Кобелев о «Динамо»: «Единственная проблема – отсутствие лидера. Она так и осталась нерешенной, это одна из причин поражения в главном матче»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Хорхе Карраскаль Р-Спорт Футбол

Андрей Кобелев считает, что «Динамо» в решающий момент не хватило лидера.

Бело-голубые заняли 3-е место в Мир РПЛ с 56 очками, пропустив вперед «Зенит» (57) и «Краснодар» (56). «Динамо» лидировало перед заключительным туром, в котором уступило на выезде «Краснодару» (0:1).

«Еще летом я считал, что «Динамо» обладает подбором игроков для достижения хорошего результата. Практически на каждой позиции есть конкуренция. Поэтому сейчас надо посмотреть, у кого заканчивается контракт, кто уйдет. Если это произойдет, то «Динамо» будут нужны приобретения.

Перед началом сезона я говорил, что единственная проблема «Динамо» – отсутствие лидера. К сожалению, эта проблема так и осталась нерешенной и стала одной из причин поражения в главном матче чемпионата России».

О Хорхе Карраскале

«Сезон – достаточно большой отрезок, Хорхе добавил команде креатива в атаке. Но в то же время он пытается отрабатывать в обороне. Я думаю, что он должен еще прибавить. В матче с «Краснодаром» все сыграли ниже своего уровня», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

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4 комментария
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Присутствие игроков, которым положить на результат, сказалось на поражении в решающем матче.
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Погребняк стал бы хорошим вариантом, добавил Кобелев
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Бальбуэна лидер обороне (иногда и в атаке), в середине Лаксальт, как кажется, впереди Тюкавин. А какой лидер нужен - которые в одно лицо решает исходы матчей под заказ?
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Ответ Mihail0910
Присутствие игроков, которым положить на результат, сказалось на поражении в решающем матче.
Да никому не положить на результат.. Этот популизм рожденных побеждать в комментах уже притомил.
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