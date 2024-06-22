Райс об игре Англии на Евро: «Мы очень хотим заставить страну гордиться – может, оказываем большое давление на себя»
Деклан Райс поделился мыслями о желании Англии выиграть Евро.
Английская команда набрала четыре очка в двух матчах, обыграв Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1).
«Думаю, что мы все очень хотим заставить страну гордиться. Мы все очень хотим победить, быть лидерами, выйти на поле и подарить людям воспоминания на всю жизнь.
Иногда, может быть, мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.
Думаю, что давление сейчас, вероятно, оказывается из-за того, какие сезоны провели некоторые из наших футболистов.
Если посмотреть на статистику, наша атакующая четверка игроков забила больше ста голов в общей сложности», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс.
Кейн отрезан, в центре поля вообще черт побери что. Перестанет бегать Фоден - вообще вся сборная наглухо встанет.
При Артете бы сразу присел на банку за такую игру, но тут т-тактика🤷♂️
Хотя можно глянуть на это иначе - в группе давление ниже, чем будет в плей-офф ;)