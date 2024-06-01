Санчо назвал Винисиуса, Беллингема, Мбаппе и Кейна лучшими игроками мира: «Харри точно получил бы «Золотой мяч», если бы выиграл трофеи в этом году»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Харри Кейн Килиан Мбаппе Джейдон Санчо Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Джейдон Санчо назвал лучших игроков мира по своему мнению.

«Винисиус, Беллингем, Мбаппе и, я бы сказал, Харри Кейн. Я думаю, что Кейн точно получил бы «Золотой мяч», если бы выиграл трофеи в этом году, учитывая его голы. 

Винисиус и Джуд сейчас ведут борьбу за него – очевидно, они близкие друзья, я не говорю, что они ссорятся, – но они оба могут выиграть его.

Мбаппе провел отличный сезон, все знают, что он забивает голы, отдает голевые передачи, он представляет угрозу для любой команды в мире», – сказал вингер дортмундской «Боруссии» в интервью CNN. 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Bunyod Turgunov
Надеюсь после 30 лет Кейн начнёт копить кубки друг за другом. Ну нельзя такой игрок уйти из футбола без каких либо серьёзных кубков.
Ему уже после 30
+1
0
+1
Ответ Agent Smith
Как же недооценивают Вальверде...
В Реале его очень ценят и он об этом знает, большего ему и не надо мне кажется
+1
0
+1
Надеюсь после 30 лет Кейн начнёт копить кубки друг за другом. Ну нельзя такой игрок уйти из футбола без каких либо серьёзных кубков.
0
0
0
1-3 Реал
0
0
0
Как же недооценивают Вальверде...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий