«Челси» интересен Байер. Отступные лучшего бомбардира «Хоффенхайма» – 30 млн евро

«Челси» может купить лучшего бомбардира «Хоффенхайма».

Лондонский клуб проявляет предметный интерес к , сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. В последние дни «синие» собирали информацию о 21-летнем форварде.

Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет около 30 миллионов евро.

Отмечается, что « » пока не лидирует в борьбе за футболиста. Он интересен еще нескольким клубам и «Байеру», сам Максимилиан покинет свою нынешнюю команду, только если получит «идеальное предложение».

В минувшем сезоне Бундеслиги Байер провел 33 матча и забил 16 голов, став лучшим бомбардиром « ». Его статистику можно найти здесь.

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