Кучаев перешел в «Ростов» свободным агентом

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«Ростов» объявил о трансфере Константина Кучаева.

Полузащитник перешел в клуб из Ростова-на-Дону на правах свободного агента. Сообщалось, что контракт с Кучаевым рассчитан на 3 года.

Вторую половину сезона-2023/24 Кучаев провел в «Пари НН», куда перешел из ЦСКА. Всего в минувшем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 21 матч и отдал одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: fc-rostov.ru

70 комментариев
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У Валеры даже труп погоды не испортит в игре
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-5
+51
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Больше Семака потратил?
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+33
Надеюсь перезагрузит карьеру! В ЦСКА был один крутой отрезок, осень 2020 когда Костя был основным и забил 6 мячей!
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В Ростове заиграет
+8
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+8
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Когда он был в Спартаке он только начинал, дальнейшей работой Валера все и всем доказал. Да и в Спартаке два серебра и четвертьфинал Еврокубка за три сезона. Причем второе в сложнейшем переходном турнире.
+6
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+5
Ответ a2wai
Ростов решил поиграть в санитаров леса походу, Кучаев в прошлом сезоне был плох. Впрочем, вдруг Костя тут себя проявит. Для обоймы сгодится.
Ну что сказать, скоро всё увидим, а так добро пожаловать!
+5
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+4
Ответ Всеволод Бобров
А ну если начинал тогда не считается ?) Тот Спартак должен был выигрывать чемпионат, а не вторым местом довольствоваться, при чем одно второе место не его.
Спартак уже давно не должен претендовать ни на что. Но тогда Валера сделал максимум. Или нападение и защиту ЦСКА можно было переиграть? Или может Зенит?
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Ответ Омичёв
Деградировал Костя, поэтому неудивителено, что Ростов
Зато в личной жизни всё ок)
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В НН то тянул еле-еле. А тут, бац, в Ростов перешёл. Неплохой агент у него, не даст пропасть.
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Ответ Всеволод Бобров
А ну если начинал тогда не считается ?) Тот Спартак должен был выигрывать чемпионат, а не вторым местом довольствоваться, при чем одно второе место не его.
Кому он должен? Ты составы то открой, особенно в переходный год
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Ответ Всеволод Бобров
Я уже все сказал, повторяться не вижу смысла, если ноль трофеич для тебя хороший тренер, то окей, кому-то и путен норм президент, что каждого дурака переубеждать.
Я так понимаю, что для тебя лучший в мире президент это Зеленский.
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Ответ Hitgoe Himgob
У Валеры даже труп погоды не испортит в игре
Это у Бердыева такие породы деревьев, как Гранат и Новосельцев до сборной России вырастали.
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Ответ Всеволод Бобров
У меня высшее образование есть
И? Высшее образование это показатель уровня развития? С тобой настолько всё плохо?
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Ответ Всеволод Бобров
Себя пожалей, лол
Мне себя с какого перепугу жалеть? У меня всё хорошо.
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Ответ Всеволод Бобров
Себя пожалей, лол
А вот возразить по сути моих слов тебе и нечего. Я же говорю: детский мат в два хода.
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Ответ Всеволод Бобров
А у меня плохо?
Судя по твоим словам, "да" и даже очень.
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Ответ Всеволод Бобров
Нет, не угадал. Бывает не две стороны, представляешь?
А... ты на третьей. Тогда кто?
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Ответ Всеволод Бобров
Я бы тебе в жизни пояснил кто ты и что ты
Какой то дешёвый базар от тебя. Уровень развития демонстрируешь?
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он ментально слабый...шёл бы в ФК Рязань лучше
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Ответ Всеволод Бобров
Ну это показатель, почему нет
Не, уровень твоего развития прекрасно виден по твоим комментам, и наличие высшего образования его ну никак не замаскирует. Увы и ах.
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Ответ Всеволод Бобров
Ну я бы с тобой в жизни схлестнулся
Без дешёвого трёпа жизнь немыслишь?
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Ответ Всеволод Бобров
Я уже все сказал, повторяться не вижу смысла, если ноль трофеич для тебя хороший тренер, то окей, кому-то и путен норм президент, что каждого дурака переубеждать.
Если имя Всеволода Боброва присвоил, то считаешь себя умней других? Взялся спорить про футбол, не лезь в политику, где ты явно знаниями не блеснешь.
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Ответ Всеволод Бобров
Каких результатов он добился? Кубок выиграл? Или чемпионат?
да вы забрали со своими результатами!
людей играть сначала надо научить.потом результат требовать.
наверху тоже походу такие же как вы сидят,им все результаты подавай.а то что пол чемпионата это инвалиды это никого не волнует.
Ростов что,претендент на чемпионство? Валера знает,что середина таблицы для Ростова это норм. а если выше,то сезон назовут удачным. сидит себе спокойно,реанимирует пацанов.уверен,кучай по новому заиграет в новом сезоне.
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Ответ Crosser
Надеюсь перезагрузит карьеру! В ЦСКА был один крутой отрезок, осень 2020 когда Костя был основным и забил 6 мячей!
после травмы он вернулся каким то совершенно неинтересным
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Ответ Всеволод Бобров
Хороший тренер с нулём трофеев, позорными этапами в Армавире, Мальорке и Спартаке, позорному отлету от Маккаби и санкт галлену, ну да хороший)
Футбол недавно смотришь? Подавляющее число тренеров, в том числе и хороших, так и остаются без единого трофей. Это раз. Наличие трофея не делает Парфёнова более классным тренером, нежели Карпин, это два. Детский мат в два хода. Водички попей, а то так и "сгоришь" на ниве ненависти к Карпину. А если честно, даже жаль тебя немного.
+1
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
так то оно,может,и так.
но с тем,что у него даже песьяков норм в воротах стоял(в целом) и каждый сезон очень много зелёных пацанов - тоже факт
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Ответ Всеволод Бобров
Меня бомбит не от него, а то что его считают хорошим тренером, хотя он физручело
Карпин действительно хороший тренер, а тебя бомбит именно от осознания этого факта. Увы и ах.
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Ответ Всеволод Бобров
Он в Спартаке сотни млнов тратил, ты на приколе?
https://www.championat.com/football/article-3238443-transfernye-raskhody-spartaka-pri-valerii-karpine.html

Не позорься. Особенно сложи годы где он тренер а не директор. С Питером там тоже сравнение есть. Закусывай
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В конце сезона продадим в Москву за 4-5 лямов... Валера своё дело знает! Добро пожаловать, Костя!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Какой то дешёвый базар от тебя. Уровень развития демонстрируешь?
У меня высшее образование есть
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