Роналду проводит 19-й матч подряд на Евро – это рекорд. Португалец обошел Бонуччи
Криштиану Роналду проводит 19-й подряд матч на чемпионатах Европы.
Сборная Португалии играет с командой Турции в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и стал первым игроком в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за сборную на Евро.
Он опередил защитника Леонардо Бонуччи, который провел 18 матчей подряд на чемпионатах Европы в составе сборной Италии.
Роналду удерживает рекорд по матчам на чемпионатах Европы. Игра против Турции стала для него 27-й на Евро.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
19 матчей на ЕВРО подряд,не шутка.
Он, как вино из места где он родился,мадейра из винограда сорта мальвазия,с годами всё лучше и лучше.
Фанат в хорошем смысле слова.
Такой молодой,а столько энергии.
А опыт дело наживное.
Тут больше о спортивном долголетии и влиянии на микроклимат в команде.
Конечно,можно не симпатизировать португальцу(даже очень недолюбливать),но как спортсмену который в 39 лет рвёт задницу за страну,вместо того что б как некоторые, поедать бургеры или играть в гольф,уважение и ещё раз уважение.
И никак иначе.