Дешам про 0:0 с Нидерландами: «Они играли более осторожно, чем обычно, а у Франции на восстановление было на 36 часов меньше»

Дидье Дешам подвел итоги матча с Нидерландами (0:0) на Евро-2024.

«Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно.

У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у наших соперников, но мы показали свой атлетизм. Мы сделали все возможное, чтобы восстановиться как можно лучше, но, слушайте...

есть Килиан, не собираемся сравнивать его с другими футболистами. У Барколя есть нужные качества, поэтому он с нами, он хорошо работает на тренировках. Но прежде он никогда не играл за сборную, а в таких матчах проявить себя непросто. Я не решился выпустить его в конце игры. Но команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться.

Канте блистает, для нас это очень хорошо. У меня в распоряжении много футболистов, способных выйти в стартовом составе, особенно в полузащите, но у есть очень интересная способность проявлять себя», – сказал главный тренер сборной Франции.

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