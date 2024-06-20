Бабич о Сербии на Евро: «Ощущаю поддержку российских болельщиков, это помогает. Я тоже болел за Россию на ЧМ-2018, Зобнин провел выдающийся матч с Испанией»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Sports.ru ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 Роман Зобнин Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич отметил, что российские фанаты поддерживают сборную Сербии на Евро.

«Да, я ощущаю поддержку российских болельщиков. Говорил с людьми из России и партнерами по команде – все сказали, что будут болеть за Сербию. Это реально чувствуется и помогает.

Я в свое время тоже болел за Россию. Например, на ЧМ-2018, когда обыграли Испанию по пенальти. Мой друг Роман Зобнин провел тогда выдающийся матч. Из более раннего – конечно, помню, как играл Аршавин», – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

«Извиняюсь перед фанатами «Спартака» за пятое место». Мы навестили Бабича на Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Не путай политиков и их хотелки с отношениями между братскими народами Сербии и России . Мнение политика не всегда совпадает с мнением большинства населения .
+14
-2
+12
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
У Политиков Сербии нет выбора,им приходится и с Россией дружить и не отказывать США в их хотелках,что бы не попасть под санкции.Но обычный народ помнит бомбежку Белграда и не простит это США.Так что, во взаимоотношениях народа Сербии и России все хорошо,не переживай.
+6
-2
+4
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Не менее отстегнутая и выдающаяся была рука Пике
+3
-1
+2
Ответ Регион-36
И при чем тут Родина ?) ты видимо "молодой гвардии" обсмотрелся, когда листовки по ночам клеили, но там действительно герои, которым что то реальное грозило, а это даже не мальчишество/ребячество, а мальчики с большими писюнами играют в детство, может в новости попаду и назавтра о них забудут. Спорт, это другое. Отдыхай )
Спасибо за совет, но не надо злобствовать, когда кто-то проявляет дружеское отношение к России
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
А не надо путать руководство, которое - и нашим и вашим и споём и спляшем, и сербский народ. Знаю людей, которые достаточно долго жили в Сербии, там всё сербы за Россию, а вот русские, живущие там, как раз наоборот.
+2
-2
0
Ответ Нефанатик
Да хватит хотя бы себе заливать. Знаем мы почему поддерживают сербов. Еще мы знаем про отношение к «братским» народам. Через месяц увидим какое оно на самом деле братство это.
Ну ка поясни ка, почему мы поддерживаем сербов. Тут, честно говоря, ежу понятно. Но у тебя что то другое в голове...
0
0
0
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
И э о тоже
0
0
0
Ответ Регион-36
Честно ?) Желаю вылететь Сербии после группового, надоела политика и околофутбольные новости про братьев, пронос флага к верх ногами, хочется просто футбол посмотреть, без этой шляпы. Да они и вылетят.
Комментарий удален модератором
Ответ Регион-36
Если бы это было просто "дружеское отношение", а не тема в "есть тема", или у Скабеевой, с Соловьевым, то ради Бога. А так, задрали, честное слово, только черное и белое и не иначе.
Ну-ну
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий