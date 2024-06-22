Денис Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят»
Денис Глушаков поделился мнением о Евро-2024.
«Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.
С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой – чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.
Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще никакую команду не поддерживаю. А сербы – братский народ. Наши страны дружат», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ведь схема у нас такая обычно
1) ожидание крупного турнира
2) провальный первый матч
3) решающий второй
4) ничего не значащий третий
Мне готовиться?
- За Россию!
- А потом?
-За наших, конечно!
-Да это понятно, а потом?"
Друганы, как и китайцы..