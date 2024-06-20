Кучаев перешел в «Ростов» свободным агентом

«Ростов» объявил о трансфере Константина Кучаева.

Полузащитник перешел в клуб из Ростова-на-Дону на правах свободного агента. Сообщалось, что контракт с рассчитан на 3 года.

Вторую половину сезона-2023/24 Кучаев провел в « », куда перешел из . Всего в минувшем сезоне Мир хавбек провел 21 матч и отдал одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: fc-rostov.ru