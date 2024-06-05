Мостовой и Газзаев руководили сборной ПМЭФ в матче с медийной сборной России (1:1). Играли Глушаков, Широков, Медведев, Радимов, Погребняк и Билялетдинов

Сборная ПМЭФ и медийная сборная России сыграли на стадионе «Петровский».

Встреча открыла спортивную программу Петербургского международного экономического форума и завершилась ничьей со счетом 1:1. Гол в составе команды ПМЭФ забил заместитель начальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан Алексей Михеев, у соперников – бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Сборную ПМЭФ возглавляли и , в ее составе играли бывшие футболисты , , Павел Погребняк, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и председатель правления « » Александр Медведев.

Главным тренером медиасборной был Сергей Овчинников, ему помогал Игорь Семшов. За эту команды сыграли экс-футболисты Владислав Радимов, Денис Глушаков, Дмитрий Сычев, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и первый заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.