Сборная Нидерландов – сборная Австрии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 25 июня

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Во вторник, 25 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Австрии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).

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Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Австрии

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Сборная Нидерландов: все новости

Сборная Австрии: все новости

Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости

Последние матчи сборная Нидерландов

Последние матчи сборная Австрии

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