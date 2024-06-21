Игорь Семшов: «Футболист в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

Игорь Семшов высказался о проблемах российского футбола.

– В чем главная проблема российского футбола сегодня?

– В конкурентной среде, а вернее – в ее отсутствии. У нас играют не совсем сильные легионеры. Ну и наши футболисты немного снизили к себе требования. Только в конкуренции футболист растет.

– Разделяете мнение, что российские футболисты должны уезжать в топ-5 лиг Европы?

– Двоякая ситуация. С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать – он доходит до определенного уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков – это значимо, – сказал бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России.

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50 комментариев
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Ответ Wayne Gretzky 99
Сказал тонким голосом человек, который практически всю карьеру играл для 1 500 человек.
И играл хорошо.
+59
-4
+55
Ответ xDe xDe
Максимально здоровая оценка от, судя по всему, умного дядьки. Ни к одной букве не придраться.
Дооооо. Только это какой-то популистический трындёж. В РПЛ не наблюдается толп талантливой молодёжи, которая вот прям уткнулась в свой потолок и играет наравне с лучшими взрослыми.
+13
-4
+9
А типо раньше среда была какая-то другая? Деградация началась в середине 10-х, леги которые от нас уехали после 24 февраля, в Европе тоже не фонтан (ну кроме парочки). А сейчас то чё мешает. Отсутствие Еврокубков и сборной? Да вроде и раньше особо не помогало. Что Зенит, что ЦСКА в еврокубках в 00-х играли +- стабильно, и тому же Аршавину или Кержу не мешало головы и передачу штамповать. (К вопросу о легах в 00-х. Приезжали некоторые классные, да. Но вы вспомните сколько неликвидного мусора привозили, прям караул. Один Зенит с его балканскими бригадами чего стоил. И ничо. Тот, кто был сильнее, спокойно играл в Зените, а не леги)
+12
-4
+8
Сказал тонким голосом человек, который практически всю карьеру играл для 1 500 человек.
+29
-23
+6
Максимально здоровая оценка от, судя по всему, умного дядьки. Ни к одной букве не придраться.
+18
-12
+6
Доходит до определённого уровня дохода (практически сразу после выпуска из молодёжки) и потом ему уже ничего не нужно. Бабки есть, зачем напрягаться?
+5
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+5
Люди в иных специальностях могут, а ногомячисты нет. Удобно ты придумал
Плохому танцору, как говорится
+12
-9
+3
У нас играют не сильные леги и при этом даже таких паспортисты не могут вытеснить из старта. Какие им тогда крутые леги-конкуренты, если они с середнячками не сдюживают?
Тем у кого есть мотивация чего-то в карьере добиться, никакая конкуренция не нужна, они будут сами с собой бороться и идти вперёд.
+2
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+2
Да и тренеры деградируют
+2
0
+2
Футболист в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Инженер в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Программист в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Хирург в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.
Физик в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует.

