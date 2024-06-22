Канте признан лучшим в матче Нидерланды – Франция. Только у Нголо две награды на Евро-2024

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу рейтинги Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Футбол

Объявлен лучший игрок матча Нидерланды – Франция.

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил французский хавбек Нголо Канте. Он не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 93% и пробежал 11 километров (максимальная скорость – 33,3 км/ч).

Игра завершилась вничью – 0:0.

Канте стал первым футболистом на Евро-2024 с двумя призами лучшему игроку матча. После встречи с Австрией (1:0) он тоже получил эту награду.

Фото: uefa.com

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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33 комментария
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Лютый топ .
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Пока что лучший игрок ЕВРО. Легенда легенд
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Ответ JuVero
Такими темпами ЗМ возьмёт, как Месська))
Так Канте оскорбить надо еще умудриться))
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У Канте было больше всего касаний в штрафной соперника среди французов, и это при том что он играл опорника.
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Ответ Groondler
до сих пор гадаю, почему топ-клубы не брали его, и так легко отпустили в пустыню
Стал травматичным. Сейчас он здоров и в форме, но в свои последние сезоны в Челси много пропускал матчей.
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Ответ Кузя Гитарист
Лютый топ .
до сих пор гадаю, почему топ-клубы не брали его, и так легко отпустили в пустыню
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Опорники Канте и Чуамени - лучшие у Франции в этом матче.
У Голландии - Хави Симмонс, самый активный, и едва не забивший.
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Ответ Groondler
до сих пор гадаю, почему топ-клубы не брали его, и так легко отпустили в пустыню
сам ушел наверно, все таки ему никто такую зп как в пустыне не платил бы
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Какой же он шикарный игрок, когда здоров и в форме.
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Канте вновь лучший, стабильность признак мастерства!!!
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Маленькая машина
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Символично. 0:0, лучший игрок опорник. Канте конечно красавчик.
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Но ведь чемпионат пустыни дно или нет?
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Ответ che kaif
Огромная камера не только у Вив))
Реклама vivo на фоне, наверно связано и фото
vivo X100 Pro
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Ответ пенис лукаку
На смартфон Vivo фоткается? Огромная камера выглядит ужастно
Огромная камера не только у Вив))
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Ответ che kaif
Камавинги Чаумени в пыль не попадают сколько пашет Канте
Всегда вызывало недоумение в людях вот эта манера якобы возвышать одного человека, попутно унижая другого, о ком даже и речи не было. Ну вот неужели никак нельзя без этого?
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Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Ситроян?
Жук трансформер
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Ответ kowadu2
Очень хорош был и Гризман, всю игру склеивал.
Запорол два 100%-ных момента, ога
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Ответ Groondler
до сих пор гадаю, почему топ-клубы не брали его, и так легко отпустили в пустыню
Невезло с травмами в конце игры за Челси + шикарнйый контракт в мусульманской стране под конец карьеры
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Крутой игрок , очень рад видеть его снова в топ матчах .
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Неверно. Лучший-судья
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как? он же играет в верблюжьем чемпионате по мнению мессибоев🤡 представляю их подрыв
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Очень хорош был и Гризман, всю игру склеивал.
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Тчуамени по-моему лучший, очень хорошо сыграл тем более после травмы
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Не зря Раньери окрестил его осьминогом
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