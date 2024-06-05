«МЮ» сделал предложение Йоро и готов заплатить «Лиллю» около 60 млн евро за защитника (Marca)

Теги Лилль Манчестер Юнайтед Ливерпуль Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

Лени Йоро может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, английский клуб сделал защитнику «Лилля» предложение выше рыночного и готов принять некоторые требования, которые «Лилль» выдвинул для закрытия сделки. Французы хотят получить около 60 миллионов евро за трансфер. 

Ранее стало известно, что интерес к футболисту также проявляют «Реал» и «Ливерпуль». Мадридцы считают трансфер Йоро стратегически важным, но еще не предпринимали конкретных шагов для его осуществления.

Представители «Реала» уже сообщили игроку и его агенту, что им придется подождать, если они хотят оформить переход в столицу Испании. Сам Йоро выражал желание поиграть за «сливочных». 

В прошедшем сезоне Лиги 1 Лени провел 32 матча и забил 2 гола. Статистику 18-летнего защитника можно найти здесь

21 комментарий
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты как, отошёл уже?

Футболку Аталанты купил?
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+17
Судя по испанскому источнику, агент Йоро решил несколько поторопить галактикос..)
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+14
Дано: Контракт на год, игрок из французской лиги, 18 лет.
МЮ - первоначальное предложение 60 млн.
+15
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Ответ Детрит
Судя по испанскому источнику, агент Йоро решил несколько поторопить галактикос..)
Скорее всего да, но автор этой статьи на Марке - Хосе Феликс Диас, был первым, кто сообщил, что Каземиро переходит в МЮ. Так что есть вероятность, что это правда
+4
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+3
Напоминает ситуацию с Камавингой, когда у него тоже оставался год по контракту и МЮ пытался его заполучить, а в итоге француз под конец ТО перешел в Реал. Вроде и Камавинге тогда тоже 18 было
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-4
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Если пацан хочет в Мадрид, пусть. Не стоит бороться за игрока, который смотрит в другую сторону. Думаю, что за 60 млн можно найти цз
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У Реала козырная позиция в мировом футболе.Если ты не выбираешь Реал по любым причинам,значит,вприницпе,в Реале вряд ли приживешься или уж тем более внесешь какой-то большой вклад.Поэтому переплата для Реала невозможна
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Новый Варан или Дисаси/Фофана?
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Напоминает ситуацию с Камавингой, когда у него тоже оставался год по контракту и МЮ пытался его заполучить, а в итоге француз под конец ТО перешел в Реал. Вроде и Камавинге тогда тоже 18 было
Спас карьеру, получается.
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Ответ Якуб Колос
У них в Юнайтед навязчивая идея какая-то покупать хрен знает кого за хрен знает сколько денег или что?
Это не хрен знает кого..
Пацан может быть топом, и им Мадрид реально интересуется.
А денег для игрока с контрактом просит продающий клуб.
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Ответ Игорь Новиков
Ты как, отошёл уже? Футболку Аталанты купил?
Комментарий удален модератором
Ответ Zlatan!
Комментарий удален модератором
😀
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0
0
Ответ Плакса Джон ушел налево
Новый Варан или Дисаси/Фофана?
Если окажется в МЮ, то Дисаси или Фонана. А если выберет Реал, то новый Варан.
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-1
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