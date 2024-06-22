ЦСКА отдал Шайхутдинова «Волге» в аренду и продлил контракт с вратарем до 2028 года

Владимир Шайхутдинов перешел из ЦСКА в «Волгу».

Московский клуб объявил о переходе 20-летнего вратаря в ульяновскую команду LEON Второй лиги А на правах аренды. Перед уходом Шайхутдинов подписал контракт с армейцами до 2028 года с опцией продления на один сезон.

Арендное соглашение предусматривает возможность возвращения игрока в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

– воспитанник . Он дебютировал за основную команду армейцев в матче против «Зенитом» в Фонбет Кубке России 15 мая этого года (0:0, пен. 5:4).

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