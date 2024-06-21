«Байер» не будет торговаться с «Барселоной» по Фримпонгу – придется платить 40 млн евро. Подписать защитника просит Флик

«Барселона» не сможет купить Джереми Фримпонга дешевле 40 млн евро.

Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонцев просит руководство купить защитника « », однако проблема заключается в том, что леверкузенцы не собираются торговаться.

Контракт нидерландца с его нынешней командой содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, и чемпионы Германии не готовы идти ни на какие уступки, даже если речь об одном миллионе евро.

В Бундеслиге-2023/24 провел 31 матч и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?