ЦСКА отдал Шайхутдинова «Волге» в аренду и продлил контракт с вратарем до 2028 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Волга Ульяновск Владимир Шайхутдинов Вторая лига А Футбол

Владимир Шайхутдинов перешел из ЦСКА в «Волгу».

Московский клуб объявил о переходе 20-летнего вратаря в ульяновскую команду LEON Второй лиги А на правах аренды. Перед уходом Шайхутдинов подписал контракт с армейцами до 2028 года с опцией продления на один сезон. 

Арендное соглашение предусматривает возможность возвращения игрока в ЦСКА в зимнее трансферное окно. 

Шайхутдинов – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за основную команду армейцев в матче против «Зенитом» в Фонбет Кубке России 15 мая этого года (0:0, пен. 5:4).

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13 комментариев
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Правильно, пусть набирается опыта
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Акинфеев до 2028 года ещё видимо играть будет
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Дырявый парень, не вернётся он в РПЛ
Ты его уровень по серии пенальти определил? Так то в игре он норм отстоял,с учётом того что молод,без опыта,да ещё и вышел внезапно
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Ожидал что будет третьим вратарём в этом сезоне в ЦСКА. Интересно кто его заменит? Баровский?
Как понимаю Помазуна попытаются продать, а Бокова опять в аренду набираться опыта.
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Не уверен, но мне кажется, что только на Торопа есть надежда.
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Ответ Pooch
Хорошо что отдали этого никчемыша. Только свой тг рекламировал, а как вышел на поле так обосрался. В серии пенальти падал еще до того, как мяч на точку ставили.
Сухие ворота в основное время, про пенальти «обосраться» слово неуместно (если про вратаря)
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Ответ Pooch
Хорошо что отдали этого никчемыша. Только свой тг рекламировал, а как вышел на поле так обосрался. В серии пенальти падал еще до того, как мяч на точку ставили.
как можно смотреть футбол и нести такую ахинею. Тот же Акинфеев не раз говорил что после удара невозможно прыгнуть по удару и поймать. Вот отгадал бы разок Вова из 5.. Но ты продолжай информировать о своем ненужном мнении.
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Ответ Артур Куцак
Кто играть то будет это ужас какой то просто
Что за странные вопросы? Акинфеев будет играть. И иногда Тороп, как раз маску снимут
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