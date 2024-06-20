Бабич о Сербии на Евро: «Ощущаю поддержку российских болельщиков, это помогает. Я тоже болел за Россию на ЧМ-2018, Зобнин провел выдающийся матч с Испанией»

Срджан Бабич отметил, что российские фанаты поддерживают сборную Сербии на Евро.

«Да, я ощущаю поддержку российских болельщиков. Говорил с людьми из России и партнерами по команде – все сказали, что будут болеть за Сербию. Это реально чувствуется и помогает.

Я в свое время тоже болел за Россию. Например, на , когда обыграли Испанию по пенальти. Мой друг Роман Зобнин провел тогда выдающийся матч. Из более раннего – конечно, помню, как играл Аршавин», – сказал защитник «Спартака» в интервью .

«Извиняюсь перед фанатами «Спартака» за пятое место». Мы навестили Бабича на Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?