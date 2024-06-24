Сборная Нидерландов – сборная Австрии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 25 июня
Во вторник, 25 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Австрии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпияштадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Австрии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Сборная Нидерландов: все новости
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Нидерландов
- Нидерланды – Франция : 0 – 0
- Польша – Нидерланды : 0 – 0
- Нидерланды – Исландия : 0 – 0
- Нидерланды – Канада : 0 – 0
- Германия – Нидерланды : 2 – 1
Последние матчи сборная Австрии
- Польша – Австрия : 0 – 0
- Австрия – Франция : 0 – 0
- Швейцария – Австрия : 0 – 0
- Австрия – Сербия : 0 – 0
- Австрия – Турция : 6 – 1
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