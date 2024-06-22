Денис Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков поделился мнением о Евро-2024.

«Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.

С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой – чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.

Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще никакую команду не поддерживаю. А сербы – братский народ. Наши страны дружат», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

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110 комментариев
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Привыкли они вещать за "всю Россию" а теперь и русских людей...
+193
-4
+189
Нет симпатии к сербам и смотрю с огромным интересом ЧЕ без участия в нём сборной России. Я не россиянин получается?
+181
-6
+175
очень даже интересен. интересен больше РПЛ
+154
-10
+144
Смешной, не интересен)) Как смотрели так и будем смотреть!
+115
-9
+106
Ответ Unnamed80
Нет симпатии к сербам и смотрю с огромным интересом ЧЕ без участия в нём сборной России. Я не россиянин получается?
Вы человек.
+81
-6
+75
Как это понять? Не интересно но смотрят?
+73
-3
+70
Контрацептив может говорить за всех контрацептивов а не за всех русских людей.
+61
-6
+55
Так с Россией или без, точно смотрели раньше не ради трех матчей нашей сборной.
Ведь схема у нас такая обычно
1) ожидание крупного турнира
2) провальный первый матч
3) решающий второй
4) ничего не значащий третий
+37
0
+37
Почему бы не посмотреть хороший футбол лучших игроков Европы.
+34
-2
+32
Ответ Гвискар
Как это понять? Не интересно но смотрят?
Видимо, смотрят с отвращением)
+27
0
+27
По его логике и ЛЧ, и АПЛ люди не смотрят🤡
+25
-2
+23
всё интересно, не нужно за всех говорить. Три матча в группе с визгами по всем каналам, вот это напрягало всегда, а так спокойно смотришь футбол и всё норм.
+16
0
+16
Согласно политике партии "не интересен", но всякие оппортунисты...
+17
-2
+15
Ответ Unnamed80
Нет симпатии к сербам и смотрю с огромным интересом ЧЕ без участия в нём сборной России. Я не россиянин получается?
Россияне так не могут, они все как один, как партия скажет.
+25
-11
+14
Фанаты и любители футбола любят футбол, а не имена. Только современные "патриоты" не смотрят спорт без РФ. Это просто значит, что сам спорт для них не так важен
+15
-1
+14
Так чаще всего первые 2 матча сборной были интересны, на 3-м матче расклады уже были почти нулевые как правило, и потом просто смотрели футбол высокого качества.
+20
-7
+13
мне вот рпл без возможности играть в еврокубках неинтересен
+14
-1
+13
Ответ Unnamed80
Нет симпатии к сербам и смотрю с огромным интересом ЧЕ без участия в нём сборной России. Я не россиянин получается?
Вы человек, это важнее, чем россиянин или нет. Все мы тут не россияне по логике товарища баньщика
+12
-1
+11
Ответ Unnamed80
Нет симпатии к сербам и смотрю с огромным интересом ЧЕ без участия в нём сборной России. Я не россиянин получается?
Я вообще за Англию болею, и даже в матче с сербами 🙈

Мне готовиться?
+8
-1
+7
Какую же глупость он сказал)
+10
-3
+7
"Не интересен, но смотрят". Что тут добавить?
+9
-2
+7
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Так чаще всего первые 2 матча сборной были интересны, на 3-м матче расклады уже были почти нулевые как правило, и потом просто смотрели футбол высокого качества.
- За кого болеть будешь?
- За Россию!
- А потом?
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+6
Ответ DMITRIYSAR
Так с Россией или без, точно смотрели раньше не ради трех матчей нашей сборной. Ведь схема у нас такая обычно 1) ожидание крупного турнира 2) провальный первый матч 3) решающий второй 4) ничего не значащий третий
Отсюда и анекдот: "За кого болеть на Чемпионате Европы будешь?
-За наших, конечно!
-Да это понятно, а потом?"
+6
0
+6
Почему не интересен... Украина играет. Германия играет. Италия играет. Англия есть. Даже Нидерланды. Почему неинтересно?
+6
0
+6
...А сербы – братский народ. Наши страны дружат...

Друганы, как и китайцы..
+6
0
+6
Ну то есть получается интересен в итоге ?..
+6
0
+6
Ответ Чавес2
Буду, а не будем. И ты за всех говоришь?
Может я про свой круг общения. Что за мода, тыкать, я что друг вам?
+5
0
+5
Денис никогда не отличался умом и сообразительностью. Он головой не думает, он ей по мячу бьёт. Глушаков с Володькой в одной команде, сыновей футболистов.
+5
0
+5
Ответ DMITRIYSAR
Так с Россией или без, точно смотрели раньше не ради трех матчей нашей сборной. Ведь схема у нас такая обычно 1) ожидание крупного турнира 2) провальный первый матч 3) решающий второй 4) ничего не значащий третий
ваши ожидания-ваши проблемы(с)
+5
0
+5
Ответ Юрий Кечко
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А я где то написал что их не было? Их почти не было. И от нас мало что зависило.
+6
-1
+5
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