Виталий Калешин: «Не согласен с Мостовым: «Я играл, я все знаю». С 1-й лекции ощущение, что я в футбол не играл. Без обучения хорошего результата не достичь, поэтому Семак, Игнашевич учились»

Теги Зенит Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Виталий Калешин Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Виталий Калешин отметил важность прохождения тренерских курсов перед работой.

– После того, как отучились на тренера, поменялось отношение к каким-то моментам в прошлом? Стали лучше понимать своих тренеров?

– Да, конечно. Раньше приходил, полтора часа потренировался и поехал домой. А отучившись, я понял, что это колоссальный труд и неимоверная работа, связанная не только с футболом, но и с административными моментами.

Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я все знаю». Нет, это не так.

С первой лекции складывалось ощущение, что я в футбол не играл. Мы сейчас не говорим про тактические моменты – там рассказывали и то, как выстроить тренировочный процесс, и про психологию.

Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: Семак, Игнашевич, Березуцкие. Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно, – отметил бывший защитник «Рубина».

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48 комментариев
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Калешин плохо изучил Мостового, отвечаем:
1) Мало просто играть в футбол, надо играть в футбол на самом высоком уровне;
2) Надо провести в футболе всю жизнь.
+125
-4
+121
Ответ Евгений Сидоров
Сколько кстати там у Мостового лет на высоком уровне накапало? Было 20, потом 30. Дошло до 40ка или ещё рано?
Когда Мостовой выходил играть во двор, уровень двора сразу становился высоким
+72
0
+72
Слова Калешина - слова умного человека. Ведь только глупец может кричать, что он всё знает и всё умеет.
+66
-3
+63
Ответ BT
Калешин плохо изучил Мостового, отвечаем: 1) Мало просто играть в футбол, надо играть в футбол на самом высоком уровне; 2) Надо провести в футболе всю жизнь.
Сколько кстати там у Мостового лет на высоком уровне накапало? Было 20, потом 30. Дошло до 40ка или ещё рано?
+33
-2
+31
Тренер - учит играть в футбол. Мостовой в силу своей скудоумности и запредельного Эго понять не может разницы.

Одно дело ты умеешь играть в футбол, другое дело учить этому других.

Это как самому знать математику и учить математике других.

Мне довелось сталкиваться с многими крутыми программистами. Да они были крутыми программистами, но при этом объяснить кому-то что-то в программировании не могли от слова совсем.

С футболом также. Ты можешь играть в футбол на уровне "бог", но при этом не можешь объяснить игроку или игрокам, как играть. Это разное.

Тренер - это педагог, учитель. А не просто игрок. И Мостовой этого понять не то чтобы не может, а не хочет. А это значительно хуже
+25
-2
+23
Ответ Антон Романов
Тренер - учит играть в футбол. Мостовой в силу своей скудоумности и запредельного Эго понять не может разницы. Одно дело ты умеешь играть в футбол, другое дело учить этому других. Это как самому знать математику и учить математике других. Мне довелось сталкиваться с многими крутыми программистами. Да они были крутыми программистами, но при этом объяснить кому-то что-то в программировании не могли от слова совсем. С футболом также. Ты можешь играть в футбол на уровне "бог", но при этом не можешь объяснить игроку или игрокам, как играть. Это разное. Тренер - это педагог, учитель. А не просто игрок. И Мостовой этого понять не то чтобы не может, а не хочет. А это значительно хуже
Да Мостовой - просто, мягко говоря, очень недалекий человек. Великие тренеры Эленио Эррера и Витторио Поццо никогда не играли в футбол на высоком уровне, Бошко Симонович, сделавший Югославию полуфиналистом ЧМ, был архитектором, Моуринью - переводчиком, Нодар Ахалкаци всю карьеру провел в низших лигах, Слуцкий закончил карьеру игрока, не начав. Тренер синхронисток Покровская, которая собрала тонны золота на всех уровнях, вообще из художественной гимнастики (я даже не знаю, умеет ли она плавать). А этот все про чеканку и великий игровой опыт талдычит
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Сейчас выйдет Всея Руси, проснется и пояснит, что он не прав)
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Царь на это скажет: "Там, где Калеша учился, я преподавал!"
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+6
Ответ Дмитрий Агалаков
Слова Калешина - слова умного человека. Ведь только глупец может кричать, что он всё знает и всё умеет.
Что впрочем вовсе не означает, что Калешин умный человек )
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+4
Ответ BT
Калешин плохо изучил Мостового, отвечаем: 1) Мало просто играть в футбол, надо играть в футбол на самом высоком уровне; 2) Надо провести в футболе всю жизнь.
И чеканить как царь!
Не больше, не меньше 😀
+4
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+4
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
))) он Барселону обыгрывал,2 раза чемпионом России был! По твоей логике Акинфеев мертвый,0 голов за сборную 🐽🐽🐽
+4
0
+4
Ответ old folk
Когда Мостовой выходил играть во двор, уровень двора сразу становился высоким
Когда физрук и трудовик не бухают,школа-автоматически считается гимназией)))
+3
0
+3
Господи, неужели кто-то всерьёз воспринимает нынешнего Мостового..
+3
0
+3
Ты сколько начеканишь, Витя?
+2
0
+2
Если показать ум Мостового на графике,то он будет выглядеть как контур перевернутой горы
+2
0
+2
Понимание приходит не ко всем.
+2
0
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Помнится, Мостовой говорил о том, что ему не дозвонились, когда хотели куда-то пригласить.
Похоже, теперь ему звонят, чтобы опубликовать очередной его бред, и он с удовольствием отвечает, возможно, даже, зарабатывает на этом.
А мы с вами поддерживаем этот МостоВОЙ, отписываясь под каждым комментарием, с ним связанным, что и со мной случилось только что)(
+2
0
+2
Мостовой ему ответит как настоящий царь:

