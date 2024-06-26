сборная Чехии – сборная Турции где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 26 июня
В среду, 26 июня, сыграют сборная Чехии и сборная Турции в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Чехии – сборная Турции
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Чехии
- Грузия – Чехия : 0 – 0
- Португалия – Чехия : 0 – 0
- Чехия – Северная Македония : 0 – 0
- Чехия – Мальта : 0 – 0
- Чехия – Армения : 2 – 1
Последние матчи сборная Турции
- Турция – Португалия : 0 – 0
- Турция – Грузия : 0 – 0
- Польша – Турция : 0 – 0
- Италия – Турция : 0 – 0
- Австрия – Турция : 6 – 1
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