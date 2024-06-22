Дешам про 0:0 с Нидерландами: «Они играли более осторожно, чем обычно, а у Франции на восстановление было на 36 часов меньше»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Нголо Канте Килиан Мбаппе Брэдли Барколя Футбол

Дидье Дешам подвел итоги матча с Нидерландами (0:0) на Евро-2024.

«Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно.

У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у наших соперников, но мы показали свой атлетизм. Мы сделали все возможное, чтобы восстановиться как можно лучше, но, слушайте...

Килиан есть Килиан, не собираемся сравнивать его с другими футболистами. У Барколя есть нужные качества, поэтому он с нами, он хорошо работает на тренировках. Но прежде он никогда не играл за сборную, а в таких матчах проявить себя непросто. Я не решился выпустить его в конце игры. Но команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться.

Канте блистает, для нас это очень хорошо. У меня в распоряжении много футболистов, способных выйти в стартовом составе, особенно в полузащите, но у Канте есть очень интересная способность проявлять себя», – сказал главный тренер сборной Франции.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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41 комментарий
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погоня чиновников к увеличению количества матчей привела к тому, что на групповом этапе нам приходится наблюдать за такой позорной игрой, будто бы это не праздник, который случается раз в четыре года, а товарищеские матчи, которые совершенно никому не нужны и не интересны. Кому пришло в голову, что из группы могут выйти 3 первых места...
Регламент, когда выходят в плейофф 6 победителей группового этапа и 2 сборные, которые заняли вторые места с лучшим показателем, выглядит куда более адекватным. В таком случае каждый матч имел бы ценность, и не важно, что после группового этапа сразу была бы 1/4 финала.
На данный момент Евро2024 - позор и полнейшее уныние, к сожалению
+65
-17
+48
Ответ zls168
погоня чиновников к увеличению количества матчей привела к тому, что на групповом этапе нам приходится наблюдать за такой позорной игрой, будто бы это не праздник, который случается раз в четыре года, а товарищеские матчи, которые совершенно никому не нужны и не интересны. Кому пришло в голову, что из группы могут выйти 3 первых места... Регламент, когда выходят в плейофф 6 победителей группового этапа и 2 сборные, которые заняли вторые места с лучшим показателем, выглядит куда более адекватным. В таком случае каждый матч имел бы ценность, и не важно, что после группового этапа сразу была бы 1/4 финала. На данный момент Евро2024 - позор и полнейшее уныние, к сожалению
Как то поздно ты спохватился. Это уже 3й Евро с таким количеством участников.
+33
-2
+31
В 1998 году Франция с Дешамом в составе не катала унылые полу-договорняки вроде сегодняшнего, а билась изо всех сил (и даже больше) в каждой игре.
+25
-5
+20
Так стоп, если главная проблема, что Барколя не сыгран со сборной, то зачем он вообще его взял на Евро? Ведь если Дешам говорит, что даже на групповом этапе себя проявить непросто, то в матчах плейофф проявить себя будет ещё сложнее, то получается он его выпускать в принципе не собирается?
+16
-1
+15
Ответ bel01
В 1998 году Франция с Дешамом в составе не катала унылые полу-договорняки вроде сегодняшнего, а билась изо всех сил (и даже больше) в каждой игре.
Просто надо было слить поляков :)
+13
-2
+11
Ответ VuNePonimaete
А Рабье? Дембеле, а не Коман? Коман за 2 игры кстати и минуты на поле не получил, видимо тоже не сыгран со сборной увы. Также 2 опорника в старте это тоже топ фишка от этого гениального тренера
Коман как раз таки и вышел вместо Дембеле против Нидерландов матч ты не смотрел по ходу
+8
0
+8
Ответ VuNePonimaete
Так стоп, если главная проблема, что Барколя не сыгран со сборной, то зачем он вообще его взял на Евро? Ведь если Дешам говорит, что даже на групповом этапе себя проявить непросто, то в матчах плейофф проявить себя будет ещё сложнее, то получается он его выпускать в принципе не собирается?
Упамекано. Вот чье нахождение в этой прекрасной сборной у меня вызывает непонимание.
+6
-1
+5
Ответ 92-48
1/8 парагвай 🇵🇾 - золотой гол 1/4 Италия 🇮🇹 - по пенальти 1/2 Хорватия - 2:1 победа ( два гола ЦЗ Тюрама ) Играли в Плей-офф так же, как и сейчас два матча в группе !!!
Речь вроде шла о том ,что из группы "еле еле вышли".🤣
+5
0
+5
Ответ 92-48
Они еле еле вышли из группы и дальше все тоже было оочень сложно, особенно Хорваты..
Какой еле еле). Они все 3 матча выиграли в группе. 2 из них разгромно.
+6
-1
+5
Ответ bel01
В 1998 году Франция с Дешамом в составе не катала унылые полу-договорняки вроде сегодняшнего, а билась изо всех сил (и даже больше) в каждой игре.
Они еле еле вышли из группы и дальше все тоже было оочень сложно, особенно Хорваты..
+6
-1
+5
Ответ Men77
Какой еле еле). Они все 3 матча выиграли в группе. 2 из них разгромно.
1/8 парагвай 🇵🇾 - золотой гол
1/4 Италия 🇮🇹 - по пенальти
1/2 Хорватия - 2:1 победа ( два гола ЦЗ Тюрама )

