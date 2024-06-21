Виталий Калешин: «У Месси почти невозможно забрать мяч, гениальный игрок. Когда спрашивают, Роналду или он, я всегда за Лео»
Виталий Калешин поделился впечатлениями от игры против Лионеля Месси.
– Что отличает Месси от любого, против кого приходилось играть?
– Складывается ощущение, что он знает все. Что бы ты ни хотел сделать, он из этой ситуации выйдет. Практически невозможно у человека забрать мяч. С мячом бежит быстрее, чем без мяча.
Да, возможно, он не выиграет десять из десяти верховых единоборств, но ему это и не нужно.
Могут сказать: «Да у него правая нога слабая». А зачем ему тренировать слабую, когда лучше совершенствовать сильную? У него левая такая, что замещает и правую, и левую.
Это талант, это дано Богом, это невозможно натренировать или купить. Бог наградил его этим даром, мастерством, предвидением. Просто фантастический футболист, гениальный.
– Порадовались за Лео, когда взял единственный недостающий в его коллекции трофей – чемпионат мира?
– Конечно. Это вишенка на торте. Представьте: выиграть все, что можно, несколько раз признаваться лучшим и не иметь главного титула. Тем более являясь капитаном такой сборной, как Аргентина – это фаворит любого ЧМ.
Я очень рад за него. Когда спрашивают, Роналду или Месси, я всегда за Месси. Конечно, болел за него, он еще и провел такой яркий матч в финале. Все сложилось так, как должно было, он заслужил это, – сказал бывший защитник «Рубина».
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Месси 50 голевых действий в финалах
Криштик 22 голевых действия в финала
Сравнивать просто смешно, я уже молчу про титулы, очные противостояния и т.д. 🐬🍓🇵🇹 никогда не был конкурентом Месси:))🤴🥇🇦🇷
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси🐐🇦🇷
Короче прав Роналду, здравые веши говорил
Про аутиста -- фу, как плохо((
Даже если это и было бы так, то грех поперкать кого-то врожденной болезнью
Или это очередной сон фанов Рлналду, которые, в очередной раз выдают свои фантазии за реальность)
Так пусть же и дальше он продолжает " дарить" вам такие приятные переживания и минуты счастья.😘😘У вашего кумира сухой сезон затянулся,но я надеюсь что Месси вам не даст скучать.
Всё знать невозможно. Но IQ Лео фантастичен.
Который к слову мало чего добился (брякнут КриштианОфилы)