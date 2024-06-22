Роналду проводит 19-й матч подряд на Евро – это рекорд. Португалец обошел Бонуччи

Теги Леонардо Бонуччи Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Криштиану Роналду проводит 19-й подряд матч на чемпионатах Европы.

Сборная Португалии играет с командой Турции в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. 

Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и стал первым игроком в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за сборную на Евро. 

Он опередил защитника Леонардо Бонуччи, который провел 18 матчей подряд на чемпионатах Европы в составе сборной Италии.

Роналду удерживает рекорд по матчам на чемпионатах Европы. Игра против Турции стала для него 27-й на Евро.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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63 комментария
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Чем он вас всех так обидел?
+111
-13
+98
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Чем он вас всех так обидел?
Тем что стал лучшим в истории
+98
-47
+51
Ответ Любезный Коссутий
неплохо было бы добавить, сколько голов он забил за эти 19 матчей. не все тут персофаны Кришти, как Риго или Алонсо
За эти 19 матчей он забил 13 голов.
+35
-2
+33
Машина! Образец профессионального отношения!! 💪💪💪
+39
-14
+25
Роналду конечно силач.
19 матчей на ЕВРО подряд,не шутка.
Он, как вино из места где он родился,мадейра из винограда сорта мальвазия,с годами всё лучше и лучше.
Фанат в хорошем смысле слова.
+26
-8
+18
Ответ Bayern2004
Роналду конечно силач. 19 матчей на ЕВРО подряд,не шутка. Он, как вино из места где он родился,мадейра из винограда сорта мальвазия,с годами всё лучше и лучше. Фанат в хорошем смысле слова.
Насчёт вина, точно. Криш заиграл ещё ярче после 30 лет. До 30 он был просто супервзездой топовой, а после 30 - стал лучшим игроком в истории Европы. Очень мало, кто после 30 начинал играть ещё эффективнее и лучше.
+24
-6
+18
Ответ Vertex Fanky
Насчёт вина, точно. Криш заиграл ещё ярче после 30 лет. До 30 он был просто супервзездой топовой, а после 30 - стал лучшим игроком в истории Европы. Очень мало, кто после 30 начинал играть ещё эффективнее и лучше.
Я глядя на игроков сборной Португалии совершенно забыл упомянуть юношу по имени Пепе.
Такой молодой,а столько энергии.
А опыт дело наживное.
+17
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+16
Мистер рекорд в деле
+20
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+14
Ямаль стал самым молодым свидетелем очередного рекорда Роналду
+20
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+9
Конечно помню на Евро 2004 года. Такой красавчик появился, суперзвезда будущая. Никакого Ямаля еще не планировали делать, родители его тогда. Кто бы знал, что и через 20 лет с того времени, буду смотреть за Роналду на евро вновь.
+9
-3
+6
Ответ Bayern2004
Я глядя на игроков сборной Португалии совершенно забыл упомянуть юношу по имени Пепе. Такой молодой,а столько энергии. А опыт дело наживное.
Да. Говорят, скоро перейдёт в Реал Мадрид.
+4
-1
+3
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Чем он вас всех так обидел?
«Почему он, а не я!»
+5
-2
+3
Ответ PIT-BUL
Сегодня дед опять в старте 😄 интересно сможет замкнуть в пустые?
А что он должен делать, чтобы забивать? Удивляюсь логике таких гениев. Челу 39 лет, он должен пол команды обводить и забивать? Или забивать с 20-30 метров? Открою тебе секрет, большинство нападающих мира замыкает в ворота. И что, они теперь бездари все? Кстати, активно замыкать Криш стал только в 2019, когда перешел в Юве. До этого он забивал кучу мячей после проходов и дальними ударами.
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+2
Ответ Vladislav Veselov
Комментарий скрыт
А тебе не пофиг? Это же проблемы Португалии
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Ответ Vladislav Veselov
Комментарий скрыт
То-то турецкие защитники обосрались, когда был сделан пас на Рона и предпочли гол забить самостоятельно☝🏻🤣🤣🤣
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Португалии на этом евро нападающие не нужны, все из уважения сами себе забивают
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Ответ Aleksandr Dubovik
Тем что стал лучшим в истории
Получается не обидел
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Тем что по факту против него нет ни одного нормального аргумента в том что он не лучший игрок в истории ) а вот против их же кумира лео месси аргументов огого )
Не смеши ,лучший в истории 😂😂😂,если только в инстаграм
+1
