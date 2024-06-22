Райс об игре Англии на Евро: «Мы очень хотим заставить страну гордиться – может, оказываем большое давление на себя»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Евро-2024 Деклан Райс Футбол

Деклан Райс поделился мыслями о желании Англии выиграть Евро.

Английская команда набрала четыре очка в двух матчах, обыграв Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1).

«Думаю, что мы все очень хотим заставить страну гордиться. Мы все очень хотим победить, быть лидерами, выйти на поле и подарить людям воспоминания на всю жизнь.

Иногда, может быть, мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.

Думаю, что давление сейчас, вероятно, оказывается из-за того, какие сезоны провели некоторые из наших футболистов.

Если посмотреть на статистику, наша атакующая четверка игроков забила больше ста голов в общей сложности», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс.

17 комментариев
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Саутгей: у нас нет Филипса какой на футбол
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Пацаны, к вам вообще вопросов нет, просто у вас тренер душой и телом физрук.
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Cейчас вышло интервью Саутгейта где он говорит, что у игроков был тяжелый сезон они в плохой физической форме и поэтому такая плохая игра. А типо игроки других сборных весь сезон не играли что ли? Ещё Саутгейт сказал, что "им нужно больше контролировать мяч , чтобы меньше обороняться". Наверно Саутгейт мечтает играть в тика-таку , пока мяч у нас, нам не забьют, если бы он умел ставить такую игру, то он бы вообще катал бы поперек поля все 90 минут на своей половине.
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Ответ ALMANAC
Райс был очень плох в последнем матче При Артете бы сразу присел на банку за такую игру, но тут т-тактика🤷‍♂️
Это не его вина. Райс в Арсенале играет опорника c поддержкой умеющих грамотно прессингующих и умеющих сыграть на подхвате защитников. Защитники же в сборной Саутгейта этому не научены. Райс не может разорваться и охватить всю опорную зону.
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Тренера в туалете перед игрой заприте и играйте в свое удовольствие
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Ответ Айрат Ситдиков
Хм, а как это, работает, интересно. Вон, условного Хвичу каждый второй тут называет бездарем и бревном, а когда Сака на таком же уровне играет, то виноват тренер, а не сам Сака 🧐
Сака - один из трех-четырех футболистов, к которым в этой сборной вопросов нет: надо обыгрывает, надо обостряет.

Кейн отрезан, в центре поля вообще черт побери что. Перестанет бегать Фоден - вообще вся сборная наглухо встанет.
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Пока что вам удается Англию,и не только,страдать от уныния.
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Райс был очень плох в последнем матче
При Артете бы сразу присел на банку за такую игру, но тут т-тактика🤷‍♂️
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Ответ Wekil Halylow
Саутгей: у нас нет Филипса какой на футбол
Да, без филипса футбол особо не посмотришь. Хоть бы панасоник дали🤓
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Большое давление одних игроков угнетает, другим всё-равно, третьих вдохновляет. И это задача тренера выпускать тех, кто проще с ним справляется.

Хотя можно глянуть на это иначе - в группе давление ниже, чем будет в плей-офф ;)
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Мы очень хотим, но не можем. Тренер наш не может, ну не может.
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Когда-то Газзаев хорошо сказал про "академиков с тросточками". Вот это сборная Англии и есть.
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Да не, брат, просто вам не повезло, что вас Саутгейт тренирует
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Ответ Wekil Halylow
Саутгей: у нас нет Филипса какой на футбол
Ну конечно, так бы хоть кто-нибудь напривозил и игра стала бы в сто раз интересней
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Ответ Den-is
Это не его вина. Райс в Арсенале играет опорника c поддержкой умеющих грамотно прессингующих и умеющих сыграть на подхвате защитников. Защитники же в сборной Саутгейта этому не научены. Райс не может разорваться и охватить всю опорную зону.
*при поддержке грамотно прессингующих
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