Играли в Плей-офф так же, как и сейчас два матча в группе !!!
+3
-1
+2
Ответ Доктор Щульц
У Франции очевидная Мбаппе зависимость
Настолько сильная, что его часто не бывает видно на поле. Мбаппе сам зависимый от сильных партнеров игрок, и близко не тащер.
+5
-3
+2
Ответ Men77
Речь вроде шла о том ,что из группы "еле еле вышли".🤣
ну переобулся чувак по ходу разговора,ну чего ты начинаешь ))))
+2
0
+2
Сауигейт и Дешам уже физруки. Кто следующий?) Чувствую в плей офф количество физруков будет расти😁
+3
-1
+2
формат Евро отвратительный все-таки, видимо, следующий ЧМ будет чем-то подобным
+3
-1
+2
Ответ Вова Пупкин
За те огромные бабки которые они получают, таких разговоров, как: "у них было на 36 часов больше/меньше на восстановление", вообще быть не должно! Надо их дрюкать, чтобы они через день играли, раз получают огромные зарплаты. А уж если тяжело и устаёте, получая миллионы, то пожалуйста - на гражданке профессий много. Идите за тыщу евро дворником или мойщиком посуды. Там будет легче.
Даже если они будут играть через день, то вопрос чисто в человеческом организме, тут и период восстановления, тренировки, после восстановительный процесс и т.д. дело не в деньгах, а в загнанности топ игроков
+1
0
+1
Ответ zls168
погоня чиновников к увеличению количества матчей привела к тому, что на групповом этапе нам приходится наблюдать за такой позорной игрой, будто бы это не праздник, который случается раз в четыре года, а товарищеские матчи, которые совершенно никому не нужны и не интересны. Кому пришло в голову, что из группы могут выйти 3 первых места... Регламент, когда выходят в плейофф 6 победителей группового этапа и 2 сборные, которые заняли вторые места с лучшим показателем, выглядит куда более адекватным. В таком случае каждый матч имел бы ценность, и не важно, что после группового этапа сразу была бы 1/4 финала. На данный момент Евро2024 - позор и полнейшее уныние, к сожалению
Такой формат уже не первый год, ты в берлоге был, что-ли? Потому что прошлый Евро, с таким же форматом, считается одним из лучших по драматургии, где всё решилось в 3ий групповой этап, а не как раньше, где 3ий этап ничего уже не решал.
+1
0
+1
Ответ zls168
погоня чиновников к увеличению количества матчей привела к тому, что на групповом этапе нам приходится наблюдать за такой позорной игрой, будто бы это не праздник, который случается раз в четыре года, а товарищеские матчи, которые совершенно никому не нужны и не интересны. Кому пришло в голову, что из группы могут выйти 3 первых места... Регламент, когда выходят в плейофф 6 победителей группового этапа и 2 сборные, которые заняли вторые места с лучшим показателем, выглядит куда более адекватным. В таком случае каждый матч имел бы ценность, и не важно, что после группового этапа сразу была бы 1/4 финала. На данный момент Евро2024 - позор и полнейшее уныние, к сожалению
А чего ты хотел, если чиновники идут по простому пути - увеличению прибылей за счет расширения аудитории, а не качества продукта. И пока потребитель согласен с подобным подходом, т.е. пользуется продуктом, изменений не увидим.
