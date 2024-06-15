«Ювентус» может арендовать Санчо, если «МЮ» будет платить ему часть зарплаты. Вингер зарабатывает 8,5 млн евро в год

Джейдон Санчо может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб хочет усилить состав вингерами, чтобы перейти со схемы Массимилиано Аллегри 3-5-2 на 4-2-3-1 при Тиаго Мотте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» заинтересованы в подписании . Сделку усложняют требования « » – клуб хочет получить 50 миллионов евро за трансфер – и тот факт, что игрок пропустил долгий срок из-за обвинений в насилии.

В связи с этим «Юве» начал изучить альтернативные варианты. Одним из них является подписание другого футболиста «Юнайтед» – .

Спортивный директор итальянского клуба рассматривает вариант с арендой 24-летнего англичанина при условии, что «МЮ» продолжит выплачивать ему часть зарплаты. Санчо зарабатывает около 8,5 миллиона евро в год.

« » был близок к подписанию Джейдона еще зимой, однако тогда трансфер заблокировал Массимилиано Аллегри.