-- Ах ты бродяга, смертный прыщ! Негодяй, сукин сын, прелюбодей несчастный! У, хулиганство!
+8
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+2
Нужно срочно звонить Сане и спросить, что он об этом думает. Не время отдыхать!!!
+3
-1
+2
Ответ Nogoi89
То, что Семак и Игнашевич учились это хорошо, и хорошими футболистами были оба, это факт. Но, результаты Семака и Игнашевича слишком разные, чтобы в этом контексте приводить его в пример.
У них и команды слишком разные

Но исходя из ресурса Балтика например играла гораздо приятнее , блевотного футбола Зенита при Семаке
+3
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+1
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Молодец, приплёл
+1
0
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Ответ BT
Калешин плохо изучил Мостового, отвечаем: 1) Мало просто играть в футбол, надо играть в футбол на самом высоком уровне; 2) Надо провести в футболе всю жизнь.
3) уметь чеканить мяч ещё
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Ответ Евгений Сидоров
Сколько кстати там у Мостового лет на высоком уровне накапало? Было 20, потом 30. Дошло до 40ка или ещё рано?
Недавно сказал, 30. Пока до 40 не дошел.
+1
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Наконец-то хоть кто-то попытался объяснить мостовому что быть футболистом и быть тренером разные профессии
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Чеканить просто не умеет, вот и оправдывается
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вот это он зря накинул щас, для мостового инфоповод на пару лет вперед, как грицца, "не тронь г..но, вонять не будет"
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если мне не изменяет память, карпин тоже в первые годы тренерства обучение считал формальностью. даже кажется называл лицензию бумажкой.
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Ответ Alex1104
Понимание приходит не ко всем.
"Понимание приходит с опытом", помните эту рекламу?
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Ответ Юрий Кечко
У них и команды слишком разные Но исходя из ресурса Балтика например играла гораздо приятнее , блевотного футбола Зенита при Семаке
Семак и Уфу в еврокубки выводил. И Зенит по статистике стабильно одна из первых команд по правам, голам, владению. Сразу видно, что ты сидишь либо поверхностно, либо ведомый, с чьих-то слов. Но, справедливости ради, этой весной шестикратного чемпиона лихорадило, но ничего, Семак и эти трудности прошёл.
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Ответ Kostik Strk
Я согласен, что обучение всегда на пользу, но справедливости ради, что там за профессора обучают тренерской профессии и почему они неизвестны и не берут 10 лч подряд? Каким-то инфоцыганством пахнет Но это, лично мое, дилетантское мнение
В целом такое же, как до эпохи вар нельзя было посмотреть судье кадры с прямой трансляции
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