«Байер» не будет торговаться с «Барселоной» по Фримпонгу – придется платить 40 млн евро. Подписать защитника просит Флик

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Джереми Фримпонг деньги Футбол

«Барселона» не сможет купить Джереми Фримпонга дешевле 40 млн евро.

Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик просит руководство купить защитника «Байера», однако проблема заключается в том, что леверкузенцы не собираются торговаться.

Контракт нидерландца с его нынешней командой содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, и чемпионы Германии не готовы идти ни на какие уступки, даже если речь об одном миллионе евро.

В Бундеслиге-2023/24 Фримпонг провел 31 матч и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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42 комментария
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Так даже 40 млн это даром за такого молодого таланта
+81
0
+81
Ну хоть рассрочка то будет? На 10 лет, по братски.
+61
-7
+54
Ответ barsafun
Комментарий удален модератором
У тебя ник вообще унижение достоинства и что?
+42
-6
+36
Барселона может предложить только рычаг подергать. Откуда у них 40 лямов то😀
+36
-6
+30
Ответ Vladimir Zinkov
Комментарий удален пользователем
Причем тут мудрик и причем тут Бавария?)
+15
0
+15
Ответ samatzakirzyanov
Зачем торговаться? 40 млн за него - это ничто. А вот попробовать спихнуть Фати в Байер, чтобы снизить цену, можно. Хотя может предложить Фати Атлетику в обмен на Нико с доплатой Барсы +-40 млн.
У Фати разве есть баскские корни? Без этого в Бильбао вход закрыт.
+14
-2
+12
а 40-не мало за него?
+8
0
+8
Не знаю, на сколько целесообразно Барсе в её нынешних условиях покупать латераля на тот фланг где есть сильный вингер. Логичнее потратиться на Уильямса что бы равноценно заработали оба фланга (см. Испания-Италия).
+5
0
+5
Ответ Trey4rch
Чет это не помешало в одно время появится там румыну, ангольцу да и братья уильямсы никакие не баски
что-то я не помню румына в Атлетике, а Уильямсы родились в Бильбао, поэтому на них запрет не распространяется
+5
0
+5
Ну откуда у нашей Барсы такие деньги, пусть Фримпонг выкупать сам себя(((
+8
-4
+4
Забавно, 40 лямов копейки за одного из лучших игроков прошлого сезона, а эти еще и торгуются. Совсем бомжи?
+4
0
+4
Может сойдемся на аккауте спотифай?
+4
-2
+2
Ценник адекватный, особенно в свете последнего сезона.
Барселона как обычно, наверное за пару килограмм апельсинов хотела его забрать)
+2
0
+2
Ответ Trey4rch
Чет это не помешало в одно время появится там румыну, ангольцу да и братья уильямсы никакие не баски
Эти родились и выросли среди басков. А что за румын и анголец играли за Атлетик.
+1
0
+1
Странно, что с такими мизерными отступными его до сих по никто не забрал 🤔 Или сам не особо хочет нынче уходить и ещё сезон при Алонсо поиграет.
+1
0
+1
Мало ли чего хочет Флик, рычагов нет на Фримпонга
+2
-1
+1
Ответ brno2020
В новости полнейшее отсутствие логики. На правый фланг? А куда именно? В смысле, а куда девать Кунде, Канселу и Ямаля, Феррана с Рафиньей? Все профильные по правому флангу. Туда ещё и Фримпонга? А Ханси точно согласился работать с теми кто есть?
Рафинья как бы не защитник. Ямаль тоже. Канселу, я надеюсь, выкупать не будут, да и Сити его отдает за еще большие деньги, нежели 40 лямов. Канселу - это провал.
Ферран, имхо, однозначно на трансфер. Все возможные авансы он разбазарил и даже невозможные. Он не уровень топ-клуба и это надо признать. Он медленный, он деревянный, он мазила.
Кунде просится в центр и не хочет играть справа. Это не его родная позиция. Походу позицию правого заща затыкали Араухо во всех важных матчах.
Как раз-таки Фримпонг там не помешает.
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Ответ superbro
Может сойдемся на аккауте спотифай?
если без впн, давай
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Ответ samatzakirzyanov
Зачем торговаться? 40 млн за него - это ничто. А вот попробовать спихнуть Фати в Байер, чтобы снизить цену, можно. Хотя может предложить Фати Атлетику в обмен на Нико с доплатой Барсы +-40 млн.
Боюсь что текущий Фати не стоит выше двадцатки, а Нико подороже будет
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Ответ katalonec.uz
Причем тут мудрик и причем тут Бавария?)
Блин после работы спутал Баварию с Барса, всех кого оскорбил искренне прошу меня простить , больше не поаторится.
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Ответ Vladimir Zinkov
Комментарий удален пользователем
С каких пор 70+30 за Мудрика или 100 за Антони это норм? Часто слышу что это оверпрайс
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Ответ Рашпель793
Странно, что с такими мизерными отступными его до сих по никто не забрал 🤔 Или сам не особо хочет нынче уходить и ещё сезон при Алонсо поиграет.
он не защитник, а вингер второй анхелиньо ветер в обороне будет гулять, гримальдо и кукурелья тоже чем то похоже не совсем профильные защитники
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Ответ katalonec.uz
Так даже 40 млн это даром за такого молодого таланта
Комментарий удален пользователем
Ответ кирилл
а 40-не мало за него?
Что такое отступные слыхал?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Однообразные шутки! А ничего, что Барселона третья в мире по доходам и закрыла год с 800 миллионами. Она не может тратить деньги из за дурного Тебаса. Дело не в том, что нет денег! Дело в том, что она не может их тратить как хочет.
😂 то есть расходов у Барселоны нет? Только доходы?😂 наверное и долга более 1 миллиарда нет? А еще кредит на стадион 1,5 миллиарда😂
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Ответ Евгений Сидоров
Ну хоть рассрочка то будет? На 10 лет, по братски.
В рублях
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Ответ Евгений Сидоров
Ну хоть рассрочка то будет? На 10 лет, по братски.
Комментарий удален модератором
Деку с Лапортой: А мы собираемся покупать Фримпонга? И уже торгуемся? Офигеть новость...
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Перспектива взять Фримпонга и Нико Уильямса за 100 млн прекрасна, нужно найти деньги на это, продав Араухо например
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в Реал?
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