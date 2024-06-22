Роналду проводит 19-й матч подряд на Евро – это рекорд. Португалец обошел Бонуччи

Криштиану Роналду проводит 19-й подряд матч на чемпионатах Европы.

играет с командой в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

вышел на поле с первых минут и стал первым игроком в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за сборную на Евро.

Он опередил защитника , который провел 18 матчей подряд на чемпионатах Европы в составе сборной .

Роналду удерживает рекорд по матчам на чемпионатах Европы. Игра против Турции стала для него 27-й на Евро.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?