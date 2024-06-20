Кучаев перешел в «Ростов» свободным агентом
«Ростов» объявил о трансфере Константина Кучаева.
Полузащитник перешел в клуб из Ростова-на-Дону на правах свободного агента. Сообщалось, что контракт с Кучаевым рассчитан на 3 года.
Вторую половину сезона-2023/24 Кучаев провел в «Пари НН», куда перешел из ЦСКА. Всего в минувшем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 21 матч и отдал одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: fc-rostov.ru
людей играть сначала надо научить.потом результат требовать.
наверху тоже походу такие же как вы сидят,им все результаты подавай.а то что пол чемпионата это инвалиды это никого не волнует.
Ростов что,претендент на чемпионство? Валера знает,что середина таблицы для Ростова это норм. а если выше,то сезон назовут удачным. сидит себе спокойно,реанимирует пацанов.уверен,кучай по новому заиграет в новом сезоне.
но с тем,что у него даже песьяков норм в воротах стоял(в целом) и каждый сезон очень много зелёных пацанов - тоже факт
Не позорься. Особенно сложи годы где он тренер а не директор. С Питером там тоже сравнение есть. Закусывай