Начо предлагают 40 млн евро за два сезона в Саудовской Аравии
Начо Фернандес может заработать 40 миллионов евро в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что защитник «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад».
По информации Marca, 34-летнему футболисту предлагают контракт на два года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон.
В минувшем сезоне Ла Лиги Начо провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Откуда вы лезете...
Свою состоятельность быть основным цз он доказал в этом сезоне, в следующем, возможно, будет уже сложнее.
Вот и вся разница почему футболисты(пусть в большинстве своём и отработанный материал) едут играть Саудовскую Аравию. Отсутствие налогов для футболистов - это и есть причина.
Заслужил
Пусть переходит, имхо. Под конец карьеры можно и заработать хорошенько, если уж есть такое предложение.