Игорь Семшов: «Футболист в России не может прогрессировать сегодня. Конкурентная среда отсутствует»

Игорь Семшов высказался о проблемах российского футбола.

– В чем главная проблема российского футбола сегодня?

– В конкурентной среде, а вернее – в ее отсутствии. У нас играют не совсем сильные легионеры. Ну и наши футболисты немного снизили к себе требования. Только в конкуренции футболист растет.

– Разделяете мнение, что российские футболисты должны уезжать в топ-5 лиг Европы?

– Двоякая ситуация. С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать – он доходит до определенного уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков – это значимо, – сказал бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России.

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