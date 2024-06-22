Дешам про 0:0 с Нидерландами: «Они играли более осторожно, чем обычно, а у Франции на восстановление было на 36 часов меньше»
Дидье Дешам подвел итоги матча с Нидерландами (0:0) на Евро-2024.
«Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно.
У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у наших соперников, но мы показали свой атлетизм. Мы сделали все возможное, чтобы восстановиться как можно лучше, но, слушайте...
Килиан есть Килиан, не собираемся сравнивать его с другими футболистами. У Барколя есть нужные качества, поэтому он с нами, он хорошо работает на тренировках. Но прежде он никогда не играл за сборную, а в таких матчах проявить себя непросто. Я не решился выпустить его в конце игры. Но команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться.
Канте блистает, для нас это очень хорошо. У меня в распоряжении много футболистов, способных выйти в стартовом составе, особенно в полузащите, но у Канте есть очень интересная способность проявлять себя», – сказал главный тренер сборной Франции.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Регламент, когда выходят в плейофф 6 победителей группового этапа и 2 сборные, которые заняли вторые места с лучшим показателем, выглядит куда более адекватным. В таком случае каждый матч имел бы ценность, и не важно, что после группового этапа сразу была бы 1/4 финала.
На данный момент Евро2024 - позор и полнейшее уныние, к сожалению
1/4 Италия 🇮🇹 - по пенальти
1/2 Хорватия - 2:1 победа ( два гола ЦЗ Тюрама )
Играли в Плей-офф так же, как и сейчас два матча в группе !!!
Про группу - перепутал чемпы