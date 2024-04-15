Фримпонг – журналисту после чемпионства «Байера»: «Я подошел, чтобы спрятаться от Алонсо и Тапсоба! Они пытались меня облить. Все это кажется нереальным, нет слов»

Джереми Фримпонг дал интервью после чемпионства «Байера».

Вчера леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда гарантировала себе итоговое 1-е место за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

«Невероятно. Это до сих пор кажется нереальным, я пока не осознал, у меня нет слов.

Сегодняшний день был особенным для нас, поскольку мы знали, что победа принесет нам чемпионство. Это дало нам дополнительную мотивацию, и тренеру ( – Sports) даже не пришлось произносить речь, потому что мы все были воодушевлены. Мы сделали свою работу и стали чемпионами Бундеслиги, что я могу сказать?

Все наслаждаются. Тренер пытался меня облить, пытался меня облить. Я пришел сюда, чтобы спрятаться!» – рассказал защитник «Байера».

«Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории🍻

Алонсо облили пивом на пресс-конференции игроки «Байера», празднуя победу в чемпионате Германии

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