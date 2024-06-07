Фримпонг – лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Уокер – 2-й, Трент – 3-й, Канселу – 8-й
Джереми Фримпонг признан лучшим правым защитником мира.
Футболист «Байера» возглавил список сильнейших на своей позиции, составленный FourFourTwo.
В десятку попали:
1. Джереми Фримпонг, «Байер».
2. Кайл Уокер, «Манчестер Сити».
3. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль».
4. Ашраф Хакими, «ПСЖ».
5. Бен Уайт, «Арсенал».
6. Йозуа Киммих, «Бавария».
7. Дензел Думфрис, «Интер».
8. Жоау Канселу, «Барселона».
9. Педро Порро, «Тоттенхэм».
10. Киран Триппьер, «Ньюкасл».
Хотя пора переставать удивляться этим рейтингам. Такое чувство, что специально народ позлить хотят.
Эти в 442 футбол вообще смотрят?