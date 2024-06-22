Помазун близок к переходу в «Рубин» на правах аренды. «Пари НН» тоже интересен вратарь ЦСКА

Илья Помазун близок к переходу в «Рубин».

По данным инсайдера Ивана Карпова, казанцы ведут активные переговоры о переходе 27-летнего вратаря на правах аренды с опцией выкупа.

« » тоже интересуется вратарем и хочет его арендовать. На шансы « » оцениваются как более высокие.

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