Райс об игре Англии на Евро: «Мы очень хотим заставить страну гордиться – может, оказываем большое давление на себя»

Деклан Райс поделился мыслями о желании Англии выиграть Евро.

Английская команда набрала четыре очка в двух матчах, обыграв Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1).

«Думаю, что мы все очень хотим заставить страну гордиться. Мы все очень хотим победить, быть лидерами, выйти на поле и подарить людям воспоминания на всю жизнь.

Иногда, может быть, мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.

Думаю, что давление сейчас, вероятно, оказывается из-за того, какие сезоны провели некоторые из наших футболистов.

Если посмотреть на статистику, наша атакующая четверка игроков забила больше ста голов в общей сложности», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс.