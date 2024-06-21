Виталий Калешин: «Не согласен с Мостовым: «Я играл, я все знаю». С 1-й лекции ощущение, что я в футбол не играл. Без обучения хорошего результата не достичь, поэтому Семак, Игнашевич учились»
Виталий Калешин отметил важность прохождения тренерских курсов перед работой.
– После того, как отучились на тренера, поменялось отношение к каким-то моментам в прошлом? Стали лучше понимать своих тренеров?
– Да, конечно. Раньше приходил, полтора часа потренировался и поехал домой. А отучившись, я понял, что это колоссальный труд и неимоверная работа, связанная не только с футболом, но и с административными моментами.
Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я все знаю». Нет, это не так.
С первой лекции складывалось ощущение, что я в футбол не играл. Мы сейчас не говорим про тактические моменты – там рассказывали и то, как выстроить тренировочный процесс, и про психологию.
Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: Семак, Игнашевич, Березуцкие. Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно, – отметил бывший защитник «Рубина».
1) Мало просто играть в футбол, надо играть в футбол на самом высоком уровне;
2) Надо провести в футболе всю жизнь.
Одно дело ты умеешь играть в футбол, другое дело учить этому других.
Это как самому знать математику и учить математике других.
Мне довелось сталкиваться с многими крутыми программистами. Да они были крутыми программистами, но при этом объяснить кому-то что-то в программировании не могли от слова совсем.
С футболом также. Ты можешь играть в футбол на уровне "бог", но при этом не можешь объяснить игроку или игрокам, как играть. Это разное.
Тренер - это педагог, учитель. А не просто игрок. И Мостовой этого понять не то чтобы не может, а не хочет. А это значительно хуже
Не больше, не меньше 😀
Похоже, теперь ему звонят, чтобы опубликовать очередной его бред, и он с удовольствием отвечает, возможно, даже, зарабатывает на этом.
А мы с вами поддерживаем этот МостоВОЙ, отписываясь под каждым комментарием, с ним связанным, что и со мной случилось только что)(
-- Ах ты бродяга, смертный прыщ! Негодяй, сукин сын, прелюбодей несчастный! У, хулиганство!
Но исходя из ресурса Балтика например играла гораздо приятнее , блевотного футбола Зенита при Семаке