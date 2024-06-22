Помазун близок к переходу в «Рубин» на правах аренды. «Пари НН» тоже интересен вратарь ЦСКА

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Помазун Пари НН Футбол

Илья Помазун близок к переходу в «Рубин».

По данным инсайдера Ивана Карпова, казанцы ведут активные переговоры о переходе 27-летнего вратаря ЦСКА на правах аренды с опцией выкупа.

«Пари НН» тоже интересуется вратарем и хочет его арендовать. На шансы «Рубина» оцениваются как более высокие. 

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54 комментария
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Ало, Диего? Тут что-то пошло не так.
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+85
Ожидание: Атлетико
Реальность: Рубин
+39
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+38
По хорошему,ему нужно играть уже за ЦСКА основным вратарем,и уже Акинфеев не лучше него,но личность Акинфеева дает возможность отставаться ему на плаву а завершать карьеру не хочет,поэтому шатаются вратари ЦСКА по другим командам.
+27
-9
+18
Рубин выиграл борьбу у Атлетико Мадрид
+16
-3
+13
Ответ Виталий Абдулов
Давайте, всех раздайте. На фиг нам игроки?)))))) Скоро стадион совсем опустеет. Бузова выступать будет.
че ты ноешь? не нужен нам помазун. в рамке в этом году будут Игорь с топором по очереди стоять,а в след году Тороп станет основным,Игорёк посидит на подстраховке сезончик и закончит потом
+14
-2
+12
Ответ Евгений Сидоров
Ожидание: Атлетико Реальность: Рубин
Российский Атлетико
+6
0
+6
Ответ Moffo
Ало, Диего? Тут что-то пошло не так.
Не договорились по зарплате
+6
-1
+5
Ответ Петр Дьяконов
Пока Игорект не соизволит закончить, так и будет по арендам шататься.
помазун просто не станет никогда основным в ЦСКА. если поставят Помазуна,рискуют потерять Торопа,который гораздо интереснее,плюс моложе. просто никто покупать его не хочет,все в аренду берут.
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Кто-то всерьез верил в Атлетико?)
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Довольно быстрый путь от Атлетико до Рубина)
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Ответ Виталий Абдулов
Давайте, всех раздайте. На фиг нам игроки?)))))) Скоро стадион совсем опустеет. Бузова выступать будет.
И зачем нужен Помазун? Сидеть на лавке? Так для этого молодые есть.
Акинфеев и Тороп будут играть. Помазун максимум лавка. Какой в этом смысл? Не забывайте, что ему при этом цена не него будет падать и надо будет ещё и немаленькую з/п платить.

Лучше его продать или в крайнем случае отдать в аренду.
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Облак выдохнул
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Нигматуллина для чего тогда брали?
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Во карьера, сказка просто
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Лучше Рубин. Вышли в ПЛ и сразу в середняки залетели. В ЦСКА вечный Акинфеев и молодой Тороп. Помазуну не дадут играть.
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Рубин однозначно.
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Променять Атлетико на аренду в Рубине...))
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Пока Игорект не соизволит закончить, так и будет по арендам шататься.
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Ответ AAAARMEEC
Цска подпиши Помазуна. Потом будет поздно
У него и так контракт на 4 сезона. Предлагаете до конца его дней подписать?)))
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Ответ Некорректный туберкулез
У него и так контракт на 4 сезона. Предлагаете до конца его дней подписать?)))
Это на исковерканном русском означает "возьми в основу"
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Ответ 6c26jm87jf
На своих 🐷 смотрите! Почему это интересно Акинфеев не лучше?))))) Максименко может еще лучше Акинфеева или Свинов?)))))😄
Речь про игроков ЦСКА,причем тут Максименко?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Тороп вернется после травмы и будет первым номером. Отличный кипер.
Да,он кстати по некоторым матчам мне понравился.Жаль травму получил такую непритяную.
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Ответ ленивый лось
Даже если Помазун сейчас сильнее Торопа (а это не безусловный факт), сейчас для ЦСКА важнее преемственность. Акинфеев легенда, Тороп чувствует его поддержку и через Акинфеева - дополнительную поддержку всей команды. Пусть так и остается
Я с сарказмом сетую на то,что вратари заканчивают карьеры более молодые,так и не попробовав себя в ЦСКА,а Игорь все не торопится освободить место)).
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Не Рубин, а казанский Атлетико
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Ответ Spartakus1984
По хорошему,ему нужно играть уже за ЦСКА основным вратарем,и уже Акинфеев не лучше него,но личность Акинфеева дает возможность отставаться ему на плаву а завершать карьеру не хочет,поэтому шатаются вратари ЦСКА по другим командам.
Во первых Акинфеев намного сильнее Помазуна.
Во вторых его приемник Тороп. Получается Помазун третий вратарь в ЦСКА.
В третьих Помазуна что то никто в РПЛ не хочет покупать. Даже из низа таблицы. Это уровень основного вратаря ЦСКА?
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Ответ ЦСКА УСБ
Во первых Акинфеев намного сильнее Помазуна. Во вторых его приемник Тороп. Получается Помазун третий вратарь в ЦСКА. В третьих Помазуна что то никто в РПЛ не хочет покупать. Даже из низа таблицы. Это уровень основного вратаря ЦСКА?
Во первых Акинфеев намного сильнее Помазуна.(с).Был когда то.Но это мое субъективное мнение.
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Ответ Crosser
Лучше Рубин. Вышли в ПЛ и сразу в середняки залетели. В ЦСКА вечный Акинфеев и молодой Тороп. Помазуну не дадут играть.
Помазун ниже по уровню даже Торопа. Про Акинфеева и говорить нечего.
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Ответ Серёга Соколов
Это на исковерканном русском означает "возьми в основу"
Я так и понял.) А если возьмём на лавку, нет, не какает?
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Ответ Spartakus1984
По хорошему,ему нужно играть уже за ЦСКА основным вратарем,и уже Акинфеев не лучше него,но личность Акинфеева дает возможность отставаться ему на плаву а завершать карьеру не хочет,поэтому шатаются вратари ЦСКА по другим командам.
Даже если Помазун сейчас сильнее Торопа (а это не безусловный факт), сейчас для ЦСКА важнее преемственность. Акинфеев легенда, Тороп чувствует его поддержку и через Акинфеева - дополнительную поддержку всей команды. Пусть так и остается
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Ответ 6c26jm87jf
На своих 🐷 смотрите! Почему это интересно Акинфеев не лучше?))))) Максименко может еще лучше Акинфеева или Свинов?)))))😄
Вот мы иногда спорим со Спартакусом,но ты то что грубишь сразу?..Многие говорят и я согласен:Тороп с Помазуном должны выяснять,кто первый!А то жождемся:Все свалят,Игорь закончит-и замаемся искать кипера!
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