ЦСКА отдал Шайхутдинова «Волге» в аренду и продлил контракт с вратарем до 2028 года
Владимир Шайхутдинов перешел из ЦСКА в «Волгу».
Московский клуб объявил о переходе 20-летнего вратаря в ульяновскую команду LEON Второй лиги А на правах аренды. Перед уходом Шайхутдинов подписал контракт с армейцами до 2028 года с опцией продления на один сезон.
Арендное соглашение предусматривает возможность возвращения игрока в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Шайхутдинов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за основную команду армейцев в матче против «Зенитом» в Фонбет Кубке России 15 мая этого года (0:0, пен. 5:4).
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