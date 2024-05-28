Кобелев о «Динамо»: «Единственная проблема – отсутствие лидера. Она так и осталась нерешенной, это одна из причин поражения в главном матче»

Андрей Кобелев считает, что «Динамо» в решающий момент не хватило лидера.

Бело-голубые заняли 3-е место в Мир с 56 очками, пропустив вперед «Зенит» (57) и «Краснодар» (56). «Динамо» лидировало перед заключительным туром, в котором уступило на выезде «Краснодару» (0:1).

«Еще летом я считал, что «Динамо» обладает подбором игроков для достижения хорошего результата. Практически на каждой позиции есть конкуренция. Поэтому сейчас надо посмотреть, у кого заканчивается контракт, кто уйдет. Если это произойдет, то «Динамо» будут нужны приобретения.

Перед началом сезона я говорил, что единственная проблема «Динамо» – отсутствие лидера. К сожалению, эта проблема так и осталась нерешенной и стала одной из причин поражения в главном матче чемпионата России».



О Хорхе Карраскале

«Сезон – достаточно большой отрезок, Хорхе добавил команде креатива в атаке. Но в то же время он пытается отрабатывать в обороне. Я думаю, что он должен еще прибавить. В матче с «Краснодаром» все сыграли ниже своего уровня», – сказал бывший главный тренер « » .