Порноактриса Ева Эльфи купит пиво всем в Берлине, кто угадает победителя Евро и счет финала. Россиянка сделала фото в футболках Англии, Германии, Франции и других сборных
Порноактриса Ева Эльфи предложила угадать победителя Евро и счет финала.
Всем победителям российская порноактриса (настоящее имя – Юлия Романова) пообещала купить пиво в Берлине. Пост девушка сопроводила своими фото в футболках Англии, Германии, Франции, Португалии, Испании, Италии, Бельгии.
«За эту блестящую штучку сейчас борются столько красавчиков, что она должна достаться мне! 🏆
Теперь нам нужно угадать, кто выиграет Евро, чтобы я могла нацарапать название сборной на кубке 🤔.
Давайте договоримся – я покупаю пиво в Берлине для каждого, кто угадает счет и победителя финала. Увидимся на игре!» – написала Эльфи.
Фото: instagram.com/theevaelfie/
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А еще она есть на миротворце))
Кое-где, думаю, висят до сих пор.