Чехия — Турция, 26.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Чехии сыграет с Турцией, в матче квартета F. Встреча пройдет в среду, 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Фолькпаркштадион» в Гамбурге.
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Сборная Чехии
Чехия отобралась на ЕВРО-2024, заняв 2 строчку в своей группе E. В 8 матчах тогда они положили в свою копилку 15 очков и набрали равное количество баллов с Албанией, но те оказались выше за счет лучших дополнительных показателей. Именно Албании в гостях, они только проиграли в квалификации (0:3). А третью Польшу удалось опередить на 4 очка. 12 мячей в этих матчах удалось забить и 6 было пропущено.
В текущем европейском первенстве чешская сборная стартовала с поражения в гостях от Португалии, которая их дожала своими бесконечными атаками. Чехия открыла счет первой усилиями Провода на 62 минуте матча, но быстро же пропустила после автогола Гранача. А уже в компенсированное время к матчу чехи пропустили второй мяч, прозевав атаку оппонента.
В матче 2 тура Чехия встречалась с Грузией и разошлась с ними миром (1:1). Грузинская сборная забила первой в концовке 1 тайма, на что Шик ответил своим мячом в начале 2 тайма. Могли чехи вырвать победу и имели множество моментов, но реализация их сегодня подвела.
Перед финишным туром чешская сборная в таблице занимает 3 строчку и имеет в активе всего лишь 1 балл. И есть сейчас у них неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.
Сборная Турции
Сборная Турции пробилась в главную стадию турнира ЕВРО-2024 благодаря занятой первой строчке в непростой группе D, где приятно удивила. В споре с Хорватией, Уэлсом и Арменией они оказались сильнее и по итогу вторых хорватов опередили на 1 балл. В 8 турах удалось набрать 17 очков и победить в 5 встречах, при одном поражении и 2 ничейных результатах.
В текущем европейском турнире турки стартовали с уверенной победы над Грузией (3:1). Обе команды показали хорошую атакующую игру, но точнее оказались именно турецкие футболисты, которые забили потрясающие голы, чего только стоит гол Гюлера из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Грузинские футболисты смогли все же навязать неплохую борьбу и интрига была до последних минут, пока ее не похоронил Актюркоглу, воспользовавшись тем, что вратарь соперников убежал в атаку.
Во втором туре Турция встречалась с Португалией и не смогла ничего противопоставить звездной атаке соперника. Уже в первом тайме три игрока Турции схлопотали желтые карточки и были вынуждены впоследствии осторожничать. Подвело еще турков, что они быстро пропустили второй мяч после автогола Акайдина.
Перед финальным туром турецкая сборная идет в таблице на 2 строчке, имея 3 балла в активе, и какое они место по итогу займут в своем квартете, решится в последнем матче группы.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Чехия – Турция
Букмекеры фаворитом в предстоящем матче выставляют Турцию, с небольшой разницей в коэффициентах. На Чехию дают кэф в среднем около 3.10, а вот на Турцию в районе 2.40. Ничью можно взять в среднем за кэф 3.40.
Команды в истории очных противостояний встречались 11 раз. По 5 викторий на счету каждой из команд и 1 раз была ничья. При этом в 3 последних очных встречах команд Турция оказалась сильнее.
Хороший вариант, чтобы заключить пари здесь будет событие Ф1 -1,5, на которое дают шикарный коэффициент около 2.15, тем более что в последней очной встрече французы победили поляков с разницей в 2 мяча.
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 0
|
Ф2 0
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
3.10
|
3.40
|
2.41
|
2.02
|
1.83
|
2.16
|
1.69
|
1.70
|
2.21
|
Fonbet
|
3.10
|
3.25
|
2.45
|
2.00
|
1.83
|
2.15
|
1.72
|
1.70
|
2.15
|
Liga Stavok
|
3.15
|
3.45
|
2.38
|
1.98
|
1.80
|
2.14
|
1.68
|
1.76
|
1.99
|
BetBoom
|
3.10
|
3.25
|
2.45
|
2.00
|
1.83
|
2.15
|
1.72
|
1.70
|
2.15
|
Olimpbet
|
3.10
|
3.41
|
2.41
|
2.01
|
1.83
|
2.18
|
1.71
|
1.80
|
2.04
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- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фолькспаркштадион»