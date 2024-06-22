«Челси» интересен Байер. Отступные лучшего бомбардира «Хоффенхайма» – 30 млн евро

Теги Байер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Хоффенхайм Максимилиан Байер Футбол

«Челси» может купить лучшего бомбардира «Хоффенхайма».

Лондонский клуб проявляет предметный интерес к Максимилиану Байеру, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. В последние дни «синие» собирали информацию о 21-летнем форварде. 

Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет около 30 миллионов евро. 

Отмечается, что «Челси» пока не лидирует в борьбе за футболиста. Он интересен еще нескольким клубам АПЛ и «Байеру», сам Максимилиан покинет свою нынешнюю команду, только если получит «идеальное предложение». 

В минувшем сезоне Бундеслиги Байер провел 33 матча и забил 16 голов, став лучшим бомбардиром «Хоффенхайма». Его статистику можно найти здесь

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20 комментариев
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Ответ Melo13
Целый клуб?)
Боули вышел на новый уровень, теперь решил покупать сразу целый состав успешного клуба.
+99
-5
+94
Целый клуб?)
+85
-5
+80
Ответ Melo13
Целый клуб?)
Они покупали Бога вообще-то:))
+38
-1
+37
Ждем истории Гвардиола. Байера в Байер
+32
-2
+30
Жаль что синие не играют в ЛЧ. А так был бы теоретический шанс прочитать на спортсе заголовок в духе " Челси Байера против Жироны Порту"
+19
-1
+18
Челси решил сразу клуб купить.
+16
-2
+14
Настолько отчаились, что хотят купить Леверкузен.
+12
0
+12
Заголовок «Челси интересен Байер из Хоффенхайма» звучал бы гораздо лучше. Sports, теряете хватку
+7
-1
+6
Ответ Ллб
Жаль что синие не играют в ЛЧ. А так был бы теоретический шанс прочитать на спортсе заголовок в духе " Челси Байера против Жироны Порту"
Байер,Байера еще лучше было бы)
+4
0
+4
Ответ songbilong
Они покупали Бога вообще-то:))
Они еще и продали Бога)
+4
0
+4
Ответ RedDevil1909
Байер,Байера еще лучше было бы)
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби"
+3
0
+3
А Байеру интересен "Челси"?
+2
0
+2
Ответ songbilong
Они покупали Бога вообще-то:))
ну Бога покупал(а точней растил, если правильно помню, Челси)
+1
0
+1
Ответ Melo13
Целый клуб?)
Больше чем клуб!
+2
-1
+1
А дописать имя Максимилиан никак??
+2
-1
+1
Байеру дорога в Баварию)
+2
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Байеру интересен Байер ?😅
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Зашел в комментарии лишь ради шуток про поехавшего Боули, решившего скупить целый Леверкузен.
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Это Тоттенхэму надо купить Байер, иначе проклятие не снять
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А перейдёт в БД.
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