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Ответ brno2020
Криштиану ходит по полю с кислым выражением лица и считает что партнеры по команде слишком мало играют на него. Он даже выговаривал Канселу, что тот не пасовал на него, хотя при этом действия Канселу привели ко второму голу в ворота Турции. А ещё кислее лицо у Бруну Фернандеша, ему тоже видать на поле кое-кто мешает. Вот и закралась шальная идея, уберите Роналду, отдайте капитанскую повязку Бруну и как в таком случае заиграет сборная Португалии? Да, но для этого нужно иметь стальные яички.
Ну, уберут Роналду, поставят Рамуша, что изменится? Рамуш вообще нулевой. Остальные игроки не станут лучше играть. В прошлом матче, против Чехии, на Роналду чообще мало играли до 60-70 минуты, и это как-то помогло? А когда стали на него навешивать, то сразу забивать стали. Совпадение? Не думаю. Команда начнёт круто играть в футбол, если уберут Криштиану? Нет. Глупо говорить, что команда плохо играет только из-за одного человека. Тут скорее в механизме дело, а не в отдельньм винтике.
+3
-2
+1
Криштиану ходит по полю с кислым выражением лица и считает что партнеры по команде слишком мало играют на него. Он даже выговаривал Канселу, что тот не пасовал на него, хотя при этом действия Канселу привели ко второму голу в ворота Турции. А ещё кислее лицо у Бруну Фернандеша, ему тоже видать на поле кое-кто мешает. Вот и закралась шальная идея, уберите Роналду, отдайте капитанскую повязку Бруну и как в таком случае заиграет сборная Португалии? Да, но для этого нужно иметь стальные яички.
+3
-2
+1
А что там за мешок упал перед голом Бернарду?.. 🤔🤭🤣
+2
-1
+1
Ответ brno2020
Криштиану ходит по полю с кислым выражением лица и считает что партнеры по команде слишком мало играют на него. Он даже выговаривал Канселу, что тот не пасовал на него, хотя при этом действия Канселу привели ко второму голу в ворота Турции. А ещё кислее лицо у Бруну Фернандеша, ему тоже видать на поле кое-кто мешает. Вот и закралась шальная идея, уберите Роналду, отдайте капитанскую повязку Бруну и как в таком случае заиграет сборная Португалии? Да, но для этого нужно иметь стальные яички.
теперь у Бруно лицо повеселее стало?
+1
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+1
Ответ brno2020
Криштиану ходит по полю с кислым выражением лица и считает что партнеры по команде слишком мало играют на него. Он даже выговаривал Канселу, что тот не пасовал на него, хотя при этом действия Канселу привели ко второму голу в ворота Турции. А ещё кислее лицо у Бруну Фернандеша, ему тоже видать на поле кое-кто мешает. Вот и закралась шальная идея, уберите Роналду, отдайте капитанскую повязку Бруну и как в таком случае заиграет сборная Португалии? Да, но для этого нужно иметь стальные яички.
Правильно делает. Вот сейчас Роналду на собственном примере показал как надо играть на партнёра.
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Ответ Vertex Fanky
Да. Говорят, скоро перейдёт в Реал Мадрид.
:-) :-) :-)
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Ответ Bayern2004
Роналду конечно силач. 19 матчей на ЕВРО подряд,не шутка. Он, как вино из места где он родился,мадейра из винограда сорта мальвазия,с годами всё лучше и лучше. Фанат в хорошем смысле слова.
Комментарий удален пользователем
Ответ aslvowk@mail.ru
Комментарий удален пользователем
Так-то у него за 19 матчей 13 голов, думаю, хороший результат, учитывая что на уровне сборных у любого игрока результативность снижается.
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Ответ aslvowk@mail.ru
Комментарий удален пользователем
Тут скорее не о бомбардирских качествах,благо за карьеру Кристиано настрелял достаточно.
Тут больше о спортивном долголетии и влиянии на микроклимат в команде.
Конечно,можно не симпатизировать португальцу(даже очень недолюбливать),но как спортсмену который в 39 лет рвёт задницу за страну,вместо того что б как некоторые, поедать бургеры или играть в гольф,уважение и ещё раз уважение.
И никак иначе.
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Ответ Vertex Fanky
Насчёт вина, точно. Криш заиграл ещё ярче после 30 лет. До 30 он был просто супервзездой топовой, а после 30 - стал лучшим игроком в истории Европы. Очень мало, кто после 30 начинал играть ещё эффективнее и лучше.
Тот же Ибра смог
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Ответ Podumainemnogo
теперь у Бруно лицо повеселее стало?
Да-да, я ошибся! )
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Ответ Kenai Tahov
Когда же бедные португальцы избавятся от этого балласта?
Балласт вроде за Аргентину играет
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