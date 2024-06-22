«Челси» интересен Байер. Отступные лучшего бомбардира «Хоффенхайма» – 30 млн евро
«Челси» может купить лучшего бомбардира «Хоффенхайма».
Лондонский клуб проявляет предметный интерес к Максимилиану Байеру, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. В последние дни «синие» собирали информацию о 21-летнем форварде.
Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет около 30 миллионов евро.
Отмечается, что «Челси» пока не лидирует в борьбе за футболиста. Он интересен еще нескольким клубам АПЛ и «Байеру», сам Максимилиан покинет свою нынешнюю команду, только если получит «идеальное предложение».
В минувшем сезоне Бундеслиги Байер провел 33 матча и забил 16 голов, став лучшим бомбардиром «Хоффенхайма». Его статистику можно найти здесь.
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