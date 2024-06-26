Чехия — Турция, 26.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Чехии сыграет с Турцией, в матче квартета F. Встреча пройдет в среду, 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Фолькпаркштадион» в Гамбурге.

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Сборная Чехии

Чехия отобралась на ЕВРО-2024, заняв 2 строчку в своей группе E. В 8 матчах тогда они положили в свою копилку 15 очков и набрали равное количество баллов с Албанией, но те оказались выше за счет лучших дополнительных показателей. Именно Албании в гостях, они только проиграли в квалификации (0:3). А третью Польшу удалось опередить на 4 очка. 12 мячей в этих матчах удалось забить и 6 было пропущено.

В текущем европейском первенстве чешская сборная стартовала с поражения в гостях от Португалии, которая их дожала своими бесконечными атаками. Чехия открыла счет первой усилиями Провода на 62 минуте матча, но быстро же пропустила после автогола Гранача. А уже в компенсированное время к матчу чехи пропустили второй мяч, прозевав атаку оппонента.

В матче 2 тура Чехия встречалась с Грузией и разошлась с ними миром (1:1). Грузинская сборная забила первой в концовке 1 тайма, на что Шик ответил своим мячом в начале 2 тайма. Могли чехи вырвать победу и имели множество моментов, но реализация их сегодня подвела.

Перед финишным туром чешская сборная в таблице занимает 3 строчку и имеет в активе всего лишь 1 балл. И есть сейчас у них неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.

Сборная Турции

Сборная Турции пробилась в главную стадию турнира ЕВРО-2024 благодаря занятой первой строчке в непростой группе D, где приятно удивила. В споре с Хорватией, Уэлсом и Арменией они оказались сильнее и по итогу вторых хорватов опередили на 1 балл. В 8 турах удалось набрать 17 очков и победить в 5 встречах, при одном поражении и 2 ничейных результатах.

В текущем европейском турнире турки стартовали с уверенной победы над Грузией (3:1). Обе команды показали хорошую атакующую игру, но точнее оказались именно турецкие футболисты, которые забили потрясающие голы, чего только стоит гол Гюлера из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Грузинские футболисты смогли все же навязать неплохую борьбу и интрига была до последних минут, пока ее не похоронил Актюркоглу, воспользовавшись тем, что вратарь соперников убежал в атаку.

Во втором туре Турция встречалась с Португалией и не смогла ничего противопоставить звездной атаке соперника. Уже в первом тайме три игрока Турции схлопотали желтые карточки и были вынуждены впоследствии осторожничать. Подвело еще турков, что они быстро пропустили второй мяч после автогола Акайдина.

Перед финальным туром турецкая сборная идет в таблице на 2 строчке, имея 3 балла в активе, и какое они место по итогу займут в своем квартете, решится в последнем матче группы.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Чехия – Турция

Букмекеры фаворитом в предстоящем матче выставляют Турцию, с небольшой разницей в коэффициентах. На Чехию дают кэф в среднем около 3.10, а вот на Турцию в районе 2.40. Ничью можно взять в среднем за кэф 3.40.

Команды в истории очных противостояний встречались 11 раз. По 5 викторий на счету каждой из команд и 1 раз была ничья. При этом в 3 последних очных встречах команд Турция оказалась сильнее.

Хороший вариант, чтобы заключить пари здесь будет событие Ф1 -1,5, на которое дают шикарный коэффициент около 2.15, тем более что в последней очной встрече французы победили поляков с разницей в 2 мяча.

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 0 Ф2 0 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 3.10 3.40 2.41 2.02 1.83 2.16 1.69 1.70 2.21 Fonbet 3.10 3.25 2.45 2.00 1.83 2.15 1.72 1.70 2.15 Liga Stavok 3.15 3.45 2.38 1.98 1.80 2.14 1.68 1.76 1.99 BetBoom 3.10 3.25 2.45 2.00 1.83 2.15 1.72 1.70 2.15 Olimpbet 3.10 3.41 2.41 2.01 1.83 2.18 1.71 1.80 2.04

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