Все всё могут. В России для них созданы все условия. Скандинавские чемпионаты как-то смогли прогрессировать, а в России футболисты только деградирую. Дело не в конкурентной среде, а в условиях. И еврокубки не показатель. В последние кампании результаты только хуже становились. Когда профессия «футболист» будет призванием, тогда и результаты будут и прогресс.
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Любой человек может прогрессировать/развииваться всегда, везде и при любых обстоятельствах, но для этого нужно желание, а вот эти отмазы только смех могут вызывать.
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+2
Считаю, что главная причина почему у нас футболисты не растут - отсутствие научной методологии в подготовке футболистов и соответственно качественных тренеров. Посмотрите на наших тренеров - ну у кого есть хоть какие-то прорывные идеи? Где нынешние Масловы и Лобановские? А ведь в СССР вообще легов не было! Но зато была подготовка, система соревнований, методология, книжки писались, вот в чем проблема имхо.
+1
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+1
Ответ Нейтральный критик
Дооооо. Только это какой-то популистический трындёж. В РПЛ не наблюдается толп талантливой молодёжи, которая вот прям уткнулась в свой потолок и играет наравне с лучшими взрослыми.
Тот же Пиняев сдулся, хотя какие надежды были в крыльях
+1
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+1
Хоть бы слово про лимит сказал, который до 2022 года напрягал многих. Сами породили футболистов-миллионеров с российским паспортом, теперь имеем что имеем
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-1
+1
Игорян, так конкуририруйте с бразилами и остальными...))
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Ответ Nik Yeremich
Ну раз не может то почему Сафонов, Кузяев, Миранчук, Захарян уехали?
Именно поэтому. До какого-то уровня развитие, конечно, есть, но для того, чтобы развиваться дальше, РПЛ уже не хватает.
Ну и пример Кузяева - это топ. Понятно, что он уже не за великими футбольными откровениями в аутсайдер чемпионата Франции переходил. Но за новым опытом, и да - развитием. Пусть и уже не только футбольным.
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Ответ Sergey Smolensky
А типо раньше среда была какая-то другая? Деградация началась в середине 10-х, леги которые от нас уехали после 24 февраля, в Европе тоже не фонтан (ну кроме парочки). А сейчас то чё мешает. Отсутствие Еврокубков и сборной? Да вроде и раньше особо не помогало. Что Зенит, что ЦСКА в еврокубках в 00-х играли +- стабильно, и тому же Аршавину или Кержу не мешало головы и передачу штамповать. (К вопросу о легах в 00-х. Приезжали некоторые классные, да. Но вы вспомните сколько неликвидного мусора привозили, прям караул. Один Зенит с его балканскими бригадами чего стоил. И ничо. Тот, кто был сильнее, спокойно играл в Зените, а не леги)
лол, посмотри составы Локо, Спартака, ЦСКА, Краснодара в сезонах 17/18/1920 и сейчас.
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Ответ Artmann
Именно поэтому. До какого-то уровня развитие, конечно, есть, но для того, чтобы развиваться дальше, РПЛ уже не хватает. Ну и пример Кузяева - это топ. Понятно, что он уже не за великими футбольными откровениями в аутсайдер чемпионата Франции переходил. Но за новым опытом, и да - развитием. Пусть и уже не только футбольным.
То что уезжают то понимаю, планку достигли. Но если Семшов имеет ввиду что вообще прогресса нет я бы поспорил
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Ответ francais
Считаю, что главная причина почему у нас футболисты не растут - отсутствие научной методологии в подготовке футболистов и соответственно качественных тренеров. Посмотрите на наших тренеров - ну у кого есть хоть какие-то прорывные идеи? Где нынешние Масловы и Лобановские? А ведь в СССР вообще легов не было! Но зато была подготовка, система соревнований, методология, книжки писались, вот в чем проблема имхо.
Методология волшебным образом мышление паспортиста увы не изменит.

Да, она будет полезна, особенно для развития тренерской школы, но в случае с игроками это никак не сработает.
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Сср че то в футболе мог? Не мог))
Ха, это была сборная на уровне Англии, а клубы регулярно в финалах еврокубков играли. Посмотрите сколько финалов ЧЕ сыграла сборная СССР
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Ответ francais
Считаю, что главная причина почему у нас футболисты не растут - отсутствие научной методологии в подготовке футболистов и соответственно качественных тренеров. Посмотрите на наших тренеров - ну у кого есть хоть какие-то прорывные идеи? Где нынешние Масловы и Лобановские? А ведь в СССР вообще легов не было! Но зато была подготовка, система соревнований, методология, книжки писались, вот в чем проблема имхо.
Считаю, что главная причина, почему у нас футболисты не растут - отсутствие гормонов роста.
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Ответ a2wai
Методология волшебным образом мышление паспортиста увы не изменит. Да, она будет полезна, особенно для развития тренерской школы, но в случае с игроками это никак не сработает.
Все дело в именно в подготовке и тренировках. Или вы думаете, что в условной Германии живут люди другого сорта? Послушайте вью Головина, про ту интенсивность с которой играют и тренируются там и здесь и вам сразу многое будет ясно
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Сср че то в футболе мог? Не мог))
Мог !) по крайне мере считались ..
Достижения
Чемпионы 1960
Олимпийские игры
Золото Мельбурн 1956 мужчины
Бронза Мюнхен 1972 мужчины
Бронза Монреаль 1976 мужчины
Бронза Москва 1980 мужчины
Золото Сеул 1988 мужчины
Чемпионаты Европы
Золото Франция 1960
Серебро Испания 1964
Серебро Бельгия 1972
Серебро ФРГ 1988
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Ответ francais
Считаю, что главная причина почему у нас футболисты не растут - отсутствие научной методологии в подготовке футболистов и соответственно качественных тренеров. Посмотрите на наших тренеров - ну у кого есть хоть какие-то прорывные идеи? Где нынешние Масловы и Лобановские? А ведь в СССР вообще легов не было! Но зато была подготовка, система соревнований, методология, книжки писались, вот в чем проблема имхо.
Легов тогда и в других странах почти не было. При этом СССР, включающий и Украину, и Грузию, и Россию, не шибко насобирал еврокубков. Да и на уровне сборных не сказать что все время блистал, хоть уровень конкуренции был куда меньше.

