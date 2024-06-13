Начо предлагают 40 млн евро за два сезона в Саудовской Аравии

Начо Фернандес может заработать 40 миллионов евро в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что защитник « » близок к переходу в « ».

По информации Marca, 34-летнему футболисту предлагают контракт на два года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Ла Лиги Начо провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.