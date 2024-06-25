Нидерланды — Австрия, 25.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

25 июня в Берлине пройдет матч третьего тура чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Австрии. В группе D Франция и Нидерланды имеют по четыре очка и практически гарантировали себе выход в плей-офф. На счету у австрийцев три очка, они сохраняют шансы на выход следующую стадию и с третьего, и со второго места. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Нидерландов

Нидерланды являются одним из фаворитов чемпионата Европы – многие аналитики сходятся во мнении, что именно Нидерланды дойдут до более глубоких стадий плей-офф. Они показывают хороший футбол, аккуратно играют в пас и практически не допускают грубых ошибок на поле. Состав подобран сильный, а значит и игра против австрийцев должна пройти без эксцессов. Но, как известно, в футболе частенько случаются сюрпризы и неожиданности.

На этом фоне не самая убедительная игра в первом туре хоть и закончилась победой, не смогла убедить зрителей в высоком уровне команды. А вот во втором туре Нидерланды провели очень сильную игру против Франции, которая закончилась ничейным счетом. Обе сборной продемонстрировали очень высокий уровень, доказав, что не зря входят в число фаворитов турнира.

По ходу турнира голландцы демонстрируют, что обновленная сборная не просто так претендует на главный европейский трофей. Перед турниром они сыграли четыре товарищеских матча, проиграв только один из них – против Германии. Матч во вторник станет для них последней проверкой перед стадией плей-офф, в которую они просто обязаны выходить.

Сборная Австрии

Учитывая, как сформировалась группа D, Австрия рассматривалась исключительно как команда, которая должна легко занимать третье место – первые два практически автоматом были отданы Франции и Нидерландам. И действительно: по-настоящему важный матч против Польши Австрия выиграла, а вот французам проиграла. Теперь им предстоит сразиться с голландцами.

В первом туре сборная Австрии встретилась с одним из фаворитов турнира – Францией и матч этот проиграла со счетом 1:0. Многие аналитики позитивно восприняли этот результат – австрийцы смогли навязать соперничество французам. В матче против Польши они и вовсе умудрились задоминировать оппонента, что вообще редко случается на этом турнире, одержав победу со счетом 3:1.

В целом уровень Австрии на Евро соответствует ожиданиям. В обоих матчах они не допускали серьезных ошибок и успешно демонстрировали свои сильные стороны. В рамках подготовки к турниру они сыграли четыре товарищеских матча, три из которых выиграли и лишь один проиграл – сборной Швейцарии. Во вторник им предстоит приложить огромные усилия, чтобы не проиграть голландцам.

Коэффициенты

Как и ожидалось, букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Нидерландов – коэффициент на их победу составляет от 2,29 до 2,41. Ожидается, что в игре будет забито немало голов.

Букмекерская контора 1 X 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ2,5 ТБ2,5 Winline 2,29 3,30 3,45 1,59 2,33 2,06 1,81 Fonbet 2,35 3,05 3,50 1,60 2,35 2.05 1,80 Лига Ставок 2,26 3,35 3,45 1,59 2,32 1,99 1,80 Pari 2,35 3,05 3,50 1,60 2,35 1,95 1,88 Олимп 2,29 3,30 3,45 1,63 2,32 2,02 1,82 BetBoom 2,41 2,96 3,57 1,61 2,35 1,97 1,87 МарафонБет 2,25 3,42 3,34 1,61 2,35 1,95 1,87

Игра между Нидерландами и Австрией должна стать одной из самых интересных в группе D: голландцам очень не хочется проигрывать, а австрийцам очень хочется выйти на второе место (или даже на первое, тут уже все зависит от французов и поляков), чтобы максимально обезопасить свой выход в плей-офф. Уже во вторник мы узнаем, чем закончится сражение между двумя сборными.

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