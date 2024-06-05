«МЮ» сделал предложение Йоро и готов заплатить «Лиллю» около 60 млн евро за защитника (Marca)

Лени Йоро может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, английский клуб сделал защитнику « » предложение выше рыночного и готов принять некоторые требования, которые «Лилль» выдвинул для закрытия сделки. Французы хотят получить около 60 миллионов евро за трансфер.

Ранее стало известно, что интерес к футболисту также проявляют «Реал» и « ». Мадридцы считают трансфер Йоро стратегически важным, но еще не предпринимали конкретных шагов для его осуществления.

Представители « » уже сообщили игроку и его агенту, что им придется подождать, если они хотят оформить переход в столицу . Сам Йоро выражал желание поиграть за «сливочных».

В прошедшем сезоне Лиги 1 провел 32 матча и забил 2 гола. Статистику 18-летнего защитника можно найти здесь.