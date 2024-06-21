Иванов о Сафонове в «ПСЖ»: «Тема с изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Не все ненавидят Россию, кроме руководства УЕФА, как показывает Евро»

Олег Иванов считает, что российские игроки могут усилить любой европейский клуб.

Ранее Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из « » за 20 млн евро.

– ушел из « » в «Краснодар» после того, как Сафонов перешел в «ПСЖ». Верили в этот трансфер в нынешних условиях?

– Ну, а почему нет? Как показывает чемпионат , не все ненавидят и не любят Россию, кроме руководства . В социальных сетях натыкался на скандирования румынских фанатов, поддерживающих нас.

Тема с отстранением и изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Для кого-то спорт – политика, а кого-то это не касается.

« » хочет выиграть , рассчитывает на Сафонова – какая им разница, какой у него паспорт? Ребята из Израиля же тоже приносят пользу многим клубам.

– Кто в сейчас готов к отъезду в Европу?

– Много наших ребят при желании могли бы поиграть в клубах первой восьмерки любого чемпионата. И раньше так было, просто спроса после 2008 года особо не было.

Можно назвать полчемпионата: , , , , , , . Из каждой команды можно выбрать минимум два-три человека, – сказал полузащитник «Рубина».