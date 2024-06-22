Денис Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят»

Денис Глушаков поделился мнением о Евро-2024.

«Честно говоря, особо не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.

С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой – чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.

Есть симпатия к сборной , но не прям за нее болею. Вообще никакую команду не поддерживаю. А сербы – братский народ. Наши страны дружат», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?