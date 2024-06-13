Начо предлагают 40 млн евро за два сезона в Саудовской Аравии

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Начо Фернандес деньги Футбол

Начо Фернандес может заработать 40 миллионов евро в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что защитник «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад». 

По информации Marca, 34-летнему футболисту предлагают контракт на два года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон. 

В минувшем сезоне Ла Лиги Начо провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.

22 комментария
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Пусть это будет не в кайф, но такое надо брать и тупо отрабатывать ради самого себя и своих близких.
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Ответ Всеволод Бобров
Как такому полену кладут такие деньги? Он же нулевой даже в плане маркетинга
Полено поленом, но, входит в элитную пятёрку игроков с шестью победами в ЛЧ. Одну даже как капитан взял. 26 трофеев есть. Этим и будут маркетинг раскручивать.
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Ответ Альфредо сказал
Лучший вариант для всех.Топ уровень он уже не тянет и 40 млн за два года это как за всю карьеру до этого
Прошел весь сезон в качестве основного защитника команды, на Эттихаде персонально сожрал Холанда, выиграл ЛЧ и чемпионат с отрывом - "не тянет топ уровень".
Откуда вы лезете...
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Завершить карьеру легендой клуба или дополнительно получить зарплату за 10 лет карьеры?🧐
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Почему то вспомнились Бивис с Бадхедом. Ваши требования? Принесите нам начос!
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Если это правда, то конечно надо уходить. Шикарная возможность заработать перед тем, как повешать бутсы на гвоздь.
Свою состоятельность быть основным цз он доказал в этом сезоне, в следующем, возможно, будет уже сложнее.
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Не ну если даже после такого предложения он откажется, то с ходу ему вручать титул как самый преданный игрок клуба
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Ответ Всеволод Бобров
Сколько сезонов он был основным в ЛЧ из этих всех побед? Когда были Рамос и варан он вообще со скамейки не выползал
Пусть он и не был железным игроком старта. Но, годами закрывал все проблемные позиции в защите. И центр, и фланги. Не портил раздевалку, а приносил пользу родному клубу. И заслуженно дорос до капитана. Это тоже дорогого стоит.
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Под конец карьеры выпал счастливый билет.
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Вот у Начо карьера конечно. Всегда в Реале был резервистом. Взял 6 лч. Когда не осталось защитников, показал неплохой уровень и вуаля, ему уже 20 млн в год дают.
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Если бы в СА футболисты платили налоги как в Испании, то чистыми он бы заработал меньше 20, то есть около 10 в год. Много конечно, но в Реале достаточно много человек у кого з/п не меньше.
Вот и вся разница почему футболисты(пусть в большинстве своём и отработанный материал) едут играть Саудовскую Аравию. Отсутствие налогов для футболистов - это и есть причина.
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Шикарная пенсия.
Заслужил
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Неслабая пенсия у кэпа намечается)
Пусть переходит, имхо. Под конец карьеры можно и заработать хорошенько, если уж есть такое предложение.
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Начо нужно идти и зарабатывать деньги. Скорее всего в следующий сезон он будет просто игроком обоймы, если Милитао/Рудигер/Алаба будут в порядке
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Ответ ten Hag
Завершить карьеру легендой клуба или дополнительно получить зарплату за 10 лет карьеры?🧐
Какой легендой клуба? При всём к нему уважении, его забудут через лет 5-7 даже болельщики Реала, если не раньше. Из поколения нулевых помнят Зидана, Гути и Рауля. Двух последних уже хуже. А эти игроки явно были популярнее Начо по ходу карьеры...
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Ответ Raul Bloodworth
Под конец карьеры выпал счастливый билет.
Больше 20 лет в системе Реала, 6 лч, великие партнеры, тренеры, соперники и миллионные контракты. Да ему счастливый билет еще в детстве выпал
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