Нидерланды — Австрия, 25.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

25 июня сборные Нидерландов и Австрии проведут заключительный матч группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы D пройдет в Берлине на Олимпийском стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3.

Нидерланды

В стартовом туре чемпионата Европы Нидерланды не без труда обыграли Польшу со счетом 2:1. При этом победа получилась волевой, так как поляки забили первыми: на 16- минуте Адам Букса выиграл верховую борьбу и пробил в угол ворот.

Голландцы отыгрались через тринадцать минут после хорошего удара полузащитника «Ливерпуля» Коди Гакпо, который в итоге был признан лучшим игроком матча.

Победу голландцам принес Ваут Вегорст на 82-й минуте. Удивительно, что нападающий немецкого «Хоффенхайма» появился на поле двумя минутами ранее, но хорошо сориентировался в штрафной площади поляков, забив самый быстрый гол после выхода на замену в истории своей сборной.

Еще одним рекордсменом стал голкипер Нидерландов Барт Вербрюгген. Футболист английского «Брайтона» в 21 год стал самым молодым вратарем в истории чемпионатов Европы.

Главный тренер «оранжевых» Роналд Куман после матча сказал, что счет не отражает происходившего на поле, его команда должна была выигрывать гораздо крупнее, но его футболистов подводила реализация.

Во втором туре состоялся один из самых статусных матчей всего группового этапа Нидерланды — Франция. Команды играли в одной отборочной группе чемпионата континента, и тогда оба раза французы были сильнее. Причем в матче в Париже команда Дидье Дешама разгромила оппонентов со счетом 4:0. Это был первый матч после возвращения на тренерский мостик сборной Роналда Кумана, который получился хуже не придумаешь.

Памятуя об этом, голландцы постарались надежно сыграть в обороне. И в целом у них это получилось — встреча завершилась нулевой ничьей. Хотя два убойных момента у ворот Вербрюггена все-таки случились: оба раза на ударной позиции оказывался Антуан Гризманн, но в обоих случаях ему не хватило везения.

Задача голландцев еще была облегчена тем ,что в матче не смог принять участие Килиан Мбаппе, который в матче первого тура с Австрией сломал нос и ко второй игре на турнире еще не успел восстановиться.

Голландцы даже были близки к тому, чтобы выиграть, но гол Хави Симонса, который играл на домашнем для себя стадионе, так как выступает за немецкий «РБ Лейпциг», был отменен из-за офсайда его партнера по команде Дензела Думфриса.

Как итог — первая с 2004 года в противостоянии этих двух сборных нулевая ничья, которая оставила Нидерланды на первом месте в группе за счет большего количества забитых мячей.

Австрия

Австрия попала в очень тяжелую группу на чемпионате Европы. В квартете D есть два явных фаворита на первые два места — Франция и Нидерланды. Плюс крепкая Польша, с которой команде Ральфа Рангника аналитики и прогнозировали борьбу за третью позицию в группе, которое при удачных раскладах может вывести в плей-офф.

В стартовом матче Евро Австрия встречалась с вице-чемпионами мира французами. Встреча завершилась для австрийцев минимальным поражением, а единственный гол в этом матче забил защитник Максимилиан Вебер в свои ворота.

При этом команда Рангика оставила очень приятное впечатление в игре с французами. Австрийцы здорово прессинговали на половине поля «трехцветных» и агрессивно действовали без мяча, став самой отбирающей командой первого тура группового этапа чемпионата Европы. При определенном стечении обстоятельств и удачи Австрия вполне могла и спастись в этом матче.

После поражения от Франции Австрию ждала игра с Польшей, которая тоже уступила в первом матче голландцам со счетом 1:2.

Австрийцы лучше начали эту встречу и уже на 9-й минуте открыли счет — Гернот Траунер подключился к атаке и головой поразил верхний угол ворот поляков.

Однако еще до перерыва Польша отыгралась: Кшиштоф Пентек оказался самым расторопным в штрафной площади австрийцев и сравнял счет.

Ничья в этом матче не устраивала обе стороны, поэтому второй тайм оказался более открытым. Поляки были вынуждены бросить в бой свою главную звезду Роберта Левандовски, который не до конца долечился после травмы, но в трудный момент все-таки должен был выйти на помощь.

В такой игре лучше сработали австрийцы. На 66-й минуте Кристоф Баумгартнер вывел свою команду вперед, хорошо пробив с линии штрафной.

На 78-й минуте вопросы о победителе были сняты: ветеран сборной Австрии Марко Арнаутович реализовал пенальти, который заработал Марсель Забитцер.

Набрав первые три очка, Австрия сохранила хорошие шансы на участие в плей-офф, а поляки ограничатся на Евро тремя играми.

Прогноз на матч

Букмекерская компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч третьего тура группового этапа:

победа Нидерландов — 2.29

ничья — 3.30

победа Австрии — 3.45

Обе команды хорошо себя зарекомендовали на чемпионате Европы и, безусловно, заслуживают прохода в ⅛ финала. Ничейный исход в этом матче практически гарантирует выход в плей-офф сразу обеим сборным, поэтому вряд ли команды будут рисковать и идти в атаку большими силами.

Поэтому можно поставить на ТМ 3 за 1.63.

Также можно рискнуть и поставить на то, что Австрия как минимум не проиграет в заключительном туре группового этапа. На Х2 предлагается коэффициент 1.69.

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