Канте признан лучшим в матче Нидерланды – Франция. Только у Нголо две награды на Евро-2024

Объявлен лучший игрок матча Нидерланды – Франция.

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил французский хавбек . Он не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 93% и пробежал 11 километров (максимальная скорость – 33,3 км/ч).

Игра завершилась вничью – 0:0.

Канте стал первым футболистом на Евро-2024 с двумя призами лучшему игроку матча. После встречи с Австрией (1:0) он тоже получил эту награду.

Фото: uefa.com

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