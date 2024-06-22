Помазун близок к переходу в «Рубин» на правах аренды. «Пари НН» тоже интересен вратарь ЦСКА
Илья Помазун близок к переходу в «Рубин».
По данным инсайдера Ивана Карпова, казанцы ведут активные переговоры о переходе 27-летнего вратаря ЦСКА на правах аренды с опцией выкупа.
«Пари НН» тоже интересуется вратарем и хочет его арендовать. На шансы «Рубина» оцениваются как более высокие.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Реальность: Рубин
Акинфеев и Тороп будут играть. Помазун максимум лавка. Какой в этом смысл? Не забывайте, что ему при этом цена не него будет падать и надо будет ещё и немаленькую з/п платить.
Лучше его продать или в крайнем случае отдать в аренду.
Во вторых его приемник Тороп. Получается Помазун третий вратарь в ЦСКА.
В третьих Помазуна что то никто в РПЛ не хочет покупать. Даже из низа таблицы. Это уровень основного вратаря ЦСКА?