«Байер» не будет торговаться с «Барселоной» по Фримпонгу – придется платить 40 млн евро. Подписать защитника просит Флик
«Барселона» не сможет купить Джереми Фримпонга дешевле 40 млн евро.
Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик просит руководство купить защитника «Байера», однако проблема заключается в том, что леверкузенцы не собираются торговаться.
Контракт нидерландца с его нынешней командой содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, и чемпионы Германии не готовы идти ни на какие уступки, даже если речь об одном миллионе евро.
В Бундеслиге-2023/24 Фримпонг провел 31 матч и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Барселона как обычно, наверное за пару килограмм апельсинов хотела его забрать)
Ферран, имхо, однозначно на трансфер. Все возможные авансы он разбазарил и даже невозможные. Он не уровень топ-клуба и это надо признать. Он медленный, он деревянный, он мазила.
Кунде просится в центр и не хочет играть справа. Это не его родная позиция. Походу позицию правого заща затыкали Араухо во всех важных матчах.
Как раз-таки Фримпонг там не помешает.