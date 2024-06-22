Порноактриса Ева Эльфи купит пиво всем в Берлине, кто угадает победителя Евро и счет финала. Россиянка сделала фото в футболках Англии, Германии, Франции и других сборных

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Порноактриса Ева Эльфи предложила угадать победителя Евро и счет финала.

Всем победителям российская порноактриса (настоящее имя – Юлия Романова) пообещала купить пиво в Берлине. Пост девушка сопроводила своими фото в футболках Англии, Германии, Франции, Португалии, Испании, Италии, Бельгии.

«За эту блестящую штучку сейчас борются столько красавчиков, что она должна достаться мне! 🏆

Теперь нам нужно угадать, кто выиграет Евро, чтобы я могла нацарапать название сборной на кубке 🤔.

Давайте договоримся – я покупаю пиво в Берлине для каждого, кто угадает счет и победителя финала. Увидимся на игре!» – написала Эльфи.

Фото: instagram.com/theevaelfie/

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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120 комментариев
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А вы говорите наших нет на Евро🤦
+268
-8
+260
И на это сейчас зумеры дрочат?
+157
-15
+142
Ответ олдовый манк
А вы говорите наших нет на Евро🤦
Получила визу талантов и уехала в штаты 🤣
+132
-2
+130
Ответ luu
И на это сейчас зумеры дрочат?
Реально дичь, еще и с одним партнером дома:) Совсем лентяйки стали, вот раньше актрисы по полной отрабатывали свой хлеб:))
+133
-18
+115
Ответ luu
И на это сейчас зумеры дрочат?
Тоже не понимаю. Какая-то плоская дырка. Вот Лана Роудс топ
+121
-28
+93
Ответ Дядя ТУРА
Тоже не понимаю. Какая-то плоская дырка. Вот Лана Роудс топ
Молодёжь, мы, ветераны, дрочили на Бриану Бэнкс и Сильвию Сэйнт
+58
-8
+50
Горжусь нашей звездой кинематографа, смотрю по ночам с упоением, рад, что в нашей стране родился такой талант и что радует зрителей всего мира!!!:-))
+53
-7
+46
Ответ luu
И на это сейчас зумеры дрочат?
Норм тут под комментом собрание людей культуры)
+43
0
+43
Ответ Дядя ТУРА
Ну это совсем уже дебри)) как Алексис Техас
Лиза Энн, версия первой половины десятых годов😁
+38
-1
+37
Ответ Pierre Dunn
Омичи нынче не те..
Но зато у неё получилось покинуть Омск, а это считалось невозможным ))
+40
-5
+35
Ответ Николай Бойко
Она уже гражданка США и сказала, что с Россией её ничего не связано
Она как раз таки гражданка РФ и резидент Штатов с 2022. Гражданства США у нее не будет до 2027 как минимум

А еще она есть на миротворце))
+35
-4
+31
Ответ олдовый манк
А вы говорите наших нет на Евро🤦
Она уже гражданка США и сказала, что с Россией её ничего не связано
+45
-17
+28
В чем ее феномен?Скучно же на неё дрочить
+28
-2
+26
"По рукам", - прокомментировали подписчики.
+28
-2
+26
Ответ luu
И на это сейчас зумеры дрочат?
Так зумеры визуалы же. Главное картинка, а то что она скучное бревно не имеет значения
+29
-4
+25
Ответ Three Days Grace
Норм тут под комментом собрание людей культуры)
Собрание кинокритиков🤣
+21
0
+21
Ей надо ёлки на новогоднем базаре рекламировать: " Купившему две ёлки - сосну в подарок!
+20
-1
+19
Ответ Tony Price
А я тащился от Саши Грей)
Ну это совсем уже дебри)) как Алексис Техас
+19
-3
+16
Какая то она стрёмная. Можно всех посмотреть?
+18
-5
+13
Ответ Three Days Grace
Норм тут под комментом собрание людей культуры)
Просвещенные )
+12
0
+12
некрасивая
+15
-4
+11
Ответ Николай Бойко
Молодёжь, мы, ветераны, дрочили на Бриану Бэнкс и Сильвию Сэйнт
Какие вы, нафиг, ветераны. Ветераны, это кто наяривал на Саманту Фокс, постеры которой висели в свое время практически в каждой кабине дальнобоев и в подсобках мастерских с чисто мужским коллективом.
Кое-где, думаю, висят до сих пор.
+11
0
+11
Ответ Дядя ТУРА
Тоже не понимаю. Какая-то плоская дырка. Вот Лана Роудс топ
Моана Поцци, Дядя!))
+11
0
+11
Кто приблизил фото в майке Португалии!??? 😜💦💦💦💦🤙🏾
+12
-2
+10
Давно пора на Спортсе завести рубрику Порно))
+9
0
+9
Ща буду гуглить всех кого назвали.
+9
0
+9
Ответ Николай Бойко
Молодёжь, мы, ветераны, дрочили на Бриану Бэнкс и Сильвию Сэйнт
Сильвия топ )
+8
0
+8
Ответ Папа Футбола
Комментарий удален модератором
Ошибка редактора 😄
+8
0
+8
Раньше порноактрисы обещали всем дать в разных вариантах, а теперь пиво… индустрия уже не та
+8
0
+8
Ответ Дядя ТУРА
Тоже не понимаю. Какая-то плоская дырка. Вот Лана Роудс топ
Кубарси одобряет!
+8
0
+8
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