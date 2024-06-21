Виталий Калешин: «Не согласен с Мостовым: «Я играл, я все знаю». С 1-й лекции ощущение, что я в футбол не играл. Без обучения хорошего результата не достичь, поэтому Семак, Игнашевич учились»

Виталий Калешин отметил важность прохождения тренерских курсов перед работой.

– После того, как отучились на тренера, поменялось отношение к каким-то моментам в прошлом? Стали лучше понимать своих тренеров?

– Да, конечно. Раньше приходил, полтора часа потренировался и поехал домой. А отучившись, я понял, что это колоссальный труд и неимоверная работа, связанная не только с футболом, но и с административными моментами.

Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я все знаю». Нет, это не так.

С первой лекции складывалось ощущение, что я в футбол не играл. Мы сейчас не говорим про тактические моменты – там рассказывали и то, как выстроить тренировочный процесс, и про психологию.

Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: , , . Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно, – отметил бывший защитник «Рубина».