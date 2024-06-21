Иванов о Сафонове в «ПСЖ»: «Тема с изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Не все ненавидят Россию, кроме руководства УЕФА, как показывает Евро»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит ПСЖ Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия лига 1 Франция УЕФА Динамо Москва Евро-2024 Краснодар Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Матч ТВ Федор Чалов Иван Обляков Илья Самошников Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Олег Иванов считает, что российские игроки могут усилить любой европейский клуб.

Ранее Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро. 

Дюпин ушел из «Рубина» в «Краснодар» после того, как Сафонов перешел в «ПСЖ». Верили в этот трансфер в нынешних условиях?

– Ну, а почему нет? Как показывает чемпионат Европы, не все ненавидят и не любят Россию, кроме руководства УЕФА. В социальных сетях натыкался на скандирования румынских фанатов, поддерживающих нас.

Тема с отстранением и изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Для кого-то спорт – политика, а кого-то это не касается.

«ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, рассчитывает на Сафонова – какая им разница, какой у него паспорт? Ребята из Израиля же тоже приносят пользу многим клубам.

Кто в РПЛ сейчас готов к отъезду в Европу?

– Много наших ребят при желании могли бы поиграть в клубах первой восьмерки любого чемпионата. И раньше так было, просто спроса после 2008 года особо не было.

Можно назвать полчемпионата: Чалов, Обляков, Глушенков, Самошников, Тюкавин, Скопинцев, Фомин. Из каждой команды можно выбрать минимум два-три человека, – сказал полузащитник «Рубина».

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Никто нигде не ненавидит Россию, везде я видел только радушие и гостеприимство. Ненавидят правительство и государственные структуры, не нужно смешивать. Русский народ это не правительство
+40
-10
+30
Я бы не сказал, что руководство УЕФА ненавидит Россию, они просто зависимы от руководства своих стран, никто не хочет потерять свою работу и доходы...
+22
-4
+18
УЕФА ненавидит? это точная информация?
+10
-1
+9
Ответ Муртас Тедеишвили
Комментарий удален модератором
Судя по фамилии ты из тех, кто издавна живёт по древней кавказской мудрости:
Будет тяжело - зови русских. Как придут помогут - гони их #####! Уйдут - кричи в спину "Предатели!"
+5
0
+5
Ответ Муртас Тедеишвили
Комментарий удален модератором
А что, есть государства, которые все любят? Во всем мире либо наплевать, либо ненавидят, если соседи.
Россия приносит этому миру смысл. Не зря же в Грузии пошли по нашим стопам, ввели закон об иноагентах и собрались запретить пропаганду лгбт)
+3
-1
+2
Никто в Еаропе не ненавидит ни Россию, ни российское государство, ни правительство. Это слишком сильное и изматывающее чувство. Не испытывают симпатий, считают врагами, но не ненавидят. Это как у нас - кто в стране ненавидит Байдена, Макрона, даже Зеленского? Ну есть, и есть, враги. Ну и они также. Просто хотят наказать нас всех.
А руководство уефа вообще нас любит. Не банило бы, если бы не визг руководителей нац евро федераций, а эти - от общего мейнстрима в их странах. Как против Израиля нет санкций, потому что нет таких требований от федерации.
+3
-2
+1
Ответ StHappyOne
Никто нигде не ненавидит Россию, везде я видел только радушие и гостеприимство. Ненавидят правительство и государственные структуры, не нужно смешивать. Русский народ это не правительство
Санкции, направленные на простых людей и на ухудшение их уровня жизни, видимо, наложены от большой любви и радушия?
+14
-13
+1
Ответ Павел Гребнев
Напрямую простым людям вредят как раз таки контрсанкции. Тяжело болеть в России, к примеру, стало ещё тяжелее.
Болеть тяжело - так это как раз санкции. Западные фирмы не поставляют лекарства. Это не контрсанкции. Контрсанкции - это против польских яблок и испанских мандаринов, но это не к тяжело болеть.
+3
-2
+1
Ответ andrei.danilenko2011
Конечно, конечно. Надеюсь побольше хомяков им отправил, что бы не замерзли и с голоду не померли.
Какие ещё хомяки? Ты бредишь из-за разрыва шаблона? Я тебе говорю, что им было там хреново в силу откровенного и явно неправового хейта, а у тебя лишь об еде мысли. С Украины, что ли, раз Даниленко? Тогда не хомяков, а ежей. Мы тут ежей едим же.
+1
0
+1
Ответ andrei.danilenko2011
Совсем хомяков не отправил. Как тебе не стыдно. Ну хоть бобра то отправил?
Хомяки - наверное у вас там в сткпях Украины. У нас ежи в лесах. А бобр - курва, это тебе твои польские наставники должны были объяснить.
+1
0
+1
Ответ Oliver Kromwel
Комментарий удален модератором
Поэтому все любят и поддерживают прекрасное, адекватное и демократичное государство Украина с нацистами из Азова и Бандерой и конечно государство-ангел Израиль, которое уничтожает детей в Газе десятками тысяч. Ну и США туда же, которое развязало десятки войн и цветных революций. Хорошие, добрые ребята.
Все понятно, чего же не понятного.
+12
-11
+1
Да никто Россию не ненавидит… очнитесь… просто бздят стычек фанатов… с сербами то шумиха какая, а наши бы надымили огого, если конфликт какой…
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В мире идёт борьба добра и зла
0
0
0
Ответ Adjusted
Санкции, направленные на простых людей и на ухудшение их уровня жизни, видимо, наложены от большой любви и радушия?
Какие санкции наложены на простых людей? Русские в Европе спокойно живут
+1
-1
0
Ответ Павел Гребнев
Не было никаких санкций относительно экспорта лекарств в Россию. Проблемы с поставкой некоторых препаратов возникли из-за сложностей с перерегистрацией. А вот запрет на импорт и закупку лекарств имеющих аналоги в России есть.
Санкций на лекарства не было, это решение самих фирм. Просто сворачивают бизнес в России или не продлевают контракты. Допускаю, это последствия общих санкций, проблемы с транспортом, платежами и тд.
А закупки аналогов, насколько помню, запрещены для гос и муниципальных закупок, то есть для больниц, а для частных аптечных сетей нет запрета?
0
0
0
Ответ Танович
Санкции наложены на русских в России, у нас даже ЦСКА под такими санкциями. Русские в Европе, может, сейчас и получше, а вот ранее мои одноклассницы из Германии присылали мне либо фото писем, которые им бросали в ящик, по-немецки что вы не немцы, вы русские, и убирайтесь в свой гулаг, либо жалобы на то, что в школе учительница поставила их сына перед классом и говорила, что он русский, и это ужас-ужас. Сейчас, наверное, отпустило, но русским в Еаропе изначально было сложно. Ещё Достоевский отметил в 19 веке: "Русскому, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России».
Комментарий удален модератором
Ответ andrei.danilenko2011
Комментарий удален модератором
Я тебе говорю то, что знаю сам от давно знакомых людей, которым доверяю, инфа из первых рук. Разрыв шаблона, да? Прикинь, чувак телевизор иногда и не особо преувеличивает, надо же.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий