Виталий Калешин: «У Месси почти невозможно забрать мяч, гениальный игрок. Когда спрашивают, Роналду или он, я всегда за Лео»

Теги Рубин Виталий Калешин Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Виталий Калешин поделился впечатлениями от игры против Лионеля Месси.

– Что отличает Месси от любого, против кого приходилось играть?

– Складывается ощущение, что он знает все. Что бы ты ни хотел сделать, он из этой ситуации выйдет. Практически невозможно у человека забрать мяч. С мячом бежит быстрее, чем без мяча.

Да, возможно, он не выиграет десять из десяти верховых единоборств, но ему это и не нужно.

Могут сказать: «Да у него правая нога слабая». А зачем ему тренировать слабую, когда лучше совершенствовать сильную? У него левая такая, что замещает и правую, и левую.

Это талант, это дано Богом, это невозможно натренировать или купить. Бог наградил его этим даром, мастерством, предвидением. Просто фантастический футболист, гениальный.

– Порадовались за Лео, когда взял единственный недостающий в его коллекции трофей – чемпионат мира?

– Конечно. Это вишенка на торте. Представьте: выиграть все, что можно, несколько раз признаваться лучшим и не иметь главного титула. Тем более являясь капитаном такой сборной, как Аргентина – это фаворит любого ЧМ.

Я очень рад за него. Когда спрашивают, Роналду или Месси, я всегда за Месси. Конечно, болел за него, он еще и провел такой яркий матч в финале. Все сложилось так, как должно было, он заслужил это, – сказал бывший защитник «Рубина».

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42 комментария
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Еще раз!:))

Месси 50 голевых действий в финалах

Криштик 22 голевых действия в финала

Сравнивать просто смешно, я уже молчу про титулы, очные противостояния и т.д. 🐬🍓🇵🇹 никогда не был конкурентом Месси:))🤴🥇🇦🇷
+61
-26
+35
Ответ Ты@Чё
Комментарий скрыт
Конечно разные, у кого-то голы в финале ЧМ, а у кого-то в кубке Принца Амоако:))
+28
-9
+19
Ответ Ты@Чё
Ну, про ЧМ в Катаре фанам Месси лучше вообще помолчать. Историческое позорище с левым пенальти в каждом матче п.о. С таким раскладом даже Кубок Амоакс ценнее получается)))
Про 2 левых пенальти в финале в ворота Аргентины мы промолчим:)🐓🐬🍓
+19
-5
+14
Ну, их только по статистике за всю карьеру ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси🐐🇦🇷
+24
-11
+13
Ответ Ты@Чё
Позавчера слушал Джуд Биллингем отвечал на вопрос о том мечтает ли он выиграть ЗМ. Джуд такой " да мне пофиг совершенно на эту награду, она ни о чем не говорит, вот " Роналду выиграл 5 ЗМ и они на 100% являются заслуженной наградой для него, но 8 ЗМ Месси явно выиграны им не по заслугам и вы все об этом знаете". Согласен совершенно. Все эти циферки из статистики, цацки всякие, титулы -все это фигня. Все дело в личных предпочтеничх
Позавчера слушал Роналду, его спросили кто лучший инрок в истории. Рон такой : "первая тройка однозначно Месси, Пеле, Марадона, а потом может быть я. Но если честно, меня и в десятке не должно быть" .
Короче прав Роналду, здравые веши говорил
+15
-3
+12
Ответ Император Перми
Роналду зато симпатяга и не аутист!
"Зато он симпатяга!" -- новый доминирующий аргумент в среде поклонников Криштиану , после финала Чемпионата Мира.

