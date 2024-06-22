Канте признан лучшим в матче Нидерланды – Франция. Только у Нголо две награды на Евро-2024
Объявлен лучший игрок матча Нидерланды – Франция.
По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил французский хавбек Нголо Канте. Он не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 93% и пробежал 11 километров (максимальная скорость – 33,3 км/ч).
Игра завершилась вничью – 0:0.
Канте стал первым футболистом на Евро-2024 с двумя призами лучшему игроку матча. После встречи с Австрией (1:0) он тоже получил эту награду.
Фото: uefa.com
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