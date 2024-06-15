«Ювентус» может арендовать Санчо, если «МЮ» будет платить ему часть зарплаты. Вингер зарабатывает 8,5 млн евро в год

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо Мэйсон Гринвуд Кристиано Джунтоли Футбол

Джейдон Санчо может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб хочет усилить состав вингерами, чтобы перейти со схемы Массимилиано Аллегри 3-5-2 на 4-2-3-1 при Тиаго Мотте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» заинтересованы в подписании Мэйсона Гринвуда. Сделку усложняют требования «Манчестер Юнайтед» – клуб хочет получить 50 миллионов евро за трансфер – и тот факт, что игрок пропустил долгий срок из-за обвинений в насилии. 

В связи с этим «Юве» начал изучить альтернативные варианты. Одним из них является подписание другого футболиста «Юнайтед» – Джейдона Санчо

Спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли рассматривает вариант с арендой 24-летнего англичанина при условии, что «МЮ» продолжит выплачивать ему часть зарплаты. Санчо зарабатывает около 8,5 миллиона евро в год. 

«Ювентус» был близок к подписанию Джейдона еще зимой, однако тогда трансфер заблокировал Массимилиано Аллегри. 

18 комментариев
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Санчо, Ди Лоренцо, Дуглас Луис...
Потенциально очень круто может усилиться Юве под ЛЧ
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Ответ Niko -_-
Может ещё сверху денег дать, и умолять, заберите пожалуйста?)
Так Ювентус делает запрос, а руководству Юнайтед уже принимать решение. Нормальная практика, что один клуб хочет сэкономить. Мяч все равно на стороне Юнайтед.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
То его продать хотят, то опять в аренду отдают, интересная логика у руководства МЮ
Они всех хотят продать. Никто не купит у них Гринвуда и Санчо за 50 млн
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То его продать хотят, то опять в аренду отдают, интересная логика у руководства МЮ
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Старушка в своём репертуаре.
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Ну то что этого хочет Ювентус не значит что этого хочет МЮ и сам Санчо
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Не пожалеть бы бабла и посадить на банку на годик, хороший урок был бы другим, а если хочет играть пускай выкупает контракт и на все 4 стороны
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Ответ мс-мешок
Старушка в своём репертуаре.
А почему бы и нет. Пока английские мешки переплачивают за всех и вся, кто то ведет адекватную трансферную политику
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Ответ Rio de Janeiro
Санчо, Ди Лоренцо, Дуглас Луис... Потенциально очень круто может усилиться Юве под ЛЧ
Нападение только не усилили. Там говорят в Саудовской Аравии появился недавно талант, уже рекорды побил, которые гнались на ним, можно его взять, забыл только как зовут
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Может ещё сверху денег дать, и умолять, заберите пожалуйста?)
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То есть в боруссию его не хотят в аренду отдавать?
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Неужели наступает время когда Юве с 3-5-2, перейдёт на другую схему.😉😗😄
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Ответ <Inter>
Они всех хотят продать. Никто не купит у них Гринвуда и Санчо за 50 млн
не ну обоих может и купят)
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