 1996 году впервые выступила на чемпионате Европы в качестве самостоятельной команды, то для сборной Турции Евро 1996 оказалось первым в истории. Ранее турки никогда не выходили в финальные турниры, но с тех пор лишь дважды пропускали чемпионаты. Особенно любят в стране вспоминать сборную 2008 года, когда она впервые смогла выйти в полуфинал. Теперь смело можно говорить о том, что футболисты задолжали своим болельщиками. На двух последних Евро подряд сборная не смогла преодолеть планку группового этапа. Сейчас у нее появились отличные шансы нарушить эту традицию.

О составе можно сказать, что это сплав опыта и молодости. Многие игроки являются одними из ведущих в сильных европейских командах, С сборной собраны лучшие футболисты из турецкой Суперлиги, которая в последние годы может поспорить за право называться шестым по силе чемпионатом. Отдельного упоминания заслуживают молодые игроки Кенан Йылдыз и, особенно Арда Гюлер, а это значит, что в стране налажен поиск талантов.

Турки успешно преодолели отборочный турнир, где заняли первое место в группе, опередив команду Хорватии. В 2023 году со сборной начал работать итальянский наставник Винченцо Монтелла. По окончании отборочного турнира болельщиков настораживали результаты товарищеских матчей, особенно разгром от австрийцев. Но судить о работе Монтеллы и о выступлении всей команды будут по окончанию Евро 2024. У турков сейчас есть отличный шанс выйти в плей-офф. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Турции.

Чемпионат Европы. 22.06.2014. Турция — Португ алия — 0 : 3

— 0 : Чемпионат Европы. 18.06.2024, Турция — Грузия — 3 : 1

— Грузия — : 1 Товарищеский. 10.06.2024, Польша — Турция — 1 : 0

— Турция — : 0 Товарищеский. 04.06.2024, Италия — Турция — 0 : 0

Товарищеский. 26.03.2024, Австрия — Турция — 6 : 1

Факты и цифры

На Евро 2008 сборная Турции выиграла бронзовые медали, это ее высшее достижение на чемпионатах Европы

В рейтинге ФИФА команда находится на 40 позиции, самую высокую строчку турки занимали в июне 2004 года — 5

Лучшими бомбардирами квалификационного турнира стали Дженк Тосун и Керем Актюркоглу, на счету обоих по 2 забитых мяча

Среди ассистентов лучший Оркун Кекчу, он отдал партнерам по команде 2 результативные передачи

История личных встреч сборных Чехии и Турции

Первый матч команды провели в 1994 году, он был товарищеским и чехи выиграли со счетом 4 : 1. С тех пор сыграно 11 поединков, у обеих команд по пять побед. Восемь встреч были товарищескими, остальные четыре проходили в рамках чемпионата Европы. Один раз команды пересекались в отборе, а на Евро 2008 и Евро 2016 играли на групповом этапе.

Победы сборной Чехии — 5

Победы сборной Турции — 5

Ничьи — 1

Самая крупная победа сборной Чехии — 4 : 0

Самая крупная победа сборной Турции — 2 : 0

Интересно, что первые три поединка этих команд остались за сборной Чехии, зато с 2015 года команды провели те же три матча и в них побеждала сборная Турции. Причем в официальных матчах счет в пользу турецкой команды 3 – 1. Следует обратить внимание на бескомпромиссность и результативность. Менее двух мячей команды ни в одном поединке не забивали. Перед вами результаты пяти последних встреч соперников друг с другом.

Товарищеский. 19.11.2022, Турция — Чехия — 2 : 1

— Чехия — : 1 Чемпионат Европы. 21.06.2016, Чехия — Турция — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 10.10.2015, Чехия — Турция — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 10.10.2014, Турция — Чехия — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 06.02.2013, Турция — Чехия — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Чехии и Турции

После ничьей между сборными Чехии и Грузии расклад сил в группе F оказался таким, что теперь сборной Турции достаточно сыграть вничью, чтобы занять второе место в группе и спустя долгое время выйти в плей-офф. Такое достижение в стране уже посчитают большим успехом. Если сравнивать обе сборные на фоне прежних соперников, то и турки вполне могли потерять очки против грузинской команды. Чешская сборная выглядела более уверенно против португальцев. Сейчас коллективу Ивана Гашека нужна победа. Сразу несколько матчей заключительного тура можно назвать поединками на три результата. Наш один из них. Букмекеры отдают преимущество сборной Чехии, но оно минимальное. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Чехии — 2,66

Ничья — 3,32

Победа сборной Турции — 2,81

Винченцо Монтелла в игре против сборной Грузии оставил на скамейке запасных Арду Гюлера и Кенана Йылдыза. Причем оба молодых футболиста в первом матче создавали остроту, а игрок мадридского «Реала» забил великолепный победный гол. Наверняка оба появятся в составе с первых минут, но сборная Турции это в большей степени эмоции, и более рассудительная чешская команда может добыть победу.

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