Современная футбольная наука - это не учёные НИИ. Это Opta и Xg. Это выделенные скауты и фитнес-тренеры. Сегодня прикладные научно-футбольные технологии доступны по подписке.
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Ответ moysimferopol777
Почему на играх БРИКС нет футбола? Затмило бы всякие Евро и Копы
Буркина-Фасо - Габон - с детства за Буркина!
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Ответ Новак Шпагатович
Можно подумать, что раньше условий было больше. Лимитчики уже давно появились, просто сам лимит делал хуже и хуже. С середины 2010-х уровень стал падать, а зарплаты оставались космическими. Паспортистов наплодили, теперь пожинают плоды
Ну больше ведь. Да лимит наплодили. Но в еврокубках играли, на ЧМ играли, На ЧЕ играли)

А сейчас double elimination в кубке России, лол. Ну и товарняки с Беларусью и Зимбабве.
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Ответ Новак Шпагатович
Можно подумать, что раньше условий было больше. Лимитчики уже давно появились, просто сам лимит делал хуже и хуже. С середины 2010-х уровень стал падать, а зарплаты оставались космическими. Паспортистов наплодили, теперь пожинают плоды
Скажи отчасти спасибо Гинеру, который был одним из тех, кто этот людоедский лимит проталкивал
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Ответ tostao
Почему-то хоккеисты прогрессирует и ежегодно уезжают в НХЛ, а футболисты из другой теста? По мне, так вообще запретить легов, установить потолок зарплат в 100 т р. в месяц и пускай отечественные полуфабрикаты рвут свои ж, чтоб попасть за бугор. Сейчас самое время взяться за академии и детский футбол.
Потому что у нас в хоккее качественных тренеров намного больше чем футбольных
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Ответ alexey102rus
Доходит до определённого уровня дохода (практически сразу после выпуска из молодёжки) и потом ему уже ничего не нужно. Бабки есть, зачем напрягаться?
Угу, вон Юсупов весьма добротный игрок был с отличными перспективами, но уже сколько лет один регресс у него.
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Ответ Sergey Smolensky
А типо раньше среда была какая-то другая? Деградация началась в середине 10-х, леги которые от нас уехали после 24 февраля, в Европе тоже не фонтан (ну кроме парочки). А сейчас то чё мешает. Отсутствие Еврокубков и сборной? Да вроде и раньше особо не помогало. Что Зенит, что ЦСКА в еврокубках в 00-х играли +- стабильно, и тому же Аршавину или Кержу не мешало головы и передачу штамповать. (К вопросу о легах в 00-х. Приезжали некоторые классные, да. Но вы вспомните сколько неликвидного мусора привозили, прям караул. Один Зенит с его балканскими бригадами чего стоил. И ничо. Тот, кто был сильнее, спокойно играл в Зените, а не леги)
Проблема в ранних высоких зарплатах и тепличных условиях, от части ты очень прав
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