Игорь Семшов: «Футболист в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует»
Игорь Семшов высказался о проблемах российского футбола.
– В чем главная проблема российского футбола сегодня?
– В конкурентной среде, а вернее – в ее отсутствии. У нас играют не совсем сильные легионеры. Ну и наши футболисты немного снизили к себе требования. Только в конкуренции футболист растет.
– Разделяете мнение, что российские футболисты должны уезжать в топ-5 лиг Европы?
– Двоякая ситуация. С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать – он доходит до определенного уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков – это значимо, – сказал бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Плохому танцору, как говорится
Тем у кого есть мотивация чего-то в карьере добиться, никакая конкуренция не нужна, они будут сами с собой бороться и идти вперёд.
Инженер в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Программист в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Хирург в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Физик в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Все всё могут. В России для них созданы все условия. Скандинавские чемпионаты как-то смогли прогрессировать, а в России футболисты только деградирую. Дело не в конкурентной среде, а в условиях. И еврокубки не показатель. В последние кампании результаты только хуже становились. Когда профессия «футболист» будет призванием, тогда и результаты будут и прогресс.
Ну и пример Кузяева - это топ. Понятно, что он уже не за великими футбольными откровениями в аутсайдер чемпионата Франции переходил. Но за новым опытом, и да - развитием. Пусть и уже не только футбольным.
Да, она будет полезна, особенно для развития тренерской школы, но в случае с игроками это никак не сработает.
Достижения
Чемпионы 1960
Олимпийские игры
Золото Мельбурн 1956 мужчины
Бронза Мюнхен 1972 мужчины
Бронза Монреаль 1976 мужчины
Бронза Москва 1980 мужчины
Золото Сеул 1988 мужчины
Чемпионаты Европы
Золото Франция 1960
Серебро Испания 1964
Серебро Бельгия 1972
Серебро ФРГ 1988
Современная футбольная наука - это не учёные НИИ. Это Opta и Xg. Это выделенные скауты и фитнес-тренеры. Сегодня прикладные научно-футбольные технологии доступны по подписке.
А сейчас double elimination в кубке России, лол. Ну и товарняки с Беларусью и Зимбабве.