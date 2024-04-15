Фримпонг – журналисту после чемпионства «Байера»: «Я подошел, чтобы спрятаться от Алонсо и Тапсоба! Они пытались меня облить. Все это кажется нереальным, нет слов»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Джереми Фримпонг Эдмонд Тапсоба Футбол

Джереми Фримпонг дал интервью после чемпионства «Байера».

Вчера леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда гарантировала себе итоговое 1-е место за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

«Невероятно. Это до сих пор кажется нереальным, я пока не осознал, у меня нет слов.

Сегодняшний день был особенным для нас, поскольку мы знали, что победа принесет нам чемпионство. Это дало нам дополнительную мотивацию, и тренеру (Хаби Алонсо – Sports) даже не пришлось произносить речь, потому что мы все были воодушевлены. Мы сделали свою работу и стали чемпионами Бундеслиги, что я могу сказать?

Все наслаждаются. Тренер пытался меня облить, Эдмонд Тапсоба пытался меня облить. Я пришел сюда, чтобы спрятаться!» – рассказал защитник «Байера».

«Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории🍻

Алонсо облили пивом на пресс-конференции игроки «Байера», празднуя победу в чемпионате Германии

Фримпонг потроллил «Арсенал», празднуя чемпионство «Байера» с Джакой: «Гранит, скажи им, что мы выиграли лигу! Ты перешел из «Арсенала» и выиграл здесь!»

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1 комментарий
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Полагаю уйти от обливания ему не удастся. Байер красавцы. Из топ чемпионатов первые досрочно завоевали чемпионство.
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