+1
0
+1
У Франции очевидная Мбаппе зависимость
+2
-1
+1
Ответ bel01
В 1998 году Франция с Дешамом в составе не катала унылые полу-договорняки вроде сегодняшнего, а билась изо всех сил (и даже больше) в каждой игре.
Я попал в 2018 на единственный матч 0:0, когда эти гнилые петушары скатали договорной нуляк с датчанами. Когда эти уроды начали в центре поля тупо перекатывать мяч друг другу, без продвижения вперёд, весь лужниковский стадион разразился таким презрительным свистом, что этим клоунам, с петухом на футболке, пришлось побежать вперёд. И то, делали они это нехотя. Никогда не прощу этим французским подонкам (и датским тоже), той нулевой ничьей! По моим меркам, я огромные деньги выложил за билеты, чтобы попасть на стадион, а эти уроды тогда испортили праздник почти 100 тысячам людей, которые были на стадионе.
+1
0
+1
Ответ bel01
В 1998 году Франция с Дешамом в составе не катала унылые полу-договорняки вроде сегодняшнего, а билась изо всех сил (и даже больше) в каждой игре.
ну вообще там были откровенно стрёмные матчи, типа 1/8 с Парагваем. С Италией тоже без моментов была игра, да и с Хорватией в полуфинале повезло. Та Франция однозначно не была лучшей сборной турнира.
+1
0
+1
Ответ 92-48
Настолько уныло они играли тогда, что до сих пор непонятно, как выиграли 🏆 Про группу - перепутал чемпы
Да они вроде норм играли. Не феерили конечно. Учитывай, что они шли к своему первому чемпионству в истории, а это всегда очень тяжело. Испанцы также тяжело шли к своему первому чемпионству в 2010г.
+1
0
+1
Ответ Men77
Речь вроде шла о том ,что из группы "еле еле вышли".🤣
Настолько уныло они играли тогда, что до сих пор непонятно, как выиграли 🏆
Про группу - перепутал чемпы
+1
0
+1
Ответ Dick Advocaat
физручелло. С норм тренером Франция могла бы выиграть больше!
🤡
+6
-5
+1
За те огромные бабки которые они получают, таких разговоров, как: "у них было на 36 часов больше/меньше на восстановление", вообще быть не должно! Надо их дрюкать, чтобы они через день играли, раз получают огромные зарплаты. А уж если тяжело и устаёте, получая миллионы, то пожалуйста - на гражданке профессий много. Идите за тыщу евро дворником или мойщиком посуды. Там будет легче.
+1
0
+1
физручелло. С норм тренером Франция могла бы выиграть больше!
+6
-5
+1
Франция играла осторожней, чем соперник
0
0
0
Ответ Log in
Просто надо было слить поляков :)
время делить Польшу
+2
-2
0
Ответ VuNePonimaete
А Рабье? Дембеле, а не Коман? Коман за 2 игры кстати и минуты на поле не получил, видимо тоже не сыгран со сборной увы. Также 2 опорника в старте это тоже топ фишка от этого гениального тренера
Коман вышел вчера
0
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Ответ Fendiman
Коман как раз таки и вышел вместо Дембеле против Нидерландов матч ты не смотрел по ходу
Да, я вырубил после перерыва)
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