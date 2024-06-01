Санчо назвал Винисиуса, Беллингема, Мбаппе и Кейна лучшими игроками мира: «Харри точно получил бы «Золотой мяч», если бы выиграл трофеи в этом году»
Джейдон Санчо назвал лучших игроков мира по своему мнению.
«Винисиус, Беллингем, Мбаппе и, я бы сказал, Харри Кейн. Я думаю, что Кейн точно получил бы «Золотой мяч», если бы выиграл трофеи в этом году, учитывая его голы.
Винисиус и Джуд сейчас ведут борьбу за него – очевидно, они близкие друзья, я не говорю, что они ссорятся, – но они оба могут выиграть его.
Мбаппе провел отличный сезон, все знают, что он забивает голы, отдает голевые передачи, он представляет угрозу для любой команды в мире», – сказал вингер дортмундской «Боруссии» в интервью CNN.