Про аутиста -- фу, как плохо((
Даже если это и было бы так, то грех поперкать кого-то врожденной болезнью
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Ответ Ты@Чё
Похоже, систематическое пьянство и алкоголизм так и не м смогли примирить тебя с действительностью))) Ах, да ещё, Мбаппе сегодня ответил Кейну на его слова о том,что Роналду уже не тот: " Роналду внёс в футбол всю красоту ,которую мы видим сейчас, побил множество рекордов и по факту является лучшим в мире" Смотри только не убей сейчас себя об стену)
Давай так. Если ты мне скинешь ссылку, где Джуд реально так говорил, то я удалюсь с сайта. Если нет, то ты удалишься. А то слишком много болтаешь.
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+9
Ответ Ты@Чё
Мнение Валерия Калешина,конечно, ценно, но.... Кто-то для себя Месси выбирает,кто-то Роналду -это всего лишь дело вкуса. А на счет "невозможно отобрать" тут еще проще. Валера ,походу, часто очки забывает одеть. Мяч у Месси кто только не отбирал. Недавно посмотрел запись матча Барсы с Рубином в ЛС, так там чуть ли не каждый казанец ещё как отбирал. А это всего лишь клуб РФЛ)
Это не дело вкуса. Лично мои любимые игроки это Роналдо Феномен и Бэкхэм, но это не мешает мне признать тот факт, что Месси лучший игрок в истории футбола. Я могу взять пример с Криштибоев и заливать всем, что Феномен и Бэкс круче Месси, но таким образом я буду смешить народ и отбирать этот хлеб у фанатов португея)
+11
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+8
Ответ Joekoul
слабая правая у Месси....
Которой он изящно М.Нойера перекинул 🙂
+10
-3
+7
Я тоже за Лео
+9
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+6
Ответ Ты@Чё
Позавчера слушал Джуд Биллингем отвечал на вопрос о том мечтает ли он выиграть ЗМ. Джуд такой " да мне пофиг совершенно на эту награду, она ни о чем не говорит, вот " Роналду выиграл 5 ЗМ и они на 100% являются заслуженной наградой для него, но 8 ЗМ Месси явно выиграны им не по заслугам и вы все об этом знаете". Согласен совершенно. Все эти циферки из статистики, цацки всякие, титулы -все это фигня. Все дело в личных предпочтеничх
Можно ссылку на это вью , где Джуд все это говорит?)
Или это очередной сон фанов Рлналду, которые, в очередной раз выдают свои фантазии за реальность)
+6
0
+6
Конечно Месси это и есть футбол. Но Кришу стоит отдать должное. Он единственный кто хоть близко подошел к карьере Месси
+6
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+5
Ответ Men77
Давай так. Если ты мне скинешь ссылку, где Джуд реально так говорил, то я удалюсь с сайта. Если нет, то ты удалишься. А то слишком много болтаешь.
Ссылку?Она сгорела в пожаре.В декабре.Зачем добиваешь погорельца , он только только выстроил себе и таким как он хлипкое счастье , а ты взял и разрушил.
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+4
Ответ Ты@Чё
Ну, про ЧМ в Катаре фанам Месси лучше вообще помолчать. Историческое позорище с левым пенальти в каждом матче п.о. С таким раскладом даже Кубок Амоакс ценнее получается)))
Я рад что Месси таких как ты и твоих единомышленников заставляет бурно " радоваться" за него.за его успехи.
Так пусть же и дальше он продолжает " дарить" вам такие приятные переживания и минуты счастья.😘😘У вашего кумира сухой сезон затянулся,но я надеюсь что Месси вам не даст скучать.
+5
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+4
Ответ Ты@Чё
Позавчера слушал Джуд Биллингем отвечал на вопрос о том мечтает ли он выиграть ЗМ. Джуд такой " да мне пофиг совершенно на эту награду, она ни о чем не говорит, вот " Роналду выиграл 5 ЗМ и они на 100% являются заслуженной наградой для него, но 8 ЗМ Месси явно выиграны им не по заслугам и вы все об этом знаете". Согласен совершенно. Все эти циферки из статистики, цацки всякие, титулы -все это фигня. Все дело в личных предпочтеничх
В 2013 Роналду с переголосовкой заслуженно выиграл ЗМ?
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Ответ Tollie
и дубина что надо!🍆 а у Месси с ноготок, давно это известно
Когда природа награждает стручком ,всегда выручает ботокс🤣🤣🤣
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+3
Ответ rigobersong
Еще раз!:)) Месси 50 голевых действий в финалах Криштик 22 голевых действия в финала Сравнивать просто смешно, я уже молчу про титулы, очные противостояния и т.д. 🐬🍓🇵🇹 никогда не был конкурентом Месси:))🤴🥇🇦🇷
Я понял твой прикол - стабильно троллть хейтеров. Не наскучило?
+4
-1
+3
Ответ QWertY
Это не дело вкуса. Лично мои любимые игроки это Роналдо Феномен и Бэкхэм, но это не мешает мне признать тот факт, что Месси лучший игрок в истории футбола. Я могу взять пример с Криштибоев и заливать всем, что Феномен и Бэкс круче Месси, но таким образом я буду смешить народ и отбирать этот хлеб у фанатов португея)
Классный ответ))
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/ Складывается ощущение, что он знает все. /
Всё знать невозможно. Но IQ Лео фантастичен.
+2
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+2
Ответ rigobersong
Про 2 левых пенальти в финале в ворота Аргентины мы промолчим:)🐓🐬🍓
Ну почему левые? Вар же есть,значит все подтвердили
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Ответ Ты@Чё
Позавчера слушал Джуд Биллингем отвечал на вопрос о том мечтает ли он выиграть ЗМ. Джуд такой " да мне пофиг совершенно на эту награду, она ни о чем не говорит, вот " Роналду выиграл 5 ЗМ и они на 100% являются заслуженной наградой для него, но 8 ЗМ Месси явно выиграны им не по заслугам и вы все об этом знаете". Согласен совершенно. Все эти циферки из статистики, цацки всякие, титулы -все это фигня. Все дело в личных предпочтеничх
Вчера слушал интервью Месси. Он там звонил Роналду и они оба сошлись на мнении, что Кокорин талантливее обоих
+3
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Отныне Виталик максимально не красивый человек (скажет 🍓)
Который к слову мало чего добился (брякнут КриштианОфилы)
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Ответ Ты@Чё
Позавчера слушал Джуд Биллингем отвечал на вопрос о том мечтает ли он выиграть ЗМ. Джуд такой " да мне пофиг совершенно на эту награду, она ни о чем не говорит, вот " Роналду выиграл 5 ЗМ и они на 100% являются заслуженной наградой для него, но 8 ЗМ Месси явно выиграны им не по заслугам и вы все об этом знаете". Согласен совершенно. Все эти циферки из статистики, цацки всякие, титулы -все это фигня. Все дело в личных предпочтеничх
Комментарий удален модератором
Ответ Ты@Чё
Ну, про ЧМ в Катаре фанам Месси лучше вообще помолчать. Историческое позорище с левым пенальти в каждом матче п.о. С таким раскладом даже Кубок Амоакс ценнее получается)))
У Рюналду все трофеи выиграно за счёт пенальти и тут нам что-то будешь говорить))
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"...у Месси невозможно отобрать мяч..." - Коман этого явно не знал, видимо, Дешам перед финалом ЧМ забыл предупредить.
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