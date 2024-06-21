Иванов о Сафонове в «ПСЖ»: «Тема с изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Не все ненавидят Россию, кроме руководства УЕФА, как показывает Евро»
Олег Иванов считает, что российские игроки могут усилить любой европейский клуб.
Ранее Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
– Дюпин ушел из «Рубина» в «Краснодар» после того, как Сафонов перешел в «ПСЖ». Верили в этот трансфер в нынешних условиях?
– Ну, а почему нет? Как показывает чемпионат Европы, не все ненавидят и не любят Россию, кроме руководства УЕФА. В социальных сетях натыкался на скандирования румынских фанатов, поддерживающих нас.
Тема с отстранением и изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Для кого-то спорт – политика, а кого-то это не касается.
«ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, рассчитывает на Сафонова – какая им разница, какой у него паспорт? Ребята из Израиля же тоже приносят пользу многим клубам.
– Кто в РПЛ сейчас готов к отъезду в Европу?
– Много наших ребят при желании могли бы поиграть в клубах первой восьмерки любого чемпионата. И раньше так было, просто спроса после 2008 года особо не было.
Можно назвать полчемпионата: Чалов, Обляков, Глушенков, Самошников, Тюкавин, Скопинцев, Фомин. Из каждой команды можно выбрать минимум два-три человека, – сказал полузащитник «Рубина».
Будет тяжело - зови русских. Как придут помогут - гони их #####! Уйдут - кричи в спину "Предатели!"
Россия приносит этому миру смысл. Не зря же в Грузии пошли по нашим стопам, ввели закон об иноагентах и собрались запретить пропаганду лгбт)
А руководство уефа вообще нас любит. Не банило бы, если бы не визг руководителей нац евро федераций, а эти - от общего мейнстрима в их странах. Как против Израиля нет санкций, потому что нет таких требований от федерации.
Все понятно, чего же не понятного.
А закупки аналогов, насколько помню, запрещены для гос и муниципальных закупок, то есть для больниц, а для частных аптечных сетей нет запрета?