Фримпонг – лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Уокер – 2-й, Трент – 3-й, Канселу – 8-й

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Джереми Фримпонг признан лучшим правым защитником мира.

Футболист «Байера» возглавил список сильнейших на своей позиции, составленный FourFourTwo.

В десятку попали:

1. Джереми Фримпонг, «Байер».

2. Кайл Уокер, «Манчестер Сити».

3. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль».

4. Ашраф Хакими, «ПСЖ».

5. Бен Уайт, «Арсенал».

6. Йозуа Киммих, «Бавария».

7. Дензел Думфрис, «Интер».

8. Жоау Канселу, «Барселона».

9. Педро Порро, «Тоттенхэм».

10. Киран Триппьер, «Ньюкасл».

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12 комментариев
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Если это издание будет делать рекламу, то стоит писать так: самые наркоманские рейтинги только у нас, вы будете долго смеяться
+8
-1
+7
Карвахаль где???
Хотя пора переставать удивляться этим рейтингам. Такое чувство, что специально народ позлить хотят.
+7
-1
+6
Канселу, отыгравший почти весь сезон слева, внезапно в топе правых защитников.
Эти в 442 футбол вообще смотрят?
+6
-1
+5
Карвахаля нет и в десятке (!!!)..всё что нужно знать о ФФТ😂
+2
-1
+1
Когда у них закончатся рейтинги ?
+1
0
+1
Чивойто я Бисяку не вижу нигде. Может он в списках супертопов, где такие списки составляют?
+1
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😂🤣
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Фримпонга как правого защитника можно воспринимать с очень большой натяжкой. Обороняется он ужасно
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Уокер и Уайт